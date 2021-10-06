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Wednesday, 6 October 2021, 20:48 HKT/SGT
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來源 Communications Association of Hong Kong
香港通訊業聯會全力支持2021年施政報告中對電訊業界的新政策
新政策有利推動香港進一步普及5G發展 落實智慧城市藍圖

香港, 2021年10月6日 - (亞太商訊)  - 香港通訊業聯會（CAHK）對行政長官發表的2021年施政報告「建設宜居城市」一章中，「智慧城市」內提及的新政策予以全力支持。

本會歡迎施政報告中計劃於本月底供應更多5G頻譜，這將會在速度、容量和覆蓋等多方面滿足各種5G服務需要，能應對不斷遞增的數據服務需求的基礎。

為進一步推動5G應用的發展，我們樂見施政報告提出通過「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，資助更多行業採納5G創新應用，包括遙距醫療、遙距維修支援、實時工地安全監測等，以提升效率和生產力。

本會全力支持以上在施政報告提出的政策，相信這些政策將有利推動香港進一步成為智慧城市，迎接更蓬勃的創科發展，為不同行業的企業加快數碼轉型。

關於香港通訊業聯會
香港通訊業聯會（CAHK）是一家非營利性組織，於1983年5月27日宣布取消對本地通訊產品及服務的管制後於香港註冊成立。它是香港通信行業協會，負責廣播，有線和無線通信以及信息通信技術（ICT）領域的其他相關業務部門。

欲了解更多信息，請查閱：www.cahk.hk

如獲取更多資訊，請聯繫：
香港通訊業聯會
姓名: 郭梁桂卿女仕
電話: (852) 2504 2732
電郵: info@cahk.hk



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