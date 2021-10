冠君產業信託 「旺．角自各精彩」學生短片創作比賽圓滿結束

Monday, 18 October 2021, 17:08 HKT/SGT Share:

「旺.角自各精彩」學生短片創作比賽圓滿結束

香港, 2021年10月18日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「冠君產業信託」或「信託」)(股份代號:2778)為今年暑假期間舉行的「旺.角自各精彩」學生短片創作比賽舉行頒獎典禮。隨著多媒體技能在日常生活以至工作中日益重要,是次比賽旨在為學生提供一個短片創作的平台,鼓勵他們發揮創意潛能。

信託舉辦學生短片創作比賽頒獎典禮,評審寄語學生堅持對短片創作的熱情

短片創作比賽反應熱烈,信託收到不少學生的精彩作品,當中不乏原創短劇、音樂影片、動畫等。經過專業評審團的細心評審後,一共選出前五名優勝者。冠軍隊伍獲得總值港幣10,000元的現金獎及朗豪坊現金禮券,以及由信託提供的工作機會。得獎短片的精華片段安排於朗豪坊商場的LED大銀幕上向廣大觀眾播放,體現信託一直以來支持青年發展的方針。



評審團表示很高興看到學生創作的優秀作品,短片的視覺表達、創意、構思概念及訴說故事技巧均十分出色。通過短片的故事創作,評審加深了對年輕一代的了解,認為是次交流非常具意義。另外,他們亦寄語學生堅持對短片創作的熱情,繼續追求夢想。



優勝者在頒獎典禮上表示,他們很高興有機會在旺角的著名地標進行拍攝,捕捉不同的故事,形容這是一次難能可貴的經驗。有賴隊員之間的共同努力,他們能夠展示並與更多人分享自己的原創作品。優勝者為自己的創作意念在比賽中得到高度認可而深感高興。



得獎短片的精華片段:https://youtu.be/c_kGwAvHNts。



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約 300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015年起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。



網站:www.championreit.com







