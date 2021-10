Tuesday, 26 October 2021, 17:08 HKT/SGT Share: 環球新材國際赴浙江大學交流訪問 入局科技研發助力未來發展

香港, 2021年10月26日 - (亞太商訊) - 環球新材國際控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司「集團」)欣然宣佈,10月25日,其董事局主席蘇爾田和副總裁周方超一行赴浙江大學就技術研發深入合作進行交流訪問,得到浙江大學黨委常委、副校長王立忠、浙江大學寧波科創中心主任韓高榮教授、浙江大學材料科學與工程學院院長朱鐵軍教授等領導的熱情接待。本次交流訪問中,雙方就如何深度交流合作充分交換了意見。



會談前,蘇爾田主席一行首先參觀了浙江大學電子顯微鏡中心,了解了校企合作科研項目的進展情況,並聽取電子顯微鏡中心田鶴教授關於浙江大學材料研究儀器設備的情況介紹。隨後,在材料科學與工程學院,蘇爾田主席與浙江大學寧波科創中心主任韓高榮教授、材料科學與工程學院院長朱鐵軍等領導就雙方合作開展的科研項目的具體任務和問題深入的交流,明確了下一步科研工作的計畫和目標。



蘇爾田主席從科研學術交流和科技成果轉化等角度對雙方深化科研合作提出了明確方向。蘇主席希望浙江大學與環球新材國際在新材料、智能製造等領域的學科、人才、科研實力深入對接,形成人才、技術和資源的交流共用,進一步深化校企合作和產學研攻關,實現產學研深度融合,在互利共贏的基礎上推動雙方實現新發展。



此前,環球新材國際(七色珠光)與浙江大學共建「浙江大學七色珠光新材料聯合研發中心」的簽約暨揭牌儀式在七色珠光隆重舉行。時隔一個月,雙方高層再次進行深層次科研合作對接,這為今後雙方通過深化科研項目交叉融合發展,促進環球新材國際(七色珠光)新產品和新技術的研發起到了積極推動作用。



據了解,雲母新材料在新能源電池的潛在應用有望大幅提高新能源汽車電池的性能以及安全性。因此,其在新能源汽車市場上的戰略價值及發展前景不容小覷。二零二一年上半年,環球新材國際不斷優化產品陣列,珠光顏料產品數量繼續擴大,進而更好地滿足客戶的多樣化需求,實現了業績上的高速增長。上半年,公司實現收入人民幣307.0百萬元,同比增加25.3%;毛利率從去年同期的48.6%增加至52.7%,淨利率從去年同期的25.6%增加至32.0%,盈利能力進一步得到提升。



作為少數擁有合成雲母核心技術的公司,環球新材國際此次與浙江大學共建新材料聯合研發中心,通過結合雙方的產學研優勢,有望加快實現雲母新材料在新能源汽車電池方面的應用,助力公司成功卡位新能源汽車賽道,打開更大的增長空間。



關於環球新材國際控股有限公司

環球新材國際控股有限公司是中國市場上最大的珠光顏料生產商, 在全球市場上位居第四。集團的業務主要集中在生產及銷售全面的珠光顏料產品系列,用於不同的應用及行業,包括工業塗料、塑膠、紡織品及皮革、化妝品及汽車塗料。集團為珠光顏料行業價值鏈的中游生產商,集團的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。截至二零二一年六月三十日,集團提供的珠光顏料產品包括各種應用、顏色、質地及光澤度的全面系列,其中包括483種天然雲母基珠光顏料產品、270種合成雲母基珠光顏料產品、30種玻璃片基珠光顏料產品及8種氧化矽基珠光顏料產品。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

June 29, 2021, 20:06 HKT/SGT 中國最大珠光顏料生產商環球新材國際控股有限公司公布於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情 Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   