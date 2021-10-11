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來源 EC Healthcare 醫思健康預計2021/22上半財年銷售數據創新高 同比升逾60%至不少於15.2億港元

香港, 2021年10月11日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團預計截至2021年4-9月之銷售數據創新高。



受益於對醫療服務的旺盛需求，及本地整體市場情緒改善，以及零售業全面復甦。董事會預計，期內集團錄得不少於15.2億港元的整體銷售額，創歷史新高，同比升逾60%，與2019年同期相比上漲逾43%。受惠於集團於上一財政年度下半年收購醫療資產所產生之正面協同效應，及客戶對集團醫療服務的旺盛需求，集團的醫療業務銷售表現強勁。期內，集團的醫療業務銷售額同比增長超100%，與2019年同期相比上漲逾152%。



中國大陸方面，受惠於內地消費者的潛在需求，集團憑藉其於醫美市場的領先地位，實現業務持續增長。期內集團預計錄得逾34%的同比增長，與2019年同期相比上漲逾94%。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「展望未來，集團對業務表現持樂觀態度，有鑒香港政府早前推出消費券計劃，及現時疫情受控，截至10月7日，完成第二劑疫苗接種的人口數量佔比已增加至約63.2%。集團相信於通關後將迎來進一步有力的消費反彈。集團會繼續通過內生增長及併購雙策略並行，配套資訊科技，品牌和服務來搭建閉環式的大健康生態系統，從而進一步進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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