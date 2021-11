Monday, 1 November 2021, 13:12 HKT/SGT Share: 貝特集團控股有限公司公佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情 共發售125,000,000股股份

發售價介乎每股1.0港元至1.2港元

香港, 2021年11月1日 - (亞太商訊) - 中國晾衣架市場第二大製造商貝特集團控股有限公司(「貝特集團」或「集團」)宣佈股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的詳情。集團主要從事設計、開發、製造及銷售各類常用家用必需品,除了與知名國際品牌的品牌商或授權代理有長期合作外,集團亦於中國內地銷售自有「家吉寶」品牌產品。

貝特集團管理層在上巿記者會中,講解集團的未來發展策略。

投資亮點

-- 知名家用必需品製造商貝特集團是中國晾衣架製造市場的領導者,在市場中名列第二

-- 客戶遍及20個國家(包括美國、英國、德國、澳洲),與客戶亦建立了長期夥伴關係,其中與五大客戶合作了最少七年,緊密合作的夥伴關係難以取代

-- 產品設計及開發能力出眾,在中國擁有55項專利,結合大型生產規模,為市場提供超過1,800種功能及特性各異的產品

-- 集團的財務表現穩健,截至2020年12月31日止年度,毛利率達29.7%,經調整純利達約人民幣53,935,000元,經調整純利率達14.0%



發售詳情



貝特集團擬發售合共125,000,000股股份(視乎超額配股權而定),其中112,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)為國際配售股份,12,500,000股股份(可予重新分配)為香港公開發售股份,每股發售股份指示性發售價範圍介乎1.0港元至1.2港元。經扣除有關股份發售的包銷費用及估計開支,並假設超額配股權未獲行使,而發售價為每股股份1.1港元(即指示性發售價範圍的中位數),估計集資淨額約為86.1百萬港元。



香港公開發售於2021年10月30日(星期六)上午九時正開始,並將於2021年11月5日(星期五)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預期將於2021年11月11日(星期四)公佈。股份預計將於2021年11月12日(星期五)開始在聯交所主板交易,股份代號為1491,每手買賣單位為2,000股。



智富融資有限公司為是次上市的獨家保薦人,並與第一上海證券有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司同時擔任是次上市的聯席全球協調人。智富融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及駿昇證券有限公司為是次上市的聯席賬簿管理人,並與川文證券有限公司、富德金融有限公司及圓通環球證券有限公司擔任是次上市的聯席牽頭經辦人。



投資亮點



設計及開發能力出眾,以規模化產能提供多元化產品組合

貝特集團2005年於中國成立,一直專注於各類常用家用必需品的設計、開發、製造及銷售。作為家用必需品市場的領先參與者之一,集團提供覆蓋市場調研、產品設計及開發、生產、質量控制、物流及售後服務等的「一站式服務」,能夠留住現有客戶及吸引新客戶,尤其是國際知名品牌及跨國公司的品牌商或授權代理。集團的專業產品設計及開發團隊由逾33年經驗的執行董事領導,並已開發及供應超過 1,800 種產品2。於最後實際可行日期2,集團在中國擁有55項專利,包括26項實用新型專利,15項外觀設計專利,11項創新專利,兩項共同體外觀設計專利及一項發明專利。



生產方面,集團於湖州設有總樓面面積為58,441平方米的生產廠房,旗下所有產品的生產及裝配均於該廠房內進行。湖州廠房已成為集團創造規模經濟效益的有力例證,為各類產品進行大批量生產,增強集團採購原材料時的議價能力,保持具競爭力的成本結構。



客戶基礎穩定,銷售網絡遍佈全球

集團的主要客戶為知名國際品牌的品牌商或授權代理,遍佈包括美國、英國、德國及澳洲在內等逾20個國家及地區。另一方面,集團近年積極且策略性拓展快速增長的中國內需市場,向中國本地客戶銷售自有品牌「家吉寶」旗下的產品,帶來龐大增長潛力。



集團於往績記錄期內與五大客戶維持七年或以上的業務關係。而有效的客戶管理,以及為他們製造及供應優質產品的關鍵因素及策略,使集團能有效複製至其他客戶,提高競爭力。



高標準的質量控制及質量保證

集團致力維持產品的安全性、質量、設計及功能,符合出口不同國家的安全標準。集團的銷售及市場推廣團隊、生產團隊及質保質控團隊保持緊密合作,確保生產方法及計劃在融入最新市場趨勢及設計,滿足不同客戶要求。而於最後實際可行日期2,集團的質保質控團隊包括41名員工,由一名獲得ISO 9001質量管理認證認可為內部核數師的團隊經理領導。集團亦自2015年起獲得ISO 9001質量管理認證、ISO 14001環境管理體系認證及OHSAS18001職業健康與安全管理體系認證。



穩定及行業經驗豐富的管理團隊

集團的管理團隊於家用必需品行業擁有豐富的行業知識,平均於家居用品行業擁有逾25年的豐富經驗,其中高級管理層團隊的大部分成員已於集團任職逾10年。優秀的管理團隊是集團發展的寶貴資產,能夠帶領集團於行業中脫穎而出,充分利用自身市場地位及強大的研發能力推動日後發展。



