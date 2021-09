Monday, 27 September 2021, 12:47 HKT/SGT Share:

來源 Legend Capital 君聯資本物流供應鏈投資進入收穫期

香港, 2021年9月27日 - (亞太商訊) - 近年來,物流行業頻頻迎來重大資本事件,快運、供應鏈、貨運平台、航空物流、自動駕駛等多個領域都迎來上市潮。作為一家覆蓋多個行業及領域的綜合性基金,君聯資本在物流供應鏈領域早已進行長期和系統性的投資佈局。公開資料顯示,君聯資本在物流供應鏈領域已投資10餘家公司,包括密爾克衛(603713.SH)、東航物流(601156.SH)、京東物流(2618.HK)、海晨股份(300873.SZ)、南航物流、福佑卡車、順豐快運、順豐同城、燕文物流等,其中順豐同城、燕文物流分別處於港股及A股上市進程中。



基於近十年的探索和研究,君聯資本在物流供應鏈領域早已構建了一套完善的邏輯框架與投資體系。沿著物流供應鏈的發展脈絡,君聯資本將產業分為了三個階段,每個階段中都有相應的投資機會。



1.0階段“物流”,本質是如何按照消費或者製造行業需求,低成本、高效率地把“貨”運輸好。在物流領域的投資,君聯資本既關注傳統貨運賽道中由於商流、場景、技術、政策環境變化帶來的增量機會,也積極尋找分拆、合併、混改等特殊機遇;2.0階段“供應鏈服務”,在滿足貨主“運貨”需求的基礎上,尋找進一步提供原材料採購、倉儲、產成品分銷、售後等其他增值服務、提供“全鏈路敏捷、高效、可靠"以及"數位化提升效率”的智慧供應鏈服務企業;3.0階段,則是運用“數位化改造、協同交付、平台發展”的思想,通過投資行業結點型企業,構建產業互聯網。



以君聯資本的實踐來看,物流供應鏈的投資主題主要是依託消費品、零售分銷、工業製造、醫療健康等行業賽道之下的偏基礎設施。伴隨場景、商流、資訊、支付結算的變化和演進,物流、採購分銷、流通管道、交易和履約都在發生變化。



與其他專業基金、產業投資機構不同,君聯資本在長期、全方位、深度研究行業的基礎上,會選擇性地下重注投資有重大行業影響力的優秀公司。另一大體現則是利用投資企業的生態資源和積極主動的增值服務賦能企業。在以長期價值創造為主張的指引下,君聯資本還宣導並推動生態內所投企業的交流合作,促進彼此間的合作共贏。



君聯資本重視為所投企業帶來長期價值創造和積極主動的增值服務,依託所投企業生態,促進企業間合作共贏。君聯資本總裁李家慶表示:“物流供應鏈投資已經進入到深水區,將出現更多行業交叉型的投資機會。我們和各行業頭部企業之間有很多的合作,當機會出現時,我們有足夠的經驗支持他們從BU(業務單元)成長為獨立公司。”



在君聯資本看來,物流供應鏈行業已經進入新階段,開啟了IT資訊技術賦能各領域的新序幕。另一方面,新的場景將可以產生新的流量、新的數據,對應將是對新型資源整合和交付方式的需求。







