天韵國際榮獲中國輕工業聯合會頒發「『十三五』輕工行業科技創新先進集體」及榮獲「『十三五』輕工行業科技創新先進個人」稱號



香港, 2021年9月28日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司(「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」)(股份代號:6836.HK)欣然宣佈，集團旗下全資附屬山東天同食品有限公司（「天同食品」）榮獲中國輕工業聯合會頒發的「『十三五』輕工行業科技創新先進集體」稱號，集團副總經理吕春霞女士作為企業的技術研發帶頭人，亦榮獲「『十三五』輕工行業科技創新先進個人」稱號。

圖1： 「十三五」輕工行業科技創新先進集體；圖2：「十三五」輕工行業科技創新先進個人；圖3：吕春霞女士獲得「『十三五』輕工行業科技創新先進個人」稱號

中國輕工業聯合會是中國工業管理體制改革後由輕工業全國性、地區性的協會、學會，具有重要影響力的全國性、綜合性的行業組織。日前，在北京召開全國輕工業科技創新與產業發展大會上，中國工業和信息化部、國家發展改革委、科技部等相關部委領導出席活動並致辭。經中國輕工業聯合會評審委員會審議，集團憑藉持續的科技研發投入，深厚的創新人才培養建設，快速轉化的企業科技創新成果，與一眾優秀企業一起，被中國輕工業聯合會授予殊榮，彰顯集團健全的技術創新體系及行業影響力。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們很榮幸得到中國輕工業聯合會的認可，這是對集團產品創新獲科技賦能的高度肯定。集團近年積極改進產品工藝技術，推動產品種類及口味多元化，獲得多項產品生產工藝及加工設備的發明專利及實用新型專利，不斷推動行業轉型升級，促進企業高質量發展及效率的提高。展望『十四五』，隨着集團實力不斷增強，我們將繼續堅持以創新科技推動企業進步，加快生產技術突破，以研發創新優質產品為引領，深入拓展國內外市場，力爭成爲中國內地以至國際水果製品及飲料的龍頭企業之一，以回饋社會和消費者對我們的支持和信任。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標誌」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com







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