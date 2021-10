Tuesday, 19 October 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical臨床試驗合作申辦方XWPharma正式開啟其XW10508首次人類臨床試驗,研究快速緩解難治性抑鬱症以及慢性疼痛療法

澳大利亞阿德萊德, 2021年10月19日 - (亞太商訊) - Avance Clinical的臨床試驗合作申辦方XWPharma正式宣布其XW10508首次人類臨床試驗進入給藥階段。 XW10508是一種穀氨酸能NMDA抑製劑和AMPA激活劑,作為一種治療難治性抑鬱症以及慢性疼痛的創新型口服藥物,其給藥劑量為每日一次。 XWPharma已經為其註冊專利。



XW10508也是一種新型類艾氯胺酮藥物,用於降低患者的耐藥性以及增強目標適應症的療效,同時降低患者濫用藥物的可能性。此次的臨床一期研究旨在評估XW10508速釋型以及緩釋加量型在健康受試者中的藥物安全性,耐藥性以及藥代動力學結果。



目前世界上有超過2.64億人患抑鬱症,其中大約三分之一的患者被診斷為難治性抑鬱症,而且他們對至少兩種抗抑鬱藥物都產生了抗藥性。另外,目前全球有五分之一的人飽受慢性疼痛症的困擾。慢性疼痛症已經影響了8% 的美國人的正常工作和生活。 XW10508是衍生於艾氯胺酮的新化學實體,作為一種緩釋型藥物,其優勢就在於療效高,同時避免了那些鼻內給藥以及靜脈注射類藥物所產生的即時副作用。



XWPharma公司主席兼首席執行官Leonard Blum說,很高興我們的XW10508項目進入到給藥階段。而且,我們的中樞神經系統藥物管線也有另外幾個項目在同時進行。雖然針對難治性抑鬱症以及慢性疼痛的藥物不少,但是很多患者很難找到有效的緩解方式。對於抑鬱症患者而言,標準療法要求他們完成四到八週的療程,在此之前是無法明確該療法的有效性的。因此,對於“立刻見效”的藥物的需求是非常明顯的,尤其是對於那些重症患者而言。而且很多高效止痛藥所帶來的藥物濫用以及藥物安全性的潛在危害,也是我們尋求新療法的動力。



首席醫學官Daniel Canafax補充說到,多年來,克他命靜脈注射被用於臨床上治療抑鬱症以及多種疼痛症狀。然而,因為其強烈的鎮靜以及分解副作用,患者在使用克他命時需要醫生的監護。我們XW10508的目標的就是通過避免高濃度的克他命靜脈注射,去除這些副作用,同時保證藥物在抗抑鬱以及鎮痛方面的療效。



XWPharma預測於2022年初拿到試驗最初數據,之後會加速進行臨床二期第一段的試驗,測試XW10508針對患者的藥物安全以及療效。



XWPharma是一家致力於新藥發現以及研發的生物科技公司,我們的特長就是通過獨特的藥物設計,為那些飽受中樞神經系統類疾病困擾的患者提供創新以及最佳療法,解決他們未被滿足的臨床需求。



Avance Clinical是澳大利亞以及新西蘭地區最大的國際生物技術CRO,24年來一直為本地以及世界各國的製藥以及生物科技公司提供符合全球監管標準的高質量臨床研究服務。我們的客戶多為需要靈活,便捷以及快速反應的早期藥物研發類公司。



Frost & Sullivan獎

Avance Clinical在2019,2020年連續兩年被Frost & Sullivan評為“亞太地區CRO市場領袖“。



從臨床前到臨床一期/二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策,讓我們可以更經濟,精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助,同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。

我們的解決方案以及客戶為本,靈活多變,經手的臨床研究覆蓋超過105個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可,包括美國FDA以及歐洲EMA。



技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富,有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata、Oracle和Medrio都是我們的系統長期供應商。



