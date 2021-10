材迅亞洲宣佈與利基控股成為合作夥伴

香港, 2021年10月7日 - (亞太商訊) - 屬亞洲聯合基建控股有限公司(股份代號:00711)旗下的材迅亞洲發展集團有限公司(「材迅亞洲」)今天宣佈獲香港主要承建商利基控股有限公司(「利基控股」)投資並達成合作協議,並於今天早上舉行簽約儀式,是次投資合約金額總值六百萬港元,利基控股成為策略性股東並攜手推進建造業建材管理和採購的電子化進程。

亞洲聯合基建主席彭一庭(左三)、亞洲聯合基建行政總裁、材迅亞洲創辦人兼主席彭一邦博士工程師太平紳士(右二)、利基控股主席單偉彪工程師(中)、材迅亞洲行政總裁林偉雄(右三)、亞洲聯合基建首席財務官佘俊樂(左二)、材迅亞洲董事張浩堅(右一),與亞洲聯合基建財務總監李慶鈿(左一)出席簽訂合作協議儀式,攜手推進建造業建材管理和採購的電子化進程。

利基控股有限公司主席單偉彪工程師表示:「推進電子化及智能管理已是現今建造業首要的發展項目,很高興材迅亞洲為業界創造先河,於每年高達1200億港元的建材採購市場裡,提供首個網上管理及採購平台。作為同樣不斷追求創新的香港承建商,利基除率先成為首批客戶之外,更銳意投放資源完善及發展eMat建材管理平台,我們有信心eMat會為業界帶來革命性的嶄新氣象。」



亞洲聯合基建行政總裁、材迅亞洲創辦人兼主席彭一邦博士工程師太平紳士表示︰「我們很榮幸能夠獲得利基控股投資並成為合作夥伴,強化材迅亞洲的eMat網上建築物料管理及交易平台,持續深化建材管理和採購電子化進程,進一步將傳統建築業的工作流程經由科技去推動行業演化。通過是次合作,材迅亞洲將會增強與建築行業的友好關係及促進平台持續發展,為整個行業建構一個合適的營運效率體系,致力打造智能管理新世代。」



材迅亞洲的eMat網上建築物料管理及交易平台推出至今深受業界歡迎,一方面方便承建商作高效率建築物料採購及管理,同時幫助建築物料供應商尋找商機。平台具豐富卓越的功能,包括供應商於收到系統即時報價通知後,可於eMat即時投標;透過eMat平台承建商可與供應商實時溝通;承建商可隨時掌握採購流程及運送進度,大大減低營運成本;以及訂單記錄以電子形式儲存於eMat平台,減少資料遺失和人為失誤的風險。



材迅亞洲發展集團有限公司

材迅亞洲發展集團有限公司(「材迅亞洲」)於2017年成立,為亞洲聯合基建控股有限公司﹝股份代號為 00711﹞成員之一。材迅亞洲是一間本地技術開發公司,致力發展高端及完善的建築物料管理及採購平台,目標是推進建造業界的數碼化進程,完善全渠道的銷售和服務模式,從而幫助業界提高利潤。



利基控股有限公司 (股份代號:00240.HK)

利基控股有限公司 (「利基」)主要在三個領域提供全面的建設服務 - 土木工程,建築和環境。以積極進取的管理理念及綜合學科能力,將廣泛的技術應用在私營和公營多類型的工程上,並涵蓋整個工程的各個階段,從早期設計到施工,調試和維修,以至設施管理和運作。利基承接各種規模的工程,包括高達數十億港元的工程項目。



亞洲聯合基建控股有限公司 (股份代號: 00711.HK)

亞洲聯合基建控股有限公司(「亞洲聯合基建」),於香港交易所主板上市,股份代號為 00711。集團旗下業務包括建築工程及管理、物業發展及資產租賃、保安及設施管理服務、隧道管理、非專營巴士服務、以及醫療科技與健康。旗下子公司「俊和」為香港著名建築承建商及物業發展商,憑藉其卓越雄厚的建築經驗及專業實力,使集團緊握合適發展機遇,以提升集團整體盈利水平及創造更高投資價值。



