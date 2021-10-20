Wednesday, 20 October 2021, 16:02 HKT/SGT Share: 法巴晨星：首予中原建業（9982.HK）買入評級

香港, 2021年10月20日 - (亞太商訊) - 法巴晨星發研報，首予中原建業（9982.HK）「買入」評級，目標價3.92港元。



由於土地成本上升及競爭加劇，中國房地產專案管理服務行業近期開始冒起，中小型開發商亦尋求知名品牌的專案管理服務的代建發展模式，以助其從項目中取得更高回報。研報指出，中原建業作為中國領先的項目管理公司，於河南省擁有強大影響力，預期會受惠于行業未來五年23%的增長。



該行亦預期，隨著代建行業的長速成長及可觀的盈利能力，預料將有更多內地房地產開發商將會分拆更多較小型的全國性和區域性的專案管理部門進入此代建市場。不過，預計已具備市場領導者地位的中原建業未來五年內的市場份額，仍將保持高位。



法巴晨星認為，中原建業的輕資產業務模式，使其成為中國房地產增長中較具防守性的指標。除此之外，該行更認為，應留意市場對中原建業存在相對強勁增長的服務需求。



研報亦提到，中原建業于河南取得的競爭優勢，源於市場對建業品牌的廣泛認可、公司對河南房地產市場有深入瞭解、有能力提供一系列服務、具有強大的人力資源網路，即設計師、供應商、承包商等，以及能將完成的專案交予集團的物業管理服務公司建業新生活，以確保專案品質得以持續。



研報續指，中原建業的戰略是專注保持在河南代建市場的主導地位，並維持利潤率。由於代建行業目前的滲透率仍處於3%至5%的較低水準，預期於2025年將提升至約9%，儘管此甚具前景的代建市場相信會有新力軍湧現，但預期中原建業仍將能夠維持其可觀的利潤水準。而由於中原建業具備條件可選擇參與有著更好附加價值的項目，相信中原建業短期內的利潤率能夠保持穩定。



法巴晨星預計，如果中原建業成功按其大中原戰略發展河南以外的項目，該行對其盈利預測可再望調升。若果中原建業透過收購省外當地團隊的方式進軍鄰近省份，其盈利能力或會進一步增強。



由於恒大債務問題，投資者對中國房地產行業感到擔憂，使中原建業股價目前處於非常吸引的水準。中原建業目前股價處於自 2021 年 5 月 31 日上市以來的低位，為1.2至1.3 港元，相當於 2022 年市盈率3.64至3.94倍。





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