「互聯互通」新政出台 「真快樂」共享共建戰略快人一步

香港, 2021年9月17日 - (亞太商訊) - 從2021年9月9日工信部組織召開關於互聯網專項整治會議,到17日各大平台開放外鏈,短短不到10天的時間,互聯網約定俗成的「圈地」流量規則就被打破,「互聯互通」,成為近日互聯網行業乃至社會的輿論焦點。



無獨有偶,早在2020年,中央經濟工作會議就多次強調要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。而「互聯互通」與反壟斷,實為一脈相承,可以說是反壟斷體系下的一個子集,「互聯互通」的本質,是反流量壟斷。



這一態勢下,讓業界人士最為關心的是,當零售業的流量籬笆被推到後,誰是最大的贏家?由於政策正在落地,結果未可知,但可以肯定的是,真正受益的必將是那些大廠之外的中腰部企業、新興挑戰者,以及大量小微、個人商戶。



畢竟,對於政策制定者而言,格局的打破最期待的是格局外的主體受益,只有舊「格局」消失,市場上所有主體才能重新開始站在統一起跑線上,市場才能重新擁有全新活力。



那麼,誰是能為互聯網帶來新興血液的互聯網挑戰者呢?2021年剛出世的「真快樂」算得上一個種子選手。此外,肯定也包括長期在大廠「治下」內卷化生存的小微、個人商戶等。



為什麼這樣說?



首先,佔據著得天獨厚的流量優勢的大廠,其從始至終的發力點都在流量的收割上。但當互聯互通打破了流量壟斷,電商大廠依靠流量而開展的一些玩法如流量直通車勢必要終止,流量會被持續分割到其他中腰部企業、新興挑戰者,以及大量小微、個人商戶。



其次,隨著開放的腳步加快,圈地造林的玩法被衝擊,互聯網商業將出現一個個流量「白洞」,將圈內的流量不斷吐出來,不管是中腰部玩家還是新興挑戰者,甚至是小微、個人商家都可以在合理的規則範圍內去應用這些流量。



比如說電商零售的中腰部玩家「真快樂」,從硬件上來說,「真快樂」搭建的平台不輸電商大廠,它已經打造了「線上、線下、供應鏈、物流、大數據/雲、共享共建 」六大平台,搭建起覆蓋全場景、配套全服務的集約型零售新基建。同時,基於「共享共建」理念,「真快樂」以公平規則向所有平台和商業夥伴互聯互通、開放賦能,助力商業夥伴降本增效,幫助廠商打造自主可控的經銷主場。



同時,「真快樂」也持續在場景、供給、服務、營銷四個方面深化數字化,借助科技力量讓場景無縫融通、供給智慧精準、服務更有溫度、營銷回歸人本。



這些,都為「真快樂」在這場互聯互通新政環境下提供了良好的基礎。由此可見,在互聯網「圈地」規則被打破之後,以「真快樂」為代表的新興電商平台恐成最大贏家。