未來增長策略



受家庭數量及收入增加、環保意識提高及帶電子商務發展等有利因素驅動,全球家用必需品市場正穩定向好。與此同時,行業整固致汰弱留強,研發實力強的參與者將能受益。作為中國、美國、英國、德國及澳洲五大市場唯一涵蓋洗衣用品、家居清潔用具及廚房用具之三大類別的參與者,貝特集團已制訂清晰的發展計劃,把握未來龐大的商機。



進一步擴大產能,把握市場預期增長

集團計劃在湖州生產廠房附近物色一幅總用地面積約為16,000平方米的地塊興建新生產廠房(「新生產廠房」),預期將分別於2022年9月及2023年9月兩個階段擴大注塑成型工序的產能。於2023年底,洗衣用品的年度最大設計產能將提升97.7%至2,658,000件,而家具清潔用品的年度最大設計產能亦提升59.2%至13,378,000件。集團亦計劃透過購置包括自動注塑機在內的多項機器及設備,以提高注塑成型工序的自動化水平。新生產廠房亦會設立智能倉庫,通過物聯網等智能系統,自動化揀選工具及車輛,優化儲存空間。



集團相信提升產將能 (i)減少及停止外包注塑成型工序,以節省經營成本;(ii)縮短進行產品裝配所需的時間;(iii)把握晾衣架及家居清潔用具市場的預期增長;及(iv)增強競爭力以進一步擴大市場份額。



開發一體化智能製造系統,提高生產效率

集團計劃採取一系列措施,擴大自動化及智能化水平,從而提升生產效率及產品質量、提高節能效果並降低生產成本。一方面集團希望通過購置新半自動、自動機器及設備,提升湖州生產廠房自動化水平,確保製造流程準確監控,幫助規劃及落實業務擴張計劃。另一方面,集團將開發一體化智能製造系統,以方便實時監控各個生產階段,並及時應對生產條件的任何變化,同時加強網絡安全及控制。此外,由於系統能夠收集、追蹤、儲存、管理及整合該等活動及流程中取得數據,有助集團規劃及落實業務擴張計劃,從而鞏固集團作為領先製造商的競爭力。



繼續加強設計及開發能力,推動產品組合多元發展

創新的工藝、差異化的設計一直是貝特集團得以立足市場的一項優勢,集團將繼續加強產品設計及開發能力,除在外觀、功能、特點及質量方面改進產品設計外,亦會改進生產工藝,提高生產效率,節約成本,並且進一步開發自有品牌產品。



擴大銷售及市場推廣網絡,擴大市場佔有率

為把握業務機會及接觸更多國際知名品牌,同時鞏固與客戶的長期業務關係,集團計劃繼續擴大於海外市場的銷售及市場推廣網絡;與此同時,集團亦計劃進一步滲透中國市場,通過中國電商平台銷售自有品牌,更好地利用經提升的產能。



所得款項用途

假設超額配股權未獲行使且假設發售價為每股1.1港元(即指示性發售價範圍1.0港元至1.2港元的中位數),經扣除相關包銷費用及與全球發售有關的估計開支後,估計集團全球發售所得款項淨額將約為86.1百萬港元(相當於約人民幣75.5百萬元),並擬將撥作以下用途:



用途 / 百分比

通過建立新生產廠房及提高產能 55.0%

- 收購土地

- 建設新生產床房及配套設施

- 購買新注塑機

- 購買新配套機器及設備



壯大及擴展於海外市場及中國市場的銷售及市場推廣團隊及銷售渠道 15.0%

- 招聘銷售及營銷員工

- 透過更多電商平台加強線上銷售

- 擴大及探索更高效的線上營銷策略

- 參加更多業內的展銷會



加強設計及開發能力以擴寬產品類別及多元化產品組合 10.0%



提高湖州生產廠房的生產效率 7.9%

- 購買新機器及設備



發展綜合智能製造系統 2.1%



一般營運資金用途 10.0%



財務表現



人民幣千元 截至12月31日止年度

2019年 2020年 變動

收益 336,553 384,740 +14.3%

毛利 94,429 114,288 +21.0%

毛利率 28.1% 29.7% +1.6百分點

經調整純利* 40,031 53,935 +34.7%

經調整純利率* 11.9% 14.0% +2.1百分點



* 經調整純利及純利率乃經扣除並非經常項目(上市開支)的影響計算

經調整純利及純利率按非香港財務報告準則計量



全電子化申請程序

貝特集團控股有限公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序,因此不會向公眾人士提供發售通函或向公眾提供香港公開發售相關的任何申請表格印刷本。發售通函可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及集團網站 www.betterhomechina.com 查閱。



貝特集團控股有限公司

貝特集團是中國知名家用必需品製造商,2020年以出口收益計算,在中國晾衣架製造市場排名第二。集團的主要客戶為知名國際品牌商或授權代理,銷售遍佈包括美國、英國、德國及澳洲等逾20個國家及地區,並於中國內地銷售自有「家吉寶」品牌產品。集團的產品的裝配及生產在其湖州廠房進行,實現各類產品大批量生產及規模經濟效益。



傳媒查詢

縱橫財經公關顧問有限公司

劉若琪 電話: (852) 2864 4805 電郵: angelus.lau@sprg.com.hk

黎一心 電話: (852) 2864 4855 電郵: mel.lai@sprg.com.hk









