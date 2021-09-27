Monday, 27 September 2021, 15:54 HKT/SGT Share: 數坤科技擬赴港上市：數字醫生平台已獲千餘家醫院高頻使用

香港, 2021年9月27日 - (亞太商訊) - 9月21日，AI數字醫生平台公司數坤（北京）網絡科技股份有限公司向港交所遞交了上市申請，擬在香港主板掛牌上市。



變革醫療工作方式 產品獲逾1200家医院高粘性应用

数坤科技是一家全球领先的医疗AI高科技公司，成立僅4年，公司已連續推出包括數字心、數字腦、數字胸、數字腹、數字肌骨等多款爆款數字醫生產品。



數坤科技的數字醫生平台，打通了影像智能後處理、AI 疾病診斷、AI 報告和列印的全流程，提高放射科醫生診斷的準確率和效率，並將人工智能應用的場景從影像科擴展到臨床科室，從疾病篩查、診斷、治療方法選擇及規劃的整個臨床過程中協助人類醫生，幫助醫生提升科研能力和多學科診療能力。



此外，公司還與北京友誼醫院、北京協和醫院、瑞金醫院、華西醫院等在內的中國頂尖醫院展開密切合作，通過進行精心設計的臨床試驗，不斷驗證產品的有效性和安全性，精進產品。



良好的產品表現，讓數坤科技的產品在推出後得到全國頂尖專家和頂尖醫院的強烈推薦，被全國各級醫療機構青睞。目前，公司的數字醫生產品已在中國超過1200家醫院被廣泛高頻使用，並已獲約200家醫院商業採購。其中，中國所有三甲醫院、三級醫院及二級醫院分別有超過30%、超過20%及約5%採用、安裝數坤科技的產品。



在中國AI醫學影像解決方案供應商中擁有最廣泛的醫院覆蓋範圍。



研發驅動技術實力行業領先 產品覆蓋範圍排名第一

數坤科技建立了世界級的專有數字人體智能技術平台，構建了行業領先的研發實力。目前，數坤科技已擁有37款數字醫生產品，涵蓋心臟、大腦、腹部、胸部和肌肉骨骼系統等關鍵治療領域，涉及的治療領域占醫學影像使用場景的80%以上。根據灼識報告，在全球所有基於人工智能的醫學影像解決方案供應商中，數坤科技在治療領域覆蓋範圍上排名第一。



公司開發的數字心冠脈 AI 產品 CoronaryDoc 已獲得中國 NMPA 三類註冊證和歐盟 MDRCE 認證，迅速佔據市場，並成為心血管疾病診斷的臨床入口；數字腦產品管線覆蓋 NCCT、CT 及 CTP 的用於診斷卒中的一站式解決方案,成為已知的第一個在中國為腦血管疾病的篩查、診斷及治療選擇與規劃提供全路徑多模式的人工智能解決方案。根據灼識報告，按國家藥監局醫療器械註冊證書數量計，數坤科技是獲證最多的中國人工智能醫學影像解決方案供應商。



營收爆發式增長 有望充分受益AI醫學影像高成長

隨著公司產品的用戶不斷增加，合作醫院不斷擴大，數坤科技的業績同樣耀眼。2019年和2020年，數坤科技的營收分別為76.4萬元和2477.1萬元;2021年上半年，公司實現營收5262.4萬元，較去年全年營收增加680.9%，呈幾何爆發式增長態勢。在營收增長的同時，公司的盈利能力持續攀升，毛利率在高基礎上進一步提升至84.2%，持續領跑 AI醫療行業。



當前，人工智能醫學影像市場正邁入高速發展期。根據灼識諮詢，全球人工智能醫學影像解決方案市場預計從2020年的不足10億美元爆發式增長至2030年1665億美元（約合1萬億元人民幣），10年間市場擴容近170倍。此外，人工智能醫學影像的全球滲透率預期將由2020年的約0.2%增至2030年的約33.8%。身處這一黃金賽道，數坤科技將充分受益於行業的高成長。



總體而言，數坤科技憑藉領先的技術和產品，已經搭建了數字人體的全場景影像AI解決方案，並獲得了廣泛的認可及應用，隨著其商業化進程的持續推進，公司前景不可估量。





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