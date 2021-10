Thursday, 28 October 2021, 10:58 HKT/SGT Share: 益美國際(1870.HK)觸角綠色經濟 為傳統龍頭增值

香港, 2021年10月28日 - (亞太商訊) - 2021年,隨著以石油和煤為主的舊能源體系帶來氣候變暖的生存挑戰,綠色能源開始扮演著越來越重要的角色,人類一隻腳已經跨入了新能源時代。光伏、風電、太陽能等清潔能源登上歷史舞台,而碳中和及綠色可持續發展逐漸成為全球主流共識。最近,益美國際(1870)發佈公告稱將成立合資公司尋找綠色材料和碳中和領域的潛在機會,在外牆與吊船業務上已穩居行業龍頭的益美國際不耽溺安逸,積極尋找新的業務增長點,為公司增加內生價值。



公告稱,益美國際全資附屬公司綠色環球發展有限公司與浙江智亮投資管理有限公司以現金形式成立合資公司,將從事綠色建築材料、新能源(包括太陽能、風能、氫能及儲能系統)及碳排放交易、低碳及零碳技術業務。據公告透露,綠色環球持有合資公司60%的股份,預示著益美國際帶著傳統行業的資源與優勢向綠色經濟邁進一步。



說起益美國際,雖不如一些大型互聯網公司般婦孺皆知,但他們做的業務卻是與民生息息相關,可以說如果在城市中行走,滿眼望去不乏他們的傑作——永久外牆及吊船工程設計及建造。



根據公開數據及行業顧問Ipsos的報告顯示,益美國際是香港境內唯一提供一站式外牆工程以及永久吊船的服務供應商,其業務涵蓋了香港住宅、商業、工業樓宇以及社區設施。經過30餘年深耕,益美國際在外牆工程的市場份額排位第八,而永久吊船工程則以49.9%的市場份額成為絕對第一,這就意味著,益美國際已經穩坐外牆及吊船行業的頭把交椅。同時,公司招股說明書表示,因香港政府的基建規劃,行業總產值2019-2023年預計複合年增長率為4.1%,行業處於成熟期仍有穩定增長。



自新型冠狀病毒爆發以來,建築業的營運環境受到不同程度的影響,而且近年私人樓宇落成量處於增長疲乏階段;從近年公司的年報和中報等公開資料可以看出,公司似乎在外牆工程業務上採取較保守的投標策略,並持續加強永久吊船業務的發展,包括拓展澳門市場的吊船業務,並不斷尋找新的戰略商機。近期,香港政府又頒佈擬建300公里北部都會區的規劃,相信可為公司的吊船及外牆業務帶來更大的發展機會。



龐大的建築群一直是發展綠色經濟中的重點,使用綠色建築材料可降低碳足跡和對環境的影響。據了解,綠色建築當下中有12大可持續性的技術,其中太陽能作爲使用效率最高、使用週期最長的特性在綠色材料中炙手可熱,建築整合太陽能(BIPV)也成爲政策支撐對象。



10月13日,住建部對外發佈《建築節能與可再生能源利用通用規範》,其中要求「新建建築應安裝太陽能系統」,並要求自2022年4月1日起必須嚴格實施,進一步刺激BIPV的市場需求,使得BIPV成爲碳中和領域的「新貴」。未來,隨著碳中和浪潮的席捲,國家重視節能低碳建築、深化可再生能源應用,加快推動建築用能電氣化和低碳化,進一步展開建築屋光伏行動,相信BIPV將成爲下一個行業風口。



綠色建築材料與益美國際本身所在的幕牆與吊船工程行業有一定的共通性,相信益美在建築工程上積累的豐富經驗可以更好的助力綠色建築材料;同時,新能源中的太陽能常常需要在建築外牆及屋頂搭建面板,也有望與益美自身的業務產生協同效應。以綠色經濟為契機,再疊加公司與之產生的協同效應,公司正積極落實增加新業務,為公司增添增長新引擎。



浙江省正是「綠水青山」重要思想的發源地。2021年8月,浙江省在國內首個公佈《浙江省碳達峰碳中和科技創新行動方案》,成為碳中和戰略的先鋒部隊。此次合資公司設在浙江省境內,或許是看中了浙江省政府對於碳中和產業的高度重視和政策扶持,這有利於公司相關新業務的順利開展。



綠色經濟在2021年乘著「碳中和」的國策而起飛。2020年9月,中國國家主席習近平在聯合國大會上正式宣佈,中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值,努力爭取在2060年前實現碳中和的目標,並將其列為國家八大重點工作之一。根據中金預測,碳中和的市場規模有望達到60萬億。龐大的市場中蘊含新的財富商機,成為目前確定性最高的藍海市場。



益美國際能否利用傳統行業龍頭的優勢做大做好新業務,在綠色經濟的賽道上擁有一席之地,仍需要長期關注。





