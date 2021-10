Wednesday, 6 October 2021, 15:37 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託與星展香港訂立可持續發展表現掛鈎掉期交易 攜手支持提升婦女能力計劃「冠軍媽媽」

香港, 2021年10月6日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「信託」;股份代號:2778)與星展香港(「星展銀行」)訂立交叉貨幣掉期交易協議(「掉期交易」)。是次衍生工具交易為可持續發展表現掛鈎的掉期交易,旨在對沖與信託債務組合相關的潛在利率或貨幣風險,並於2021年9月完成交易。



冠君產業信託與聖雅各福群會合作推出「提升婦女能力計劃 - 冠軍媽媽」,支持育有特殊教育需要子女的媽媽

冠君產業信託十分重視可持續發展,致力於社區內推動多元和共融發展。這個理念與星展銀行一致,星展銀行同樣致力善用資源幫助社區內有需要的婦女。



根據這項可持續發展表現掛鈎的掉期交易,若冠君產業信託達到與提升婦女能力有關的目標,便可獲得星展銀行就「冠軍媽媽」計劃提供的贊助。此計劃是冠君產業信託與聖雅各福群會及其社會企業合作舉辦,旨在支持育有特殊教育需要子女且本身沒有豐富工作經驗的媽媽,通過以下方式讓她們發揮潛能:



- 安排學習技能的工作坊和免費提供朗豪坊的期間限定店 (pop-up store),讓上述媽媽一嘗創業的滋味

- 讓上述媽媽和女同事建立朋友關係並分享兼顧家庭和工作的點滴



信託於8月至10月期間為上述媽媽及女同事舉辦學習不同商業技能和手工藝的工作坊。手工藝活動包括製作有機花生糖、擴香石及散銀包,讓所有參與者一起學習新知識和享受當中的樂趣。參與計劃的媽媽將於2021年底前於朗豪坊開設pop-up store,售賣其親手製作的產品。



冠君產業信託於今年6月與八間銀行達成首筆可持續發展表現掛鈎貸款,當中包括星展銀行。是次可持續發展表現掛鈎掉期交易標誌著信託可持續發展進程的另一個里程碑,再次體現其回饋社區的堅定承諾。



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約 300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015年起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。



網站:www.championreit.com



星展銀行簡介

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一,業務遍及18個市場。總部設於新加坡並於當地上市,星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸,即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕,所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。



星展集團分別獲《歐洲貨幣》、《銀行家》及《環球金融》選為「全球最佳銀行」,引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來,獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」。此外,星展於2009至2020年更連續12年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全的銀行」。



星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲,星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。星展致力成為亞洲的首選銀行,其市場洞察能力和區域聯繫,有助於推動銀行的發展。星展深信與客戶建立長久的夥伴關係,以及透過推動社會企業發展不斷回饋社會,是亞洲式銀行服務的關鍵所在。星展亦已撥款5千萬新加坡元成立基金會,以進一步履行在新加坡和亞洲區內的企業社會責任。



星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡,並著重員工溝通與賦權,提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情,請瀏覽https://www.dbs.com.hk/index-zh/default.page。







話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network