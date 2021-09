Wednesday, 29 September 2021, 14:36 HKT/SGT Share:

畢馬威:烏鎮峰會聚焦數字文明 企業需制定清晰戰略

香港, 2021年9月29日

香港, 2021年9月29日 - (亞太商訊) - 數字化、綠色發展、碳中和、碳達峰等也已成為今年主題峰會的高頻關鍵詞。就在剛剛在烏鎮開幕的2021年世界互聯網大會烏鎮峰會(以下簡稱“烏鎮峰會”)就將“邁向數字文明新時代——攜手構建網絡空間命運共同體”定義為今年的主題。而9月24日在北京舉辦的2021中關村論壇(以下簡稱“中關村論壇”)更是將“智慧·健康·碳中和”定義為今年論壇的大主題。



這兩場活動,規格之高不言而喻。中國國家主席習近平對兩場活動分別發表視頻致辭,深切關注數字科技發展與生態問題。畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示,面對日益嚴峻的競爭,企業要想獲得創新與成功,必須推進兩類轉型,一是數字化,二是綠色轉型



數字化轉型賦能產業升級

在烏鎮峰會上,習近平指出,數字技術正以新理念、新業態、新模式全面融入人類經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程,給人類生產生活帶來廣泛而深刻的影響。



當前,數字經濟時代到來,雲計算、大數據、區塊鏈、工業互聯網、5G、人工智能等新一代信息技術應用普及,數字技術全面融入社會建設和經濟發展,賦能傳統產業轉型升級,並不斷催生新產業、新業態、新模式。



數字化轉型使中國經濟的諸多方面發生變化。例如,中國消費領域的一個重要趨勢是國貨品牌的崛起。畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳分析,這個現象背後的原因有很多,其中一個重要原因是很多中國企業積極推動數字化轉型,利用大數據、人工智能等技術去發現新興的、快速變化的客戶需求。它們的新產品、新設計能夠快速上市,滿足多變、個性化的消費偏好。因此,很多中國品牌已擺脫沉悶或廉價的刻板形象,變得酷而時尚。



同時,習近平強調,中國願同世界各國一道,共同擔起為人類謀進步的歷史責任,激發數字經濟活力,增強數字政府效能,優化數字社會環境,構建數字合作格局,築牢數字安全屏障,讓數字文明造福各國人民,推動構建人類命運共同體。



數字化和綠色轉型相互促進

在中關村論壇上,習近平表示世界各國更加需要加強科技開放合作,通過科技創新共同探索解決重要全球性問題的途徑和方法,共同應對時代挑戰,共同促進人類和平與發展的崇高事業。



氣候變化就是當今全球所面臨的最大挑戰之一,為應對氣候變化,中國做出“二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”等承諾。“十四五”規劃也將加快推動綠色低碳發展列入其中。因此“碳中和”也是2021中關村論壇的三大主題之一。



在雙碳目標下,陶匡淳指出,面對日益嚴峻的競爭,企業必須靈動、敏捷並有韌性。企業要想獲得成功,必須推進兩類轉型,一是數字化轉型,二是綠色轉型。這兩類轉型不僅至關重要,還緊密聯結、相互促進。



陶匡淳分析,以可再生能源為例。在全球範圍內,中國已經是風能和太陽能設備的主要製造國。2019年,在全球15家最大的風電設備製造商中,有8家來自中國。而且,中國擁有全球最大的風能和太陽能裝機容量,均佔全球總裝機容量的三分之一以上。人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈等數字技術的使用,則極大加速了可再生能源的發展。例如,風力發電的一大障礙是其受制於天氣條件,造成發電的損失。把人工智能應用於風電行業,可以有效改進需求預測和減少浪費。隨着效率提升,中國的棄風率已從2016年的20%下降到2020年的3%。



但是他也指出,數字技術的飛速發展也意味着對電力需求的大幅增加。2019年,中國數據中心的用電量已經達到600至700億千瓦時,接近全國總用電量的1%。隨着信息時代的深入,預計到2030年,數據中心的用電量將翻一番,約佔全國總用電量的1.5%至2%。



基於上述分析,陶匡淳預測,數字化和綠色轉型是未來幾年的主要趨勢,但挑戰與機遇並存。企業需仔細考量這些發展趨勢,制定清晰的戰略,並協同利益相關方共同應對這些優先發展事項。



