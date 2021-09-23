Thursday, 23 September 2021, 16:02 HKT/SGT Share: 數坤科技遞表港交所 AI醫療影像頭部企業擬香港上市

香港, 2021年9月23日 - (亞太商訊) - 如今，醫療數字化已成為醫療行業發展的趨勢，而在醫療影像環節中，由於存在工作繁瑣重複、醫院醫生工作負荷大、醫療資源分佈不均而導致醫學影像分析不準確且效率低等行業痛點，利用數字醫生賦能人類醫生的AI醫學影像已成為該行業最受追捧的解決方式之一，醫學影像數據也逐漸成為臨床診斷、疾病治療和健康管理的重要組成部分。



因此，近年來不少獨立研發團隊組成的醫療AI企業受到資本市場關注，IPO熱潮也開始席捲AI醫療影像賽道。9月21日，在治療領域覆蓋範圍上排名第一的AI醫學影像解決方案供應商—數坤（北京）網絡科技股份有限公司正式向港交所遞交招股書，開啟赴港上市之程。摩根大通、美銀證券和中銀國際證券為其聯席保薦人。



四年連續推出爆款產品 覆蓋心腦肺腹骨等關鍵疾病領域

數坤科技在僅僅成立4年的過程中，就已經憑藉其行業領先的研發實力，不斷推出具有行業突破性的產品，提供以疾病為中心的、全面的、端到端的AI醫學影像平台。其推出的「數字心」、「數字腦」、「數字胸」、「數字腹」、「數字肌骨」等37款數字醫生產品，所涉及的治療領域占醫學影像使用場景的80%以上，形成了「數字人體」全場景影像 AI 解決方案，為心臟病、腦卒中、癌症等人類首要危重疾病提供智能診療。



2020年以來，AI醫學影像領域迎來了密集的發證期。數坤科技憑藉其領先的技術，成為全球首家獲批冠脈狹窄AI輔助診斷註冊證的科技公司，同時也是獲證最多的中國AI醫學影像公司。其中，公司的數字心冠脈AI產品CoronaryDoc繼獲得NMPA三類證後，又獲得了歐盟MDR CE證書，成為了唯一獲得NMPA、CE雙證的冠脈AI。同時，數坤科技的肺炎AI產品也獲得了歐盟MDR CE證書。



產品安裝量及覆蓋醫院範圍全國排名第一 商業價值爆發在即

數坤科技通過用AI技術輔助傳統的人工閱片，縮短醫生的冠脈診斷時間，減少誤診和漏診，大幅提升了影像科醫生的工作效率。招股書數據顯示，數坤科技的數字醫生產品獲得全國範圍內的醫院的青睞，已獲得中國超過1,200家醫院廣泛使用，其中包括約80%的百強醫院和30%以上的三甲醫院，在中國，其產品在醫院覆蓋範圍和安裝數量上排名第一。



公司還與中國的多位意見領袖和多家頂尖醫院，例如北京友誼醫院、四川華西醫院、上海瑞金醫院等全國排名前200的公立三甲醫院展開深度臨床合作，改善臨床診斷流程，打通影像智能化後的處理、AI疾病診斷、AI報告和打印的全流程，優化了影像醫生的工作流程和工作方式，提升了醫生的工作效率和質量。



隨著AI醫療應用場景變得更加廣泛，數坤科技AI產品的積極落地，為公司帶來可觀的商業價值和業績增長。根據招股書資料，在2020年以及2021年上半年，數坤科技的收入分別為（人民幣，下同）2,477萬元和5,262萬元，同比增長680%，呈幾何式爆發增長，持續領跑AI醫療行業。



在醫學影像需求不斷增長以及技術的推動下，AI醫學影像全球市場正高速發展。根據灼識報告，全球人工智慧醫學影像解決方案市場預計從2020年的不足10億美元按指數級增長至2030年的1,665億美元（約合1萬億元人民幣），10年間市場擴容近170倍。AI醫學影像的全球滲透率預期將由2020年的約0.2%增至2030年的約33.8%。與此同時，中國醫生人數僅以約每年6%的速度增長，遠遠跟不上市場的增長速度。AI醫學影像輔助醫生進行診斷，可有效的緩解這一巨大的市場缺口，發展潛力極大。



數坤科技已經憑藉著領先的技術和產品在AI醫學影像行業建立了先發優勢，隨著公司在產品定價、構建商業模式方面進行探索和完善，未來公司有望率先構築技術壁壘和商業壁壘，成為AI醫學影像行業的領軍企業。







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部門 健康与医药, Artificial Intel [AI]

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