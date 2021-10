中國創意合作發行六部外國進口電影

香港, 2021年10月20日 - (亞太商訊) - 中國創意控股有限公司(「中國創意」或「集團」;股份代號:8368)今天公佈其及其全資附屬公司中國創意影業有限公司與合作夥伴及擔保人訂立了合作協議,在中國發行六部外國進口電影(「目標電影」),代價為人民幣3,000萬元(相等於約3,600萬港元),將由集團在各配發日期按目標電影代價股份的比例向合作夥伴或其指定代名人按1港元的發行價配發及發行合共36,000,000股代價股份的方式償付,總代價股份佔集團經配發及已發行股本約9.8%。



是次合作協議內的合作夥伴為真相影業(香港)有限公司(「真相影業」)、源欣影業(北京)有限公司(「源欣影業」)(真相影業及源欣影業,合稱(「合作夥伴」))及梁龍飛先生(「梁先生」,擔保人)。根據合作協議,各訂約方會透過電影院、電視台及/或新媒體平台(視情況而定)按收入分賬的基準發行電影。合作夥伴已獲授獨家權利及牌照(連同分售許可權),可在中國大陸發行辦理取得電影片公映許可證手續。



按協議內容,中國創意有權於許可期內分別獲得(i)從台灣進口的一部目標電影的淨收入總額的82%;及(ii)餘下五部目標電影的淨收入總額的100%,合作夥伴保證實際收入於2022年12月31日將不少於人民幣35百萬元;否則,合作夥伴應以現金方式向集團補償缺少的金額並不遲於2023年1月31日前償付。在淨收入總額的金額合計(「合計淨收入」)超過人民幣35百萬元而不超過人民幣60百萬元的情況下,集團除了取得人民幣35百萬元外,其超額餘額還可分成50%。倘若合計淨收入超過人民幣60百萬元的情況下,中國創意除取得上述收入外,該超額部分還可分成25%。



真相影業由梁先生全資擁有,是一家於香港成立的有限公司,主要在中國、香港及台灣從事電影和電視節目的發行、開發和製作,擁有豐富資源。而源欣影業為一家於中國成立的有限公司,由梁先生持有90%權益,主要在中國從事電影和電視節目的發行、開發和製作。合作夥伴於業內的專業知識、經驗及穩固的商業網絡,尤其是合作夥伴與索尼影業、派拉蒙影業、夢工廠動畫、華納兄弟電影、貓眼影業、阿里影業、騰訊影業、愛奇藝影業、中國電影及華夏電影的深度合作關係,以及其代表性的項目,包括(其中包括)《變形金剛4:絕跡重生》、《碟中諜5:神秘國度》、《007:幽靈黨》、《終結者5:創世紀》、《憤怒的小鳥》、《極限特工3:終極回歸》、《極盜車神》、《比得兔》、《電力之戰》及《與我跳舞》。梁先生於電影業具有逾20年經驗,他為《變形金剛4:絕跡重生》、《碟中諜5:神秘國度》、《終結者:創世紀》、《海綿寶寶》及《比得兔》在中國的聯合出品人。



根據國家電影局和藝恩(ENDATA)數據顯示 2018至 2020年中國電影票房分別為約人民幣609億、642億及204億,進口片票房按年分別佔總電影票房約38%、36%及16%(即約人民幣231億、231億及33億)。而根據燈塔專業版行業數據,進口片數量按年分別約121、136及61部。以收益計,中國是全球兩大電影市場之一,其電影行業於 2020年繼續復甦。根據羅兵咸永道發表的《2021年全球娛樂及媒體行業展望》中國摘要,除了2020年下半年少數戲院因當地疫情爆發而關閉之外,影院銀幕總數按年上升8.3%至75,581。農曆年間的票房收益更達至新高,中國的票房繼續為全球票房收益帶來顯著的貢獻。全國的電影觀眾數目於2021年大幅回升至約14億,並將於2025年達到18億,超越疫情前的水平。預期中國於2025年的電影收益佔全球總收益470億美元的比重達到23.5%,僅次於美國的24.1%。中國電影收益於2021年至2025年之間複合年增長率估計為8.25%。



中國創意控股主席兼執行董事楊劍先生表示:「我們很欣慰能夠合作發行六部外國進口電影。此舉不但會提升集團在業界的地位及知名度,擴大集團的收入來源,亦能讓國內觀眾更方便地觀看其他國家的電影,了解和欣賞其他國家的文化及電影藝術。我們有信心是次合作將有助我們未來在電影業的發展,擴大我們的市場份額。未來,我們會繼續物色更多不同國家的電影,務求讓更多國內觀眾容易地觀看海外的電影之餘,亦為我們的股東創造更大回報。」



關於中國創意控股有限公司(股份代號:8368)

中國創意始終以追求創新引領發展,致力於創意財富化及產業化,主要在中國從事節目製作及相關服務、演唱會及活動籌辦、移動直播及電商,以及藝人經紀業務。由集團創意製作的文化產品涵蓋電視演唱會、電影首映慶典、電影頒獎禮、多媒體音樂劇、明星播報電視欄目等多種原創性藝術形式,開創國內先河,成為行業標杆;多次承辦高水準的創意性國際化活動、創意型的舞美策劃、創意視覺、創意公關等,在中國大陸極具影響力和傳播力。



有關中國創意之詳情,請瀏覽:http://www.ntmediabj.com/index.php。







