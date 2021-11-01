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來源 ANE (Cayman) Inc. 安能物流集團有限公司宣佈全球發售

香港, 2021年11月1日 - (亞太商訊) - 中國零擔市場領先的快運網絡運營商安能物流集團有限公司（「公司」，及其附屬公司統稱「集團」，股份代號：9956）宣佈全球發售及於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市之詳情。



發售摘要：

-- 全球發售股份數目：80,220,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）；

-- 香港發售股份數目：8,022,000股發售股份（可予重新分配）；

-- 國際配售股份數目：72,198,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）；

-- 發售價範圍：13.88港元至16.88港元；

-- 香港公開發售將於2021年11月4日（星期四）中午12時正（網上e白表申請於中午11：30分）截止；

-- 股份預期2021年11月11日（星期四）開始於香港聯交所主板買賣；

-- J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及中國國際金融香港證券有限公司為是次聯席保薦人。



安能物流集團有限公司是次全球發售股份數目為80,220,000股（視乎超額配股權行使與否而定），其中8,022,000股（可予重新分配）為香港公開發售股份數目，72,198,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）為國際配售股份數目。發售價範圍不高於每股發售股份16.88港元及預期不低於每股發售股份13.88港元。公司亦會授出超額配股權，自上市日期起至2021年12月4日（星期六）即遞交香港公開發售申請截止日期後30日止隨時行使，或須按發售價發行最多合共12,033,000股額外股份。如上述超額配股權悉數行使且最終發行定價為上限定價(即每股股份16.88港元)，是次公開發售總集資額約為2億美元。



是次香港公開發售於2021年10月30日（星期六）開始，至2021年11月4日（星期四） 中午12時正（網上e白表申請於上午11：30分）截止。公司之股份預期將於2021年11月11日（星期四）開始於香港聯交所主板開始買賣。股份將以每手500股為單位進行買賣。



假設發售價為每股發售股份15.38港元（即所述發售價範圍每股發售股份13.88港元至16.88港元之間的中位數），估計將收到全球發售所得款項淨額約1,124.1百萬港元（經扣除包銷佣金及與全球發售有關的其他估計開支）。公司擬按下列用途及金額使用全球發售所得款項淨額，或會視乎公司不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而更改：



-- 約40% 或449.6百萬港元將用於在戰略地區興建、升級和潛在收購5至10個核心中轉樞紐，以適應貨運量的高增長，改善集團的網絡結構；



-- 約30%或337.2百萬港元將用於投資集團的幹線運輸車隊以進一步提升集團的運營效率。特別是：(i)約25%或281.0百萬港元將用於購買約2,000至3,000台現代化高運力牽引車及掛車，並與主要的卡車製造商合作，對車型進行個性化定制，以滿足集團的運營需求；及(ii)約5%或56.2百萬港元將用於償還購買卡車的借款；



-- 約20%或224.8百萬港元將用於投資於科技創新。特別是：(i)約10%或112.4百萬港元將用於升級分撥網絡的科技水平和自動化設施；及(ii)約10%或112.4港元將用於投資智能運輸管理系統及自動駕駛技術；



-- 約10%或112.4百萬港元將用作營運資金及其他一般公司用途。



公司已與基石投資者Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC訂立一份基石投資協議，按發售價認購以合計12.50百萬美元（或約97.23百萬港元）可購買之一定數目的發售股份。



J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及中國國際金融香港證券有限公司為是次聯席保薦人；J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司為是次全球發售之聯席全球協調人；J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、J.P. Morgan Securities plc、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中國銀河國際證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、招商證券（香港）有限公司、富途證券國際（香港）有限公司及海通國際證券有限公司為是次聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；農銀國際融資有限公司為是聯席賬簿管理人；農銀國際證券有限公司及利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。



關於安能物流集團有限公司(股份代號：9956.HK)



安能物流集團有限公司，其前身於二零一零年六月在上海成立，是一家覆蓋全國的零擔服務供應商。通過秉承「物流創造無限可能」的企業使命，作為零擔快運頭部企業，安能物流提供及時及全面的貨物運輸服務，憑藉高度網絡效應的貨運合作商平台、持續科技創新及數字化運營、客戶導向的產品組合和高質量服務體系，運營著中國零擔市場領先的快運網絡。截至2021年4月30日，安能在全國擁有近151家自營分撥中心、及由約2,400輛幹線高運力卡車牽引車和3,600多輛掛車組成的自營車隊，擁有29,400多家貨運合作商和代理商，快運網路覆蓋中國約96%的縣城和鄉鎮，為中國各行業和地區超過360萬客戶提供服務，包括電商、製造商、批發商、零售商及個人等。就貨運方面，安能物流2020年貨運總量約為10.2百萬噸，在中國所有快運網絡中的市場份額為17.3%。





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