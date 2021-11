Tuesday, 2 November 2021, 21:19 HKT/SGT Share: “數位貨幣女王”魯婭·伊格納托娃宣佈即將推出OneCoin

香港, 2021年11月2日 - (亞太商訊) - 2021年10月,OneCoin創始人魯婭·伊格納托娃宣佈即將在Tron區塊鏈上正式推出OneCoin數位貨幣。魯婭回歸的消息震驚了數位貨幣業界。



近期,根據數位貨幣歷史匯率的變化可以看出,投資數字資產的機構變得更加活躍。數字資產的關注度不斷提升。近期,薩爾瓦多奈布·布克勒總統提出將比特幣作為國家貨幣的倡議。薩爾瓦多也是第一個允許人們自由通過數字資產進行理財的國家。類似比特幣,其他數字資產也會逐步得到認可。



魯婭·伊格納托娃表示,數字貨幣是為普通人創造的,而不是為銀行創造的。OneCoin首先關注的是普通投資者的利益。她預計,2022年將是OneCoin的一次勝利的復興。



OneCoin並不是比特幣和其他數位貨幣的競爭對手。OneCoin只能通過數位貨幣購買,這有利於不同數位貨幣的流動兌換。OneCoin起始價格1美元,隨著技術的提升和共識達成,會有驚人的發展前景。



魯婭表示:“過去的幾年的休整,讓我變得更堅強,並更深入思考行業的相關問題。Onecoin是業界的一個真正突破。OneCoin同時致力於發展社區,努力提供多重激勵措施。社區用戶可以得到全面的支援,並通過積極參與社區活動而得到提升。”



瞭解更多OneCoin,請訪問

Website: https://onelife.earth

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071239662414

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUXb1zMX6FYpt39gHr-estQ



媒體聯繫

Dr. Ruja Ignatova, OneCoin Media Office

Email: support@onelife.earth

SOURCE: OneCoin







話題 Press release summary



部門 CryptoCurrency, Blockchain, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network