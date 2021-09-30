Thursday, 30 September 2021, 10:15 HKT/SGT Share: 上市十周年 中國罕王累計分紅超9億元，乘勢而上開啟新征程

香港, 2021年9月30日 - (亞太商訊) - 中國罕王成立於1992年，並於2011年9月30日在香港聯交所主板上市。集團擁有豐富的礦業開採和運營經驗，專注於高品位的鐵精礦業務和高端鑄鐵原材料高純鐵業務，同時在澳洲積極收購及部署金礦業務。憑藉自有鐵礦資源稟賦，所生產風電球墨鑄鐵品質出眾，為中國風電球墨鑄鐵市場第一大供貨商。



上市十年成功轉型 業務版圖不斷擴充

公司前身撫順罕王經貿集團成立於1992年，1994年收購景佳鐵礦，正式開始從事鐵礦採掘及銷售業務。1997年收購毛公鐵礦，相繼1998年收購傲牛鐵礦,成為全國採礦成本最低的礦山之一。公司目前主要擁有三大高品位優質鐵礦資源：毛公鐵礦、傲牛鐵礦及上馬鐵礦，公司擁有鐵礦石資源量超1億噸，出產的鐵精礦品位高達69%。



2019年，公司通過收購撫順罕王直接還原鐵廠(“撫順罕王”)，開始發展高純鐵業務，實現鐵礦業務價值鏈的延伸。2020年，公司完成收購本溪玉麒麟高純鐵廠，產能提升至93萬噸/年，為中國最大的風電球墨鑄鐵生產企業，市占率超過50%，成功轉型為優質新能源材料提供商。



公司於2012年開始在澳洲積極收購及部署金礦業務，2013年以2,000萬澳元代價收購SXO金礦項目，經過成功勘探和開發，礦產資源量不斷增加，2015年實現黃金投產，年產量達13萬盎司。並於2017年成功以3.3億澳元出售，實現投資收益約人民幣7.63億元。2018年，公司再次以低於獨立機構評估價53%的價格收購PGO金礦黃金公司，該公司旗下有Coolgardie和MtBundy兩大金礦項目。截至2021年6月底，公司的黃金儲量達146.3萬盎司，同比大增527.9%，潛在經濟價值巨大。公司當前專注核心資產MtBundy金礦項目開發的可行性研究，MtBundy金礦項目擁有140.5萬盎司的黃金儲量，主要為Tom'sGully、RustlersRoost、Q29三個金礦床，礦區面積1400平方公里，勘探潛力巨大。具備建設年產黃金10萬盎司以上，礦山壽命超過10年的可靠保障。值得關注的是，公司在收購PGO黃金公司時黃金價格為1,640澳元/盎司，而現貨黃金價格在2021年9月20日已達到2425澳元/盎司，公司海外礦產資源價值增值可觀，進一步增加公司未來的盈利潛力空間。



業績表現持續高增 10年分紅超9億元人民幣

縱觀十年發展歷程，2016年是公司非常關鍵的轉折之年。2016年之前，公司的業務主要是鐵精礦，因此業績主要“隨行就市”，受環境影響較大。2016年後，公司一方面出海在澳大利亞積極參與金礦項目，另一方面，延伸價值鏈到下游高純鐵業務，實現業績增長的同時，也增加了業務的穩定邊際。2017年至2020年，公司分別實現歸母淨利潤8.65億元（含出售SXO金礦的一次性收益）、1.74億元、2.97億元、3.78億元，盈利狀況穩定向好。2021年上半年，公司實現營業收入15.84億元，同比增長36.40%，同期實現歸屬母公司的淨利潤3.21億元，同比增長88.00%，半年盈利幾乎與去年全年相當。



在穩健高速發展的同時，公司也非常重視回饋股東，自2017年以來連續9次實施高比率分紅，累計分紅數額超過9億元人民幣。同時，公司於2020年3月董事會上宣佈未來三年分紅不低於當年淨利潤的30%。從2020年度至2021年中期股息均已兌現承諾。2021年中期，公司決定派發中期股息每股0.06港元，派息比率約30.64%。



公司一直秉承“安全，綠色，和諧”宗旨，通過礦山數字化、信息化管理，為安全生產保駕護航，連續四年實現零死亡、零重傷、零職業病發病率、零火災、零環境污染，是國內礦山企業經營的典範。從2013年到2020年，公司已經連續八年刊發獨立的ESG報告，是國內第一批超前重視和踐行ESG準則的現代化礦業企業。



成為風電行業優質材料龍頭供應商

展望未來，在雙碳戰略目標下，中國風電市場的發展給行業帶來巨大機遇。根據全球風能協會數據，2021-2030年全球將新增海上風電裝機235GW，相當於現有海上風電裝機量的7倍。海上風電的發展，對原材料的品質有更高要求，而罕王高純鐵裏硫、磷、鈦等雜質含量極低，正是適應海洋鑄件的定向供應材料。隨著產能擴充及市占率提升，公司高純鐵行業的龍頭優勢將愈發明顯，成長空間巨大。另一方面，中國罕王將積極部署鐵礦、高純鐵及金礦業務長期發展戰略，鞏固自身核心競爭優勢，持續創造價值，並回饋股東的長期支持。







話題 Press release summary



部門 金属，矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

