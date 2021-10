Tuesday, 12 October 2021, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Hatten Land Ltd 惠勝置地與EnjinStarter簽署獨家框架協議以數字化惠勝資產及創造新的數字資產(包括NFT和可與惠勝商場及酒店的現有會員積分來兌換的虛擬幣)

新加坡, 2021年10月12日 - (亞太商訊) - 惠勝置地有限公司(Hatten Land Limited,簡稱“惠勝置地”)今天表示,其全資子公司惠勝科技(新加坡)私人有限公司(Hatten Technology (S) Pte. Ltd.,簡稱“惠勝科技”)已和Prakal私人有限公司(Prakal Pte. Ltd.,又稱“EnginStarter”)簽署了一份協議,目的是為了開發一個專屬虛擬幣系統和創建包括非同質化代幣(non-fungible tokens, “NFT”)在內的數字資產,在惠勝擁有許多酒店與商場資產的馬六甲,促進並發展數字經濟。



上述獨家框架協議(“本協議”) 是在新加坡交易所凱利板上市的惠勝置地(亦稱為“公司”,公司與其子公司合稱為“集團”)在全球數字化加速發展的大環境下,惠勝置地正在為其在馬六甲的商場資產進行轉型,以納入數字與區塊鏈元素。



EnjinStarter將製定一套虛擬幣系統(Tokenomics),以便讓虛擬幣和NFT與惠勝集團(Hatten Group)的現有會員積分系統以及進行兌換或連接。從馬六甲起步,該系統將在參與的酒店、景點、商場和商戶等地使用。 EnjinStarter也將為即將創建的虛擬幣系統和“元宇宙(metaverse)”提供維護及支持服務。



這個與EnjinStarter合作的項目將於2021年10月中展開,並於2022年3月底交付,虛擬幣係以及加密相關的元素及/或成分將於與虛擬幣系統和“元宇宙”連接。本協議的初始期限為2年,並可每2年自動續約,直到協議終止。



EnjinStarter已和Enjin私人有限公司(Enjin Pte. Ltd.,簡稱“Enjin(恩金)”)簽署了一份協議,申明EnjinStarter是一家特殊目的公司(Special Purpose Vehicle, SPV),而設立EnjinStarter旨在促進Enjin(恩金)平台生態系統發展開發的啟動平台。 Enjin(恩金)平台推動了許多開創性的區塊鏈遊戲、應用程式和項目。



此外,作為NFT的市場,Enjin(恩金)擁有逾2千萬名用戶,覆蓋超過25萬個遊戲社區。 Enjin(恩金)支持總值超過11億4,000萬美元的區塊鏈資產,包括1,250萬個ENJ恩金幣。



惠勝置地及其母公司惠勝集團在馬六甲這個自15世紀就屹立於馬六甲海峽的古城的酒店與旅遊領域佔有很大份額,是當地領先的開發商之一。該集團在馬六甲擁有或經營建築總面積超過600萬平方英尺的零售商場和4間酒店。



根據該協議,惠勝科技和EnjinStarter將合作開發一個“元宇宙”,起步於馬六甲‘數字雙城’(稱為“數字馬六甲(Digital Melaka)”),旨在推動馬六甲的實體與數字旅遊活動,並加快馬六甲數字經濟增長。



數字馬六甲反映了現實世界,以數字形式展示馬六甲豐富的歷史文化遺產和主要景點以及惠勝集團的地產。這將能創建並財富化數字資產(包括虛擬幣和NFT)。



此外,EnjinStarter將在馬六甲設立實體與虛擬的區域總部,以共同經營虛擬遊戲開發孵化基地和區塊鏈遊戲展示與遊戲廳。 EnjinStarter也將培育和推廣馬六甲的藝術文化活動,例如與當地藝術家合作在數字馬六甲內進行NFT創建、營銷和銷售。



和EnjinStarter的合作與惠勝置地最近的數個公告相呼應,至少有兩個合作夥伴將於惠勝在馬六甲的產業內安裝和經營多達3,000台加密貨幣礦機(cryptocurrency mining rig)。惠勝置地將從其在馬來西亞的現有基礎設施和較低的能源成本中受益。由於惠勝置地在商場的屋頂安裝太陽能電池板以實現節能和‘綠色’加密貨幣挖礦,成本可能會進一步減低從而加速實現其創建可持續數字資產的計劃。



惠勝置地的數字化戰略包括創建虛擬幣和NFT,以及推進從線上到線下(phygital, 中文稱實體數字化)的商務與遊戲活動。這些活躍於圍繞專屬區塊鏈平台的創意活動,將使惠勝的數字資產在未來帶來有形和可交易的價值。



惠勝置地執行主席兼董事經理拿督陳俊廷表示:“隨著我們重新規劃惠勝在馬六甲的商業版圖,數字馬六甲項目將會成為我們戰略轉型的主要催化劑,讓惠勝的商場成為區塊鍊及數字化的樞紐。



我們的合作夥伴EnjinStarter的往績卓著,包括在最近成功地完成了其虛擬幣的上市。我們將共同構建一個專屬的“元宇宙”。它將開創區塊鏈、電子商務及創意活動的一個新時代。每個人都可以在其中交易和生活。 ”



EnjinStarter總裁兼聯合創辦人Prakash Somosundram表示:“我們非常高興能夠與惠勝置地合作。“元宇宙”項目帶來了新的局面,能夠讓我們真正探尋‘從線上到線下’(phygital, 中文稱實體數字化)的機會。惠勝置地是一家具有前瞻性的合作夥伴,同時它致力於集合重要合作夥伴來協同完成這個獨創的項目。超越天際的界限,我們共同努力將數字馬六甲帶入“元宇宙”,並致力於改變人們創造、居住、工作和娛樂的方式。



惠勝置地有限公司的信息



惠勝置地有限公司是馬來西亞領先房地產開發商之一,專注於綜合住宅、酒店和商業發展。其總部位於馬六甲是惠勝集團的房地產開發部門,惠勝集團是馬來西亞的領先品牌,其核心業務包括房地產開發、房地產投資、酒店、零售和教育。



在完成反向收購VGO有限公司(VGO Corporation Limited)之後,惠勝置地有限公司於2017年2月28日開始在新加坡交易所凱利板交易。欲知更多信息,請瀏覽:www.hattenland.com.sg



