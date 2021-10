Monday, 25 October 2021, 08:39 HKT/SGT Share: 國美獲中金上調目標價 「真快樂」APP升級將增添動力

香港, 2021年10月25日 - (亞太商訊) - 中國零售市場在科技賦能持續的深化改革下,已從粗放型的爆發期走向精準型的升級期,由過去的大商超模式,裂變至個性化的定製模式。與此同時,各大產業的升級轉型亦將回歸到消費終端用戶的思維導向,由C端反向驅動B端商戶、M端廠商的商品定製及供應鏈優化。在此背景下,中國電商反壟斷政策的出台正更好地推動零售產業迎向新零售生態共享時代。



國美零售(493)可說是截至目前在中國新零售生態模式探索中走得最前的一家,在「家‧生活」戰略第一階段的平台網絡基建完成後,於今年初便迅速推出了娛樂化內容社交零售平台「真快樂」APP,而近期亦通過與大股東旗下的國美管理分別落實了三個位於北京和長沙的大型優質物業的20年租賃權,以及5家處於高增長行業的公司(即國美家、共享共建、打扮家、安迅物流、國美窖藏)的托管安排,助力國美零售進一步深化其「家‧生活」戰略第二階段的延展擴張。尤其是在國美「線上、線下、供應鏈、物流、大據/雲和共享共建」六大平台的深化打造基礎上,五家公司將助力構建呼應新零售時代需求的「全零售生態共享平台」,推動國美「全品類、全場景、全鏈路、全服務、全模式」的整體升級。



近日,國美零售亦再度發力,啟動了以「樂‧購新升級」為主題的「真快樂」APP改版試運營。據了解,「真快樂」APP改版是以圍繞「樂的亮相和購的升級」兩大核心,全力構建國美獨特的「新消費+新娛樂」的新零售模式。



誠如國美始人黃光裕在發佈會上表示,「真快樂」APP的升級要把「專業買手」在更大的範圍應用好,讓平台和商家一起為消費者做好「專業買手」。而樂和購的全面結合,則是「娛樂賣、娛樂買、分享樂」的娛樂化行銷模式,以商品和服務的專業經營,贏得消費者信賴,通過全場景融合和娛樂化行銷,提升消費者購物體驗和參與度。



聚焦三大層面 創收降本增效

事實上,在「家‧生活」戰略第二階段中,國美零售聚焦三個層面,一是聚焦深耕「家生活」市場賽道,二是聚焦打造線上和線下深度融合的零售業、家服務業,三是聚焦構建以賽事、榜單為特色的娛樂化內容社交平台。在這三個聚焦上,通過全面升級上述六大平台的閉環生態體系,賦能高速增長中的「真快樂」APP,在最前線體現以用戶思維作導向的專業買手、真選好貨等商品和服務升級。在個性化、定製化、多元化的消費趨勢下,預期更進一步切合時代需求的升級版「真快樂」APP,將在即將到來的雙十一中大放異彩。



大行中金公司近日亦就國美零售的托管安排和平台化發展,發表了更新研報,指公司積極推進線上線下場景融合,通過直播等模式推動娛樂化行銷升級,於上半年已完成約7.5萬場直播,觸達超3,800萬用戶,實現社群數量同比增長30%,總體GMV同比增長24.42%;同時開放高效供應鏈、賦能第三方商戶、加速品類擴張,目前SKU累計超過60萬個,其中非家電產品佔比超過90%。此外,公司繼續推動與深投控、京東、拼多多及怡亞通等在資本、供應鏈、渠道及產業鏈等方面的合作。中金公司考慮此次托安排對公司經營轉型的正向作用,上調了目標價7%至0.93港元。



相信深獲零售市場和資本市場支持的國美零售及其轉型中的業務模式,未來估值將有力不斷上修。





