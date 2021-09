Thursday, 16 September 2021, 14:45 HKT/SGT Share: 匯森家居與小米達成戰略合作 進一步開拓智能家居業務

香港, 2021年9月16日 - (亞太商訊) - 據了解,匯森家居(02127.HK)與小米(01810.HK)達成戰略合作,雙方將在多個領域包括辦公、酒店、公寓、養老、教育、室內等引入智能家居業務。



據悉,此次合作主要圍繞產品與市場方面的發展。產品合作方面,匯森智能傢具將與小米IoT平台結合;市場合作方面,雙方將在上述多個範疇開展智能前裝(在用戶裝修前提供智能解決方案)及智能精裝的商業項目合作,匯森智能傢俱亦將陸續進駐小米智慧生活體驗館。



是次合作充份表現匯森家居對智能家居業務寄予厚望。其中期業績公告顯示,公司將努力洞察市場趨勢並適時調整業務戰略,以拓展業務覆蓋範圍及智能家居產品的研發投資,進一步加速增長。



是次與小米合作將為匯森家居創造新收益的驅動因數。作為消費者認知度最高的國民品牌之一,小米公司在智能家居領域已具備強大的優勢,截至2021年6月30日,小米IoT平台連接智能設備數達到3.75億元人民幣,同比增長34%。而其智慧型個人助理「小愛同學」月活用戶數更於6月份首次破億,達到1.02億,「米家」App月活用戶數同比增長38.6%,達到5,650萬,穩居全球最大的消費級IoT智能互聯平台。



國泰君安的研究報告指出,從中長期趨勢看,智能家居是智能汽車後的另一個智能化場景,目前智能家居渗透率約為10%,處於導入期轉向成長期的節點,預計爆發期即將來臨,市場總規模將超過1.3萬億元人民幣。



智能家居概念包含各式各樣的產品與服務,而產業界各方都有其絕對優勢,行業最終或



將是以「智能單品+作業系統及生態+個性化解決方案」的模式發展:於全屋智能階段,由智能製造企業製作智能單品,由科技/互聯網企業研發作業系統,並由整體解決方案供應商制定個性化解決方案。



根據該模式,結合雙方合作內容分析,匯森家居的重心將放在智能單品與個性化解決方案兩方面。匯森家居擬在東莞設立研發中心,該中心將開發自主的研究、設計、測試中心和家居產品展廳,包括開發功能性和智能家居產品,並與江西理工大學、江西環境工程學院等高等院校進行深度合作,實現產學研創新機制的擴大融合。



匯森家居是中國最大的板式傢俱出口商,亦是沃爾瑪(Walmart)、家得寶(The Home Depot)等知名世界500強零售連鎖集團的長期主要供應商之一,其核心優勢在於對製造業務全產業鏈的垂直整合、產品設計與開發能力、多樣化銷售管道、產品品質、具備市場競爭力的價格,以及具備深厚行業知識且經驗豐富的管理團隊。同時,匯森家居實行ESG管理理念,其開發的0甲醛,負氧離子產品符合嚴格的國際標準。



分析指出,板式傢俱因其易組裝、易拆卸、款式豐富、佔用空間小以及高性價比等優點,因而受到新一代消費者的青睞,這與小米公司產品基因極致性價比的生活方式頗為契合,雙方構建全屋智能新場景,勢必進一步打開市場對於匯森家居未來發展的想像空間。





