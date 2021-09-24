「南向通」開通首日 興業銀行達成首批交易

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|Friday, 24 September 2021, 16:26 HKT/SGT
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香港, 2021年9月24日 - (亞太商訊) - 9月24日，備受市場關注的債券通「南向通」正式開通。在開通當日，興業銀行作為首批合格境內投資者，積極通過「南向通 」渠道與多家境外做市商達成首批交易，交易品種覆蓋國債、央票、政策性金融債等各類離岸人民幣債券，助力「南向通」穩起步，開好頭。
債券通「南向通」是指內地機構投資者通過內地與香港基礎服務機構連接，投資于香港債券市場的機制安排，是繼「北向通」後，中央政府支持香港發展、推動內地與香港合作的又一項重要舉措。
「興業銀行將持續抓住我國金融市場擴大開放的重要契機，以『南向通』開通為契機，進一步提升在債券市場、外匯市場、貨幣市場、衍生品市場和大宗商品市場等領域的投資、交易與風險管理服務能力，致力成為集融資、交易、投資、避險功能為一體的全面解决方案提供商，持續擦亮投資銀行名片。 」興業銀行資金營運中心總經理馬大軍表示。
作為債券通「北向通」的首批境內做市商，興業銀行將債券通業務作為 FICC（固定收益、外匯及大宗商品交易）領域新的發力點，積極推動境外投資者參與境內債券市場，憑藉多年積累的境內外市場影響力和交易做市能力，該行積極推動債券通業務創新，連續多次斬獲債券通市場各項首單，成為首家達成債券通交易的股份制銀行、首家在債券通項下發行NCD的商業銀行等，幷多次被債券通公司評為「債券通優秀做市商 」。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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