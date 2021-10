Wednesday, 20 October 2021, 19:16 HKT/SGT Share: 瑞聲科技投資 SWIR Vision Systems 公司

香港, 2021年10月20日 - (亞太商訊) - 瑞聲科技(AAC)正式對外宣佈,已完成對SWIR Vision Systems公司的A輪投資。SWIR Vision Systems公司是為工業自動化、消費電子、AR/VR系統、自動駕駛汽車和其他應用開發下一代圖像感測器解決方案的先驅。該投資符合瑞聲科技的長期戰略方向,有利於公司依託獨有的晶圓級玻璃("WLG")技術和高端精密製造能力,進一步完善在光學領域的佈局。



“我們非常感謝投資者對我們的團隊和技術投下的這一票。” SWIR Vision Systems公司首席執行官喬治·懷德曼(George Wildeman)表示,“我們的產品在市場上收到非同凡響的反應。我們期待著在工業成像市場拓展我們的業務,同時與世界頂級汽車和消費電子公司合作,探索我們全面可擴展的基於CMOS的SWIR感測器解決方案的應用。”



瑞聲科技戰略發展總監Antonino Parrinelo表示,“我們很高興參與SWIR Vision Systems公司的A輪融資,SWIR Vision Systems公司擁有先進的圖像感測器技術,即基於CMOS的Acuros® CQD®圖像感測器技術,可滿足汽車、消費電子和工業成像等關鍵市場具有挑戰性的成本和性能要求,有望開創2D和3D成像感測器的新時代。”



據悉,SWIR Vision Systems公司的專利感測器解決方案,基於獨特的量子點光電二極體感測器設計,提供了最高解析度的商用短波紅外攝像機。這些攝像機已經被用於世界上最大的半導體晶片製造廠,以檢查大批量生產的半導體晶片。SWIR 公司計劃利用其A輪資金推進公司的CQD感測器解決方案,在全球工業和安防市場發展公司的攝像頭業務,並在消費電子產品、汽車和先進感測器市場吸引戰略客戶。





話題 Press release summary



部門 电子, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network