低碳賦能美好生活 中國電力正式發佈新戰略

香港, 2021年10月25日 - (亞太商訊) - 中國電力國際發展有限公司(「中國電力」,股份代號:2380)聯合中國國際金融股份有限公司(「中金公司」)共同主辦的 「建設世界一流低碳企業」發展論壇暨中國電力新戰略發布會在北京、香港兩地召開。

中國電力董事局主席賀徙

國家電力投資集團黨組書記、董事長錢智民致歡迎詞。錢智民介紹,目前,國家電投的光伏裝機規模已超過3600萬千瓦,新能源發電裝機規模已超過7000萬千瓦,可再生能源發電裝機超過1億千瓦,均位居世界第一。中國電力是集團公司的旗艦上市公司,舉辦這次新戰略發布會,是中國電力落實「雙碳」目標的重要舉措。



國家電投集團賦予了中國電力作為集團公司「建設世界一流清潔能源企業」主力軍的戰略定位,中國電力新一屆高管團隊組建以來的戰略轉型和發展成就態勢證明,中國電力不辱使命。



圍繞新戰略發布,國家電投集團新能源總工程師、中國電力董事局主席賀徙發表主題演講,圍繞「新使命新定位,新賽道新價值,大生態共成就」這一主題,和與會者分享了「新時代中國電力要成為一個什麼樣的公司」的重大戰略方向和實施路徑。他表示,在「雙碳」新時代背景下,中國電力將秉承「敢為人先、產業報國」的初心和使命,立志引領時代,主動超越自我,致力於成為新時代的弄潮兒。



在新戰略框架下,中國電力將以「低碳賦能美好生活」為宗旨使命,秉承「綠色賦能、智慧創新、共同成就」的核心理念,立足清潔低碳能源生產商、綠色能源技術服務商、雙碳生態系統集成商」的「三位一體」定位,著力推進光伏、風電、水電、地熱能、生物質能等清潔低碳能源發展;積極培育儲能、氫能、綠電交通、綜合智慧能源等綠色新興產業,實施清潔低碳能源和綠色新興產業「雙輪驅動」,努力實現「從中國一流走向世界一流」的「雙一流」成長,致力打造「世界一流綠色低碳能源供應商」。



在戰略實施安排上,到2023年底,中國電力清潔能源裝機佔比超過70%、清潔能源收入佔比超過50%;綜合智慧能源收入佔比超過15%,落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過100個;到2025年底,境內清潔能源裝機佔比超過90%、清潔能源收入佔比超過70%;綜合智慧能源收入佔比超過25%,落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過200個。成為中國綠電交通和儲能電站引領者、低碳零碳美麗鄉村開拓者、氫能新生態構建者,綠電交通、儲能和氫能等在境外建成若干試點示範項目。



中國電力已經在積極推動戰略轉型,佈局新產業,領跑新賽道。 2021年,清潔轉型按下 「快進鍵」,截至目前,已落地光伏風電項目近1000萬千瓦,鎖定風光項目資源2000萬千瓦,在談風光項目3000萬千瓦,實現了「落地一批、鎖定一批、儲備一批」的良性循環。與此同時,中國電力在儲能、氫能、綠電交通、鄉村振興等新興產業方面精準佈局,均已取得良好成效。



業內人士認為,中國電力的新戰略,從理念到實踐,都有紮實的基礎和豐厚的儲備,具有前瞻性、引領性、戰略性、建設性。



清潔發展、戰略轉型,離不開產業界的攜手同行。本次發布會上,中國電力多次強調共建共享綠色低碳產業生態的重大意義。



在圓桌論壇環節,中國電力總裁高平與安徽省淮南市副市長程俊華,明陽集團執行總裁劉連玉,騰訊公司副總裁、騰訊智慧工業和服務業總裁李強,寧德時代首席客戶官、儲能事業部總裁譚立斌,新農創集團總裁張龍及中國可再生能源學會常務理事、風能專委會副主任、中國光伏行業協會諮詢專家、儲能專委會委員李鵬,圍繞綠色低碳產業生態體系共建共享,開展對話研討,分享真知灼見,以期實現「共同成就」。



發布會期間,中國電力與騰訊雲計算公司簽署戰略合作協議,擬在智慧城市、鄉村振興、低碳數據中心、建設智慧型企業等領域進行深度合作。



同時,會議還舉行了「中電農創」公司揭牌儀式,該公司由中國電力與鄉村振興頭部企業新農創集團合資共建,助力鄉村振興和共同富裕。



本次活動現場處處體現綠色低碳主題,會議用電購買「國家電投中電朝陽500兆瓦光伏發電平價上網示範項目」綠證,實現100%綠色電力消費;會議保障用車提供了新能源汽車及共享單車服務。鑑衡認證向本次大會頒發了碳中和證書。





