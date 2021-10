香港通訊業聯會全力支持2021年施政報告中對電訊業界的新政策

香港, 2021年10月6日 - (亞太商訊) - 香港通訊業聯會(CAHK)對行政長官發表的2021年施政報告「建設宜居城市」一章中,「智慧城市」內提及的新政策予以全力支持。



本會歡迎施政報告中計劃於本月底供應更多5G頻譜,這將會在速度、容量和覆蓋等多方面滿足各種5G服務需要,能應對不斷遞增的數據服務需求的基礎。



為進一步推動5G應用的發展,我們樂見施政報告提出通過「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」,資助更多行業採納5G創新應用,包括遙距醫療、遙距維修支援、實時工地安全監測等,以提升效率和生產力。



本會全力支持以上在施政報告提出的政策,相信這些政策將有利推動香港進一步成為智慧城市,迎接更蓬勃的創科發展,為不同行業的企業加快數碼轉型。



關於香港通訊業聯會

香港通訊業聯會(CAHK)是一家非營利性組織,於1983年5月27日宣布取消對本地通訊產品及服務的管制後於香港註冊成立。它是香港通信行業協會,負責廣播,有線和無線通信以及信息通信技術(ICT)領域的其他相關業務部門。



欲了解更多信息,請查閱:www.cahk.hk



如獲取更多資訊,請聯繫:

香港通訊業聯會

姓名: 郭梁桂卿女仕

電話: (852) 2504 2732

電郵: info@cahk.hk







話題 Press release summary



部門 电信运营商

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network