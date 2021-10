科軒動力12米電動巴士通過歐洲認證

香港, 2021年10月7日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及綜合技術解決方案供應商科軒動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「科軒動力」或「集團」)今天宣佈,其12米電動巴士車型已通過歐洲經濟委員會的整車型號認證(WVTA)及新能源巴士能耗標準循環測試(E-SORT),為公司進軍歐洲市場奠定穩固基礎。公司的12米電動巴士目前正在送往德國慕尼黑途中,稍後將向歐洲客戶展示及供其測試。

能源效益優越、電池容量大的科軒動力12米電動巴士,即將在慕尼黑亮相,向歐洲客戶展示及供其測試

此款高科技車輛經過專門設計,不但車身光潔醒目,其設計及製造亦符合歐洲標準,具有可靠的爬坡性能。



公司將與其戰略夥伴Quantron AG (「Quantron」)(從事城市內電動交通以及地區貨運及客運的德國公司),以此12米電動巴士車型進軍歐洲市場。



科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop表示:「我們很高興在歐洲電動汽車市場推出電動巴士方面邁進一大步。隨著車輛現已通過認證,我們已準備就緒,善用Quantron的業務網絡和經驗,在歐洲推出我們的產品。我們相信這款高性能環保巴士將受到歐洲市場的熱烈歡迎,並成為替代現時行駛中柴油巴士的關鍵解決方案,因此具有巨大的發展潛力。」



科軒動力國際顧問、Quantron行政總裁Michael Perschke表示:「在利好政策和公共交通電氣化的市場趨勢下,我們看到歐洲對電動汽車的需求不斷增長。根據戰略合作夥伴關係,Quantron將專注於產品開發,而科軒動力將負責生產。我們已參與數次公共交通的投標。雙方的合作取得了重大進展,未來將繼續帶來良好的運營效率和強勁的業務增長。」



目前,公司共持有9,157 Quantron的股份,約佔該德國公司經擴大股本14.43%。Quantron已開始向奧地利宜家家居交付電動貨車。



關於科軒動力(控股)有限公司(股份代號:476)

科軒動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地,並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



