東莞農商銀行今日香港上市 資產質量穩居行業前列

香港, 2021年9月29日 - (亞太商訊) - 據信報報道,今日,東莞農村商業銀行股份有限公司(下稱「東莞農商銀行」)(9889.HK)正式於香港聯交所掛牌上市,登陸港股資本市場。



據悉,東莞農商銀行是中國領先的農村商業銀行,根據2021年7月出版的英國雜誌《銀行家》《The Banker》的排名,按截至2020年12月31日的一級資本計算,該集團位居全球商業銀行業第261位,中國商業銀行業第44位,中國農村商業銀行第六位。



綜合實力不斷提升 資產質量持續向好

東莞農商銀行立足東莞,在積極參與本地經濟建設的同時,不斷推動自身的業務發展。招股書顯示,該集團的總資產由2018年的約人民幣407,904.7百萬元增至2020年的人民幣548,402.0百萬元,年均複合增長率為16.0%,增速領先同業。截至2021年3月31日,該集團的總資產進一步增至約人民幣564,558.2百萬元,增長動能強勁。



在保持資產規模高增長的同時,該集團的不良貸款率呈逐年下降的態勢,資產質量不斷夯實。截至2018年、2019年及2020年12月31日,該集團不良貸款率分別為1.27%、1.00%及0.82%,優於可比同業平均水準。截至2021年3月31日,該集團不良貸款率優勢繼續擴大,下降至0.79%。



憑藉著不斷上升的資產規模以及良好的資產質量,東莞農商銀行的綜合排名持續上升。在中國銀行業協會2021年發佈的《2021年中國銀行業100強榜單》中,按截至2020年12月31日的總資產統計,東莞農商銀行成為中國第五大的農村商業銀行。



網點覆蓋廣泛 盈利能力持續增強

東莞農商銀行充分發揮地方銀行的優勢,與當地政府、企業建立了廣泛且良好的合作關係。截至目前,東莞農商銀行在東莞已建立了501家業務網點,覆蓋東莞所有行政區域。截至2021年3月31日,東莞農商銀行的零售客戶達約19.1百萬戶,集團客戶達407,500戶。按年末存款餘額及貸款餘額計算,東莞農商銀行自2005年以來每年位居東莞市銀行業市場佔有率第一名。



多樣化的產品組合及全面的網點覆蓋,為東莞農商銀行的業績增長提供了強力支撐。2018-2020年間,該集團的營業收入由約人民幣9,777.6百萬元增至人民幣12,047.0百萬元,年均複合增長率為11.0%。2020年,該集團實現淨利潤達人民幣5,055.3百萬元。



從盈利能力來看,2020年,該集團的平均資產回報率及平均權益回報率分別為1.00%及13.64%,遠遠超過於香港上市的中國區域性銀行的0.52%及6.91%的平均水準。此外,該集團淨利差一直處於上升通道,由2018年的約1.98%上升至2020年的約2.10%。淨利息收益率由2018年的約2.05%上升至2020年的約2.16%。



從東莞走向大灣區 拓展高成長空間

東莞具有雄厚的經濟基礎,合理的產業結構以及蓬勃的市場活力。根據東莞市政府規劃,未來東莞將持續推進產業和金融深度融合,加快建設金融強市,這將為當地的金融機構提供充足的項目資源。東莞農商銀行根植於經濟活力強大的東莞市,為其業務拓展提供了廣闊空間。



此外,東莞地處粵港澳大灣區的幾何中心,為東莞農商銀行帶來全新的發展機遇。作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,粵港澳大灣區在國家發展大局中具有重要戰略地位。隨著大灣區建設的加速和對外開放程度的提升,規模宏大的大灣區建設為區域內金融機構提供了前所未有的重大金融機遇。



目前,東莞農商銀行已在廣州、珠海、惠州及清遠設立分支機構,搶先佈局大灣區。未來,隨著大灣區金融核心圈的建設,東莞農商銀行可充分挖掘區域內市場的特有需求,聚焦重點業務機會,在支持大灣區經濟發展的同時,打開新增長極。



總體而言,作為東莞市領先的商業銀行,東莞農商銀行經營穩健,資產質量穩居行業領先水準。得天獨厚的區位優勢賦予其在跟隨東莞及大灣區經濟高質量發展的同時,進一步提升其行業地位,擴大其市場份額,東莞農商銀行長遠發展值得期待。





