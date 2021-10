香港董事學會的《施政報告》回應 管治恢復正常，更可鍛造未來

香港, 2021年10月6日 - (亞太商訊) - 香港董事學會就2021年10月6日發表之《施政報告》作出回應。



行政長官今早發表施政報告,表示香港已經由亂轉治,囘到正軌,並展示了新氣象,勾畫了新佈局。香港董事學會認爲,管治既已恢復正常,更須關注民生,發展經濟。



北部都會區,深港雙城三圈新佈局

行政長官宣佈,政府會在今日同步公佈《北部都會區發展策略》,對接壤深圳的新界一帶作出跨越兩地的行政界綫的策略規劃。我們認爲,新界北部的規劃,過去存在太多以香港為中心的視角而做出的構想,但隨著十四-五規劃佈局、大灣區社會經濟融合的大勢,原來的邊鄙,越來越具備經濟發展戰略的中心位置。



北部都會區亦會秉承運輸基建先行的發展模式。其中,連接洪水橋至前海的鐵路,將有助港商、專業人士更好利用前海服務業深化改革所能帶來的機遇。



重組決策局,提升管治效能

行政長官指出,為切合施政重點,應考慮重組決策局,並將準備重組方案,供下屆政府參考。其中,設立文化體育及旅游局,可以統合文化體育事務,創業產業和旅游業。分拆運輸及房屋局,可以讓兩大政策範疇更獲得專注。至於擴大創新及科技局成爲創新科技及工業局,銳意凸顯由創科推動本港再工業化的發展,對香港實體經濟的多元發展會有益處。



行政長官承認,政府對於訊息發放及政策解説方面,需要改善。我們同意行政長官所説,讓市民更快掌握政府政策和最新情況是管治重要一環,但正如我們在今年的施政報告建議中所提到,官員更需留心政策措施對市民所能造成的影響和感受而非為滿足部門官僚的程序要求,更要用實際行動展現服務市民的熱誠。



土地與房屋

解決香港民生問題,撇不開土地與房屋供應。學會相信,隨著較多單位落成,應該可以為市民尤其年輕家庭重建置業階梯。增加公營房屋比例,可以讓亟需公屋單位以滿足基本住屋需要的人士能快些達成上樓願望。



增加房屋單位的進度,端視乎土地供應。去年的《施政報告》已經提出,要加快土地發展程序,理順從簡,加强部門協調,壓縮「生地」變「熟地」和住宅樓宇落成的時間表。而今年提出的北部都會區發展規劃,會在未來日子提供若干土地供興建房屋單位。政府也會采取其它措施加快土地供應,例如檢視綠化地帶、釋放新界祖堂地、延伸補地價標準化至適用于新界土地、延長活化工廈措施及重建舊屋邨等。



安寧社會 有利吸納人才

行政長官決定增加「優秀人才計劃」配額,並按照人才清單檢討結果,就未來香港經濟發展的重點如金融、創科、文化藝術和護理科學等領域新增或調整了專業的涵蓋範圍。這些措施,有助吸引各地人才來港工作。



提升企業管治

學會認爲,公司董事孜孜不倦學習企業管治知識及技能,是配合香港經濟發展的人才培訓之中常被忽略的一環。一家公司的企業管治,最終由董事負責。提高董事的素質和能力,有助提高企業管治水平。學會認爲,公司董事在上任時應當具備充分的能力履行職責。在任内,則需與時並進,持續進修,以掌握最合時和最有效的管治手法。同樣地,社會企業與慈善組織,甚至法定團體的理事會成員,在上任時也應當具備充分的能力履行職責。在任内,也應當與時並進,持續進修,務使他們的組織更有效運營,達成使命。



《施政報告》提到政府在教育的角色不只是提供資源,更是教育政策制訂推行者及監察者,而其中,有效監察及跟進涉及學校管理和老師操守問題,是為教育正本清源的一個舉措。學會期望教育持份者就如何提升教育質素多提意見。學會認爲,校董會及辦學團體的董事會、理事會成員,也可以精益求精,更進一步加强自身對學校管治的認識和理解,訂定合適的校務策略和措施,有益校政。



學會認爲,政府可以有措施,幫助現任或會出任公司董事或各類組織理事的人士,獲得培訓,提高他們的企業管治水平。



重新出發 鍛造未來

歷年《施政報告》都提出許多措施,許多願景。願景、方案說的如何漂亮,都要得到具體落實才能造就成果。如今管治秩序恢復正常,今日發表的《施政報告》所勾畫的新氣象、新佈局,成功落實變得更有可能。



香港董事學會簡介

香港董事學會(簡稱“HKIoD”或「學會」)為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就;為達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準,以及協助董事的專業發展。憑藉由來自上市公司及非上市公司的董事組成之會員基礎,學會致力為董事提供教育項目及資訊服務,並代表董事發聲。學會具國際視野及多元文化,採用兩文三語經營業務。香港董事學會為「環球董事學會聯盟」即Global Network of Director Institutes的成員,該聯盟匯集世界各地代表董事的翹楚學會。

網址 http://www.hkiod.com。



