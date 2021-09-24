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來源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs 被宣佈為 COVID-19 疫苗毒理學臨床前研究的 Citeline 獎決賽選手

澳大利亞阿德萊德, 2021年9月24日 - (亞太商訊) - Agilex Biolabs 是澳大利亞最有經驗和技術最先進的生物分析實驗室，也是該地區唯一擁有專門毒理學部門的生物實驗室，已被選為 2021 年 Citeline 獎中最成功的早期研究（臨床前和 I 期）類別的決賽入圍者。



Citeline 獎旨在表彰整個生物製藥行業的成就，為該行業提供一個表彰其最高成就者的機會。慶祝關鍵研發活動範圍內的成就，從早期和後期研究的成功，到技術工具的進步，再到試驗設計和執行的創新。



Agilex Biolabs 為生物技術公司提供先進的生物分析服務，並提供毒理學服務以支持其 TetraQ 部門的臨床前和早期研究。



TetraQ 毒理學主任 Peter Tapley 博士說，提交給 Citeline 獎的研究側重於對 SARS-CoV-2 Sclamp 蛋白亞基 COVID-19 疫苗在大鼠中的安全性和耐受性的臨床前評估。



“需要 TetraQ 進行的臨床前毒性研究才能使新型 SARS-CoV-2 Sclamp 亞單位疫苗快速獲得批准並安全地進入健康志願者的臨床試驗，”他說。



“這項研究突出了生物技術公司可以採取的快速疫苗開發途徑，以及澳大利亞的研究、監管和臨床基礎設施如何提供支持性環境。”



為支持疫苗開發而進行的 TetraQ 安全性研究在 Watterson 等人的“針對嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒 2 的分子鉗穩定亞單位疫苗的臨床前開發”Clin Transl 免疫學中有所引用。 2021 年 4 月 5 日；10(4)：e1269。 doi：10.1002/cti2.1269。 eCollection 2021。 TetraQ 對該計劃的重要貢獻得到了博士的認可。 Brockman、Tran 和 Tapley 作為合著者。



Chappell 等在“用於 SARS-CoV-2 的 MF59 佐劑刺突糖蛋白鉗疫苗的安全性和免疫原性：隨機、雙盲、安慰劑對照”中報告了臨床前毒性研究計劃促進的臨床研究的描述，第一階段試驗'柳葉刀感染感染傳播。 2021 年 4 月 19 日； S1473-3099(21)00200-0。 doi：10.1016/S1473-3099(21)00200-0。該出版物還引用了 Agilex Biolabs 為支持臨床計劃而進行的疫苗血清抗體滴度分析。這一貢獻得到了 Tran 博士和 Tapley 博士作為合著者的認可。儘管此版本的 SARS-CoV-2 Sclamp 疫苗的開發最終停止，但臨床研究證明了 Sclamp 疫苗技術的潛力。



COVID-19 大流行見證了一系列針對 SARS-CoV-2 的新型疫苗的快速發展。由於 Agilex Biolabs 等高質量合同研究組織的可用性以及有利的監管環境，澳大利亞境內多種 COVID-19 候選疫苗的開發得到了促進。



Agilex Biolabs 的 TetraQ 部門提供一系列毒理學服務，以支持早期到後期的開發計劃。這些服務包括探索性毒理學和藥代動力學研究以及 GLP 毒理學服務。需要非囓齒類動物（包括狗和非人類靈長類動物）的研究是通過我們的合作實驗室進行的。 Agilex Biolabs 世界一流的生物分析和免疫測定服務也支持研究。



我們使用LC-MS/MS和免疫測定這兩個平台，為小分子和生物製劑提供PK，免疫原性（PD）和生物標誌物生物分析服務。



Agilex Biolabs 的世界級實驗室配備了最先進的設備，包括 Gyrolab Xplore、MSD Quickplex 120、Luminex Magpix、BD FACSymphony A3 流式細胞儀以及即將發布的數字液滴定量實時 RT-PCR。



澳大利亞臨床試驗仍在營業，Agilex Biolabs被指定為必不可少的服務，因此可以確保客戶研究的連續性。



這家生物實驗室擁有140多名員工，其中85名專職實驗室人員，支持臨床試驗來自美國、歐洲和亞太地區的生物技術客戶。



2021 年 Citeline 獎將於 2021 年 10 月 14 日在美國馬薩諸塞州波士頓舉行。



在您開始下一個臨床試驗之前，請與我們預約會面。 https://calendly.com/agilexbiolabs/30min



關於 Agilex Biolabs - www.agilexbiolabs.com



Agilex Biolabs 是澳大利亞用於臨床試驗的專業生物分析和毒理學實驗室機構，在執行監管生物分析方面擁有超過 24 年的經驗，包括質量方法開發、方法驗證和样品分析服務。我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗，客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序，並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的43.5％以上的研發試驗回扣。



Agilex Biolabs還通過其公司TetraQ提供毒理學服務，TetraQ是在澳大利亞建立的GLP囓齒動物毒理學設施。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA（澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構）的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。



Agilex Biolabs宣布，其實驗室設施已擴充了30％以上，以滿足主要來自美國和亞太地區和歐盟生物技術公司的需求。此外，還啟動了一個新的免疫生物學實驗室——在此處觀看視頻。 https://www.agilexbiolabs.com/launch-of-immunobiology-laboratory/



Agilex Biolabs利用液相色譜串聯質譜（LC-MS/MS）、免疫分析法（Mesoscale，Gurolab，Luminex）以及流式細胞儀（BD FAC Symphony A3分選儀，20色細胞分析儀）專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。



Agilex還提供藥效學服務，包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務，包括 :

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗（全血或外周單個核細胞（PBMC）刺激試驗）和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析



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