貝康醫療收購星博生物，產業外延到男科領域

香港, 2021年11月3日 - (亞太商訊) - 2021年11月3日,蘇州貝康醫療股份有限公司(以下簡稱“貝康醫療”)收購浙江星博生物科技股份有限公司(以下簡稱“星博生物”)線上新聞發佈會成功舉行。星博生物創始人薛志剛、星博生物總經理黃文、貝康醫療創始人梁波、貝康醫療財務總監戴靜參加會議,會議由瑞信亞太區投資銀行及資本市場副總裁肖嘉隆主持。







從技術創新走向產業合併,強強聯合打造行業巨頭



男科實驗室和胚胎實驗室是輔助生殖中最重要的兩個實驗室。胚胎實驗室主要是進行體外受精、胚胎培養、凍存、胚胎植入前遺傳學診斷等,通過體外受精結合遺傳學檢測,篩選優質胚胎植入到女性子宮,從而提高輔助生殖的成功率。男科實驗室主要是對男性不育症患者開展相關的實驗室檢測,除了常規的精液量、精子數量、活動率、畸形率等檢測指標,更多的精子功能性的檢測被納入到男科檢測中,包括精子核完整性檢測、精子尾部中段線粒體膜電位檢測、精子頂體反應能力檢測,精子功能缺陷是導致生育障礙的主要因素之一,且更能客觀的反映精子的受精能力,通過精液常規檢測和功能性檢測的結合,能夠為男性生育能力評估提供更全面的資訊,更好地指導臨床治療。因此,在胚胎植入前遺傳學診斷的基礎上,增加精子品質的全面篩查,使得不孕不育的治療又向前推進了一步,對臨床輔助生殖方案的選擇和妊娠成功率的提升將有極大的促進作用。



當前,不孕不育症在中國的發病率已攀升到12%-15%左右,其中由男方因素導致的不孕不育約占40%,國內男性不育檢測市場規模預計超過78億元,而當前市場規模僅5億,現階段的男性不育檢測市場與理論市場總容量之間尚存在較大差距,前者僅相當於後者的6.41%,在未來仍有較大的增長空間。目前,國內輔助生殖市場發展還在初級階段,且行業缺乏規範性,競爭格局尚未形成,此時正是優化自身結構,擴大產能,佈局未來市場的最佳時機。收購並進行優勢資源的整合優化則是最有效的方式之一。



此次貝康醫療對星博生物的收購,是行業頭部公司的整合,將成為男科精子篩選解決方案公司與胚胎精准篩選解決方案公司的強強聯合,打通了完整的輔助生殖篩選的解決方案,通過優勢互補與協同創新,優化產業結構,加速產業化。



國內最早、規模最大的男科IVD診斷公司之一



星博生物是一家生殖醫學領域的以精子細胞功能學檢測為核心業務,具備強大的科研實力與產學研轉化服務能力的高新技術企業,曾獲“中國國家科學進步二等獎”等獎項。星博生物是國內佈局最早、規模最大的男科IVD診斷公司之一,也是國內最大的流式細胞檢測試劑盒供應商之一。其研發的精子核完整性(DFI)檢測能夠針對全精子及活精子進行準確的 DFI 檢測,並獲得國內主流臨床工作者的認可,推動DFI 檢測納入《男性生殖遺傳學檢查專家共識》、《男性不育症診斷與治療指南》,承擔13項科研課題、其中包括7項國家級課題,獲得13項專利、3項軟體著作權。其中,星博DFI試劑盒獲得國家藥監局認定的醫療器械備案證、試劑配套分析軟體的軟體著作權以及活精子分選的專利技術證書。星博生物與中科院、中華醫學會、中國性學會、生殖醫學國家重點實驗室、國家輔助生殖與優生工程技術中心、北京大學、同濟大學、南京醫科大學、哈工大保持著密切的技術合作,並開展了一系列卓有成效的產業化工作。星博生物的業務範圍覆蓋30個省、直轄市、自治區,與超400家臨床醫療機構建立合作關係,共計為200余萬備孕夫婦提供檢測服務。



星博生物創始人薛志剛教授表示,貝康醫療在輔助生殖IVD領域具有深厚的實力,此次的收購,能充分發揮星博生物在男科方面的優勢,幫助貝康醫療在男科領域的技術研發創新再上一層樓,輔以人工智慧技術,徹底突破貝康醫療目前在男科方面的技術瓶頸。同時,星博生物也能借助貝康醫療的優勢資源,繼續深耕輔助生殖行業,形成全新的“硬體+軟體”產業模式,構建從孕前到產前到新生兒的全生育週期產業鏈。



貝康醫療創始人梁波博士表示,目前國內生物醫藥已經進入產業規模階段,需要對頭部企業進行產業化整合,實現強強聯合,形成1+1>2的效應。星博生物在男科行業佈局多年,有非常高的產品認可度與知名度。星博生物與貝康醫療的聯合,將對星博生物男科產業以及貝康醫療的資源進行整合,實現管道、學術、技術等資源分享,共同研發、註冊、生產試劑盒和儀器,加速國產化平臺與儀器替代,不斷在男科領域拓展業務,為不孕不育患者打造一個更加全面的全生育週期解決方案。希望能將星博生物打造成不僅是國內最大的、也能成為國際領先的男科專業化平臺,共同促進輔助生殖行業的健康發展。



過去十年,是生物醫藥技術創新的十年;未來十年,是行業頭部企業整合收購、走向規範化發展的十年。此次輔助生殖領域兩家頭部公司的合併是IVD領域的重大事件,輔助生殖行業的發展也需要頭部公司持續的市場投入與技術設備研發。貝康醫療將致力於構建更大的研發創新平臺,打造全生育週期解決方案,促進科技成果的轉化,加速產業化進程,不僅要在國內領先,也要做到國際領先,將貝康醫療的輔助生殖技術惠及全球患者。









