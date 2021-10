SonicWall 通過保護雲、混合和傳統網絡的任何組合，為客戶重新選擇

新加坡, 2021年10月19日 - (亞太商訊) - 新加坡 - 2021年10月19日 - (ACN Newswire) - SonicWall 是實體、虛擬和以雲為重點的網絡安全解決方案的全球領導者,它強調客戶選擇的回歸,以保護和擴展雲、混合和傳統環境的組合。 SonicWall 總裁兼首席執行官 Bill Conner 表示:"很多時候,組織被迫改變他們的運營方式,以確保對其網絡、數據、設備和人員的訪問安全。" "我們一直致力於創新雲和虛擬解決方案,幫助組織保護複雜的網絡混合,包括虛擬、混合、雲和本地部署。" SonicWall 亞太區銷售副總裁 Debasish Mukherjee 補充說:"新常態迫使亞太地區的組織考慮可持續的數字化,這需要改變他們的運營方式。作為其數字化路線圖的一部分,亞太地區的組織越來越多地將重點轉向保護其云網絡。" SonicWall 不斷增長的虛擬、雲和混合產品利用公司的 Boundless Cybersecurity 方法的最佳優勢,將部署選擇返回給客戶,同時解決 SMB、企業、政府和 MSSP 面臨的實際用例。 SonicWall 的核心雲解決方案產品: 解決雲原生和混合環境的安全和連接挑戰。 通過現代零信任功能安全訪問云和本地應用程序以及虛擬化工作負載。 通過強大的虛擬化安全層和零接觸功能保護日益分散和遠程的勞動力。 通過在一個基於雲的儀表板中統一安全事件和分析,簡化威脅檢測和響應,從而輕鬆實現高風險警報的可視化和管理。 IDC 研究總監 Chris Rodriguez 表示:"現代 IT 環境充滿複雜性,帶來安全性和連接性挑戰,當組織需要由實體、虛擬和 SaaS 產品以及私有和公共雲解決方案組成的混合環境時,情況可能會更加複雜。 "支持這些部署選項的網絡安全供應商為其客戶增加了巨大的財務和運營靈活性,也非常適合處於雲之旅不同階段的組織。" SonicWall 解決當今復雜的安全性、連接性挑戰 SonicWall 的雲創新是由於需要通過為客戶和合作夥伴提供強大的功能、靈活性和選擇來解決複雜的安全和連接挑戰。 SonicWall 與世界各地的組織合作構建了最安全、最強大的混合網絡。 "Pisa大學連接並保護系統、用戶、應用程序和服務的廣泛分佈式網絡,以確保我們的機構能夠提供最高水平的校園和遠程學習," Pisa大學 CIO Antonio Cisternino 說。 "無論我們如何部署它們,我們都必須能夠使用相同的可信安全控制。通過他們不斷增長的虛擬、雲和混合產品範圍,SonicWall 為我們提供了選擇和靈活性,而不會犧牲我們保護和支持學生、教職員工所需的安全標準。" SonicWall 確保組織能夠設置自己的部署路徑和雲遷移時間表——而不是強迫他們採用嚴格的供應商優先方法。通過提供基於雲的(例如,虛擬防火牆和 VPN)、即服務(例如,ZTNA、FWaaS)和本地(例如,防火牆、VPN)選項,SonicWall 使客戶能夠部署適合其架構的內容——並按照他們的步伐採用雲轉型。 這些真實世界的混合環境使用虛擬、雲和本地產品的緊密組合來保護,包括 SonicWall NSv 虛擬防火牆、雲邊緣安全訪問、零信任安全, 無設備 SMA 虛擬專用網絡 (VPN) 和雲應用安全 保護SaaS 應用程序。 組織能夠通過使用零接觸部署功能在多個位置同時部署安全性(以最少的 IT 支持)來進一步擴展和擴展分佈式環境。 在短短的"15 分鐘"內實現零信任安全 隨著在家工作訪問的湧入,公司需要一種簡單而安全的方式將其員工與所需資源聯繫起來——無論他們身在何處。 SonicWall 將零信任安全作為無邊界、雲優先的現實中的網絡安全原則。 SonicWall 可幫助組織輕鬆快速地將遠程用戶連接到本地資源、雲託管應用程序、分支機構和公共雲。 在短短 15 分鐘內,SonicWall 雲邊緣安全訪問(該公司的零信任網絡訪問 (ZTNA) 產品)通過現代零信任原則快速擴展外圍安全性。 這導致邏輯信任區域對每個用戶、設備和位置進行身份驗證,以便安全訪問他們需要的特定服務和資源。 簡化威脅檢測、可見性和響應 作為 SonicWall Capture 安全中心 3.0 的新功能,Unified Insights 將來自 SonicWall 產品(包括實體和虛擬防火牆、無線接入點、交換機和端點安全產品)的分析整合到一個可自定義的儀表板中。 這為監控環境和故障排除事件提供了一個易於使用的中央位置,消除了跨不同控制台執行多任務的需要。 與 SonicWall Analytics 配合使用,Capture Security Center 3.0 可以將大量數據(跨越數万個防火牆節點)轉化為可操作的洞察力和針對跨網絡、應用程序和用戶的隱藏風險的防禦措施——所有這些都具有可見性、精度、速度和規模 的雲。 跨混合環境集成雲提供的威脅防護 無論部署策略如何,SonicWall 通過在對您的業務有意義的時間和地點無縫集成 SonicWall 實體和虛擬防火牆,確保組織可以識別和阻止跨傳統網絡、公共和私有云基礎設施以及虛擬環境的已知和未知網絡攻擊。 該生態系統的基礎與 SonicWall 的基於雲的高級威脅防護 (ATP) 多引擎沙箱服務集成,以阻止高級網絡攻擊,包括前所未見的惡意軟件和勒索軟件。 要了解有關 SonicWall 各種雲解決方案的更多信息,請訪問 www.sonicwall.com/cloud 。 關於 SonicWall SonicWall 在每個人都遠程、移動且不安全的工作現實中為超分佈式時代提供無限網絡安全。 SonicWall 通過無縫保護來保護組織為他們的新業務常態而動員起來,以阻止跨越無限暴露點和越來越遠程、移動和支持雲的勞動力的最規避的網絡攻擊。 通過了解未知情況、提供實時可見性和實現突破性經濟,SonicWall 縮小了全球企業、政府和中小型企業的網絡安全業務差距。 如需更多信息,請訪問 www.sonicwall.com 或在 Twitter、LinkedIn、Facebook 和 Instagram 上關注我們。 媒體聯絡

