區域優勢明顯 資產質素持續改善 東莞農商銀行招股中

香港, 2021年9月17日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道,近日,東莞農村商業銀行股份有限公司(9889.HK)赴港上市。東莞農商銀行是東莞領先的商業銀行,根據中國人民銀行東莞市中心支行相關統計,按年末人民幣存款餘額及貸款餘額計算,該集團自2005年以來每年位居東莞市銀行業市場佔有率第一名;截至最後實際可行日期,集團共有505家營業網點,其中501家營業網點覆蓋東莞市所有行政區域。



區域優勢明顯 業績連續多年穩健增長



眾所周知,東莞市處於廣東省的重要戰略位置,北部接壤省會廣州,南靠深圳,西臨珠江,以作為中國的製造樞紐及出口中心而聞名。



而在政策方面,國務院於2019年2月頒佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》指出,要大幅度提升粵港澳大灣區的綜合優勢、深化和拓展粵港澳合作,目標不遲於2022年建成國際一流灣區和世界級城市群,這進一步提升了該區域內的發展動力。



從這個意義上來說,「大灣區」的確定性長期發展,為當地金融業發展提供良好外部環境,東莞農商銀行作為東莞本地的優質銀行,將長期受益,集團的未來發展空間也增加了極大的確定性。



得益於顯著的區位優勢和利好政策,東莞農商銀行的業績連續多年保持了較快增長。招股書數據顯示,截至2020底,集團的營業收入達人民幣12,047.0百萬元,2018至2020年年均複合增長率為11.0%。



盈利能力方面,2018-2020年,集團的淨利潤分別為人民幣4,453.3百萬元、4,870.2百萬元及5,055.3百萬元;截至2021年3月31日的三個月,集團營業收入為人民幣3,156.0百萬元,平均資產回報率約為1.26%,而平均權益回報率為16.71%,盈利能力與運營效率均處於較優水平。



資產規模方面,在堅持穩健審慎的業務發展理念的支撐下,取得了可觀的資產規模增長。截至2021年3月31日,集團的總資產達人民幣564,558.2百萬元,根據中國銀行業協會2021年發佈的《2021中國銀行業100強榜單》,以截至2020年12月31日的總資產統計,東莞農商銀行已成為中國第五大的農村商業銀行。



資產質素持續改善 業內排名逐年攀升



在市場尤為關注的資產質素方面,招股書數據顯示,截至2018年、2019年及2020年12月31日,東莞農商銀行不良貸款率分別為1.27%、1.00%及0.82%,均低於香港上市的中國區域性銀行不良貸款率的算術平均水平;截至2021年3月底,集團的不良貸款率已經降至0.79%。同時,集團的撥備覆蓋率一直保持較高水準,分別達到345.74%、389.57%、375.13%及376.90%,優於監管機構所規定的撥備覆蓋率不少於150%的基準線。



不難看出,兩大關鍵數據的良好表現,反映出東莞農商銀行在發展的過程中做到優秀的風險把控,資產質素持續向好,亦為其長期高質發展打下堅實的基礎。根據中國銀行業協會的《2021年中國銀行業100強榜單》,東莞農商銀行是中國第五大的農村商業銀行;據英國《銀行家》雜誌排名,東莞農商銀行位列全球商業銀行第261位,較去年上升6位。



「線上+線下」齊發力 業務拓展成效顯著



作為一家起源於農村的商業銀行,東莞村組、村民是集團存貸款等銀行業務的重要客群。招股書數據顯示,截至2021年3月31日,集團已開立約3,988個村組賬戶。截至2018年、2019年及2020年12月31日與2021年3月31日,集團村組存款總額分別為人民幣35.4十億元、人民幣40.9十億元、人民幣52.1十億元及人民幣47.6十億元。



東莞農商銀行始終紮根東莞農村市場,憑藉其龐大的本地網點和品牌知名度,領先的產品服務,集團的村組存款業務規模將持續穩定增長,集團在此業務上先發優勢明顯。同時,東莞農商銀行建立了小微產品「線上+線下」雙向發展的經營模式,通過引入獨特的小微信貸產品,迅速擴大小微客戶群。



此外,東莞農商銀行還在不斷加大金融科技建設,集中發展移動金融、大數據、雲計算、人工智能等關鍵領域,全面促進技術和電子升級。



毫無疑問,東莞農商銀行憑藉其強大的自身實力、優秀的風控能力疊加先進的智能資訊科技,將令其實現領先的集約化運營體系,有利於其業務服務全流程的降本提效,進而搶佔未來銀行機構競爭的制高點。東莞農商銀行有望以上市為契機,支持其業務的持續增長,實現更高的投資價值。





