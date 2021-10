Thursday, 7 October 2021, 14:00 HKT/SGT Share:

來源 Motul Motul 推出全新版本 300V 旗艦機油產品,重新定義動力與表現 以有機基礎油配合 ESTERCore® 專業技術配製

2021 年 11 月起於亞太區市場供應

HONG KONG, 2021年10月7日 - (亞太商訊) - HONG KONG, 2021年10月7日 - (亞太商訊) - Motul 在此宣佈:全新版本的 300V 機油已於亞太區市場隆重登場!新配方經改良後,不但為賽車手及賽車運動愛好者帶來最優質的機油產品,同時滿足一眾渴望擁有輕鬆非凡體驗的日常駕駛者。





300V 產品早於 50 年前推出,一直是 Motul 的暢銷旗艦產品。產品採用 ESTERCore® 專業技術配製,結合精心挑選的酯類與合成基礎油,以及創新的添加劑配方組合而成。是次改良範圍包括:



- 更佳性能:全新 Motul 300V 機油透過減低內部摩擦,改善引擎性能,同時確保整個功率範圍內均有穩定可靠的動力和扭力;

- 更高穩定性:Motul 300V 在不影響性能的情況下提供最佳剪切穩定性及油膜阻力,以保護引擎,使其在極端狀態下仍能如常運作;

- 更高兼容性:Motul 300V 現已符合現代引擎標準;不但可與廢氣處理系統 (如粒子過濾器) 完全兼容,亦可與生物燃料 (特別是乙醇) 兼容,更可保護引擎免受 LSPI 破壞 (適用於小型引擎)。

- 更具持續性: Motul 300V 採用可再生非化石原料作為基礎油,將對環境造成的傷害減至最低,同時將生產過程中的碳足印降低達 25%。 300V 產品早於 50 年前推出,一直是 Motul 的暢銷旗艦產品。產品採用 ESTERCore® 專業技術配製,結合精心挑選的酯類與合成基礎油,以及創新的添加劑配方組合而成。是次改良範圍包括::全新 Motul 300V 機油透過減低內部摩擦,改善引擎性能,同時確保整個功率範圍內均有穩定可靠的動力和扭力;:Motul 300V 在不影響性能的情況下提供最佳剪切穩定性及油膜阻力,以保護引擎,使其在極端狀態下仍能如常運作;:Motul 300V 現已符合現代引擎標準;不但可與廢氣處理系統 (如粒子過濾器) 完全兼容,亦可與生物燃料 (特別是乙醇) 兼容,更可保護引擎免受 LSPI 破壞 (適用於小型引擎)。: Motul 300V 採用可再生非化石原料作為基礎油,將對環境造成的傷害減至最低,同時將生產過程中的碳足印降低達 25%。





Motul 出產的 300V 機油更設有多款粘度選擇,以配合不同車輛及駕駛人士在不同駕駛狀態下的需要。產品已在亞洲通過全面測試,評估其在多個情景下的性能表現。測試範圍包括:



POWER: 擁有極致輕量的黏度,由 0W-8 至 5W-30 不等,不但可為引擎提供最高功率,亦可應付低燃油稀釋的引擎;

粘度選項: 0W-8; 0W-16; 0W-20; 0W-30; 5W-30



COMPETITION: Motul 中黏度級別,由 0W-40 至15W-50 不等,實現動力與穩定性的完美平衡,應付中燃油稀釋的引擎;

粘度選項: 0W-40; 5W-40; 10W-40; 5W-50; 15W-50



LE MANS: 新一代 300V Le Mans 系列為引擎提供最佳穩定性,現設 10W-60 及 20W-60 黏度兩種選擇。產品適用於耐力賽及飄移等極限賽車運動,更是全球唯一獲冠以 "24 hours of Le Mans" (利曼24小時耐力賽) 銜頭的機油產品。

粘度選項: 10W-60; 20W-60





LIONEL DANTIACQ | Motul 亞太區行政總裁



「我們很高興在亞洲各個主要市場推出全新系列的 300V 產品。過去 50 年,300V 一直為業界訂立潤滑油的最高標準。Motul 亦致力在科研及創新技術方面投入大量資源,發展出多項專為現代引擎及駕駛環境而設的突破性技術,包括 ESTERCore®。這些技術全部通過專業測試,為賽車選手及駕駛者帶來動力、耐力和穩定性十足的極致體驗。」



MOTUL MINUTE



從十月份起,Motul 亞太區將推出名為「MOTUL MINUTE」的全新廣播節目,每月邀請專家及 Motul 代表討論區內賽車運動的最新動態,敬請密切留意我們在社交平台上發佈的「MOTUL MINUTE」最新集數。如有意參與媒體圓桌討論,歡迎透過以下方式聯絡我們。



全新 300V 系列將於11月起於亞洲地區供應



大家可以利用 #LegendaryPowerRefined 的標籤,分享對 Motul 品牌的熱愛,慶祝全新300V的推出。



關於 Motul

Motul 是源自法國的世界頂尖品牌,專注透過技術研發、製造及銷售高科技機油 (電單車、汽車和其他車輛) 及潤滑油。品牌提供一系列日常汽車產品,包括 8100、H-tech、RBF 系列、ATF、CVTF 及 DCTF 等,致力保持機器的原始狀態,以發揮最佳表現和穩定性。



150 多年來,Motul 因其產品質量、創新能力和所參與的競爭領域而獲得一致認可,同時也是公認的合成機油專家。 早在 1971 年,Motul 就採用當時只應用在航天科技的酯類技術,推出300V 潤滑油,成為開創 100% 合成機油配方的首家潤滑油製造商。2021 年標誌著 Motul 300V 的 50 週年誕辰。



Motul一直都與不同的汽車製造商及賽車隊伍合作,協助他們在賽車研發上更進一步。為此,Motul積極參加世界各地不同的比賽,並成為多支冠軍車隊的官方供應商。



Motul非常著重亞太地區的市場發展。多年來,公司已在區內成功立足,並積極擴展業務。現時Motul在亞太區內已經擁有三座大型的生產設施,以及兩所研發中心,專注於調較適用於亞洲地區氣候的配方,應對區內不斷增長的業務和需求。

MOTUL Asia Pacific Pte. Ltd

1A International Business Park, #06-03

Singapore 609933

www.motul.com 如欲了解更多,請透過電郵 (pr@motul.com.sg) 與 Motul 聯絡。



話題 Press release summary



部門 通用汽车, Motorsports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Motul Sept 30, 2021, 14:00 HKT/SGT Motul皇牌潤滑油「300V」慶祝 50 週年金禧紀念 更多新闻 >> Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   