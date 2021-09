中滙集團旗下大灣區商學院正式成立 粵港澳大灣區版圖進一步拓展

香港, 2021年9月15日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區(「大灣區」)最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股票編號:0382.HK)欣然公佈,旗下大灣區商學院(「學院」)於9月14日在香港港麗酒店舉行隆重成立典禮暨備忘錄簽署儀式。主禮嘉賓包括全國政協常委暨粵港澳大灣區企業家聯盟主席 蔡冠深博士、香港中文大學原校長 金耀基教授、公務員事務局局長 聶德權先生、創新及科技局局長 薛永恆先生、中聯辦教育科技部部長 蔣建湘博士、中聯辦青工部部長 張志華博士、廣州華商學院校長暨香港浸會大學原校長 陳新滋院士、香港理工大學原校長 唐偉章教授、香港嶺南大學校長 鄭國漢教授、珠海學院校長 李焯芬教授、粵港澳大灣區發展專員 袁民忠先生、數碼港主席 林家禮博士及科技園行政總裁 黃克強先生。典禮並榮獲二百多位政、商、學界知名領袖到場祝賀,可謂車馬盈門,高朋滿座。在亮燈儀式結束後,大灣區商學院隨即分別與粵港澳大灣區企業家聯盟和數碼港簽署合作備忘錄。

圖片1:由左至右:科技園行政總裁 黃克強先生、粵港澳大灣區發展專員 袁民忠先生、廣州華商學院校長暨香港浸會大學原校長 陳新滋院士、創新及科技局局長 薛永恆先生、公務員事務局局長 聶德權先生、全國政協常委暨粵港澳大灣區企業家聯盟主席 蔡冠深博士、中滙集團執行董事兼董事會主席 廖榕就博士、香港嶺南大學校長 鄭國漢教授、香港中文大學原校長 金耀基教授、中聯辦青工部部長 張志華博士、珠海學院校長 李焯芬教授、香港理工大學原校長 唐偉章教授、數碼港董事局主席 林家禮博士、中滙集團旗下大灣區商學院校長 陳志輝教授

圖片2:由左至右,中滙集團旗下大灣區商學院校長 陳志輝教授、中滙集團執行董事兼董事會主席 廖榕就博士

圖片3:由左至右,中滙集團旗下大灣區商學院校長 陳志輝教授、全國政協常委暨粵港澳大灣區企業家聯盟主席 蔡冠深博士、中滙集團執行董事兼董事會主席 廖榕就博士

圖片4:由左至右,金潤之先生、中滙集團旗下大灣區商學院校長 陳志輝教授、香港中文大學原校長 金耀基教授、中滙集團執行董事兼董事會主席 廖榕就博士

圖片5:由左至右,廣州華商學院校長暨香港浸會大學原校長 陳新滋院士、中滙集團執行董事兼董事會主席 廖榕就博士、中滙集團旗下大灣區商學院校長 陳志輝教授

圖片6:香港中文大學(深圳)創校及現任校長 徐揚生教授親自提筆贈送捲軸予大灣區商學院。由左至右,香港中文大學(深圳)經管學院副院長蘇麗文教授代徐教授贈送捲軸,中滙集團執行董事兼首席執行官 廖伊曼女士及中滙集團旗下大灣區商學院校長 陳志輝教授領受。

圖片7:中滙集團董事會主席兼大灣區商學院校董會主席 廖榕就博士

圖片8:中滙集團旗下大灣區商學院校長 陳志輝教授

大灣區商學院在過去一年已舉辦了一連串《大灣區戰略新思維》高峰會系列,邀請大灣區內各界領袖,分享實戰經驗及遠見。學院亦曾舉辦線上及線下工作坊,走進企業,為他們量身定做領袖培訓班。未來,大灣區商學院將逐步開辦行政人員證書/文憑(Executive Certificate or Diploma)、工商管理碩士(MBA)、高級行政人員工商管理碩士(EMBA)及工商管理博士(DBA)等課程,為大灣區培育出類拔萃的領袖和人才。



大灣區:國家政策重點規劃 、 商學院:培養戰略領袖人才



中滙集團執行董事兼董事會主席 廖榕就博士表示︰「大灣區是國家政策重點規劃,建設粵港澳大灣區,是國家重大戰略部署,主要目標是將9+2各地區的優勢融合,產生協同效應,使大灣區成為全球最具經濟活力的灣區和世界級的城市群。建設大灣區,無論是要建成世界級城市群,還是發展國際科技創新中心,高素質的人才都是不可或缺的首要條件。大灣區商學院旨在培育具有國際視野、創意思維、掌握科技、心系社會、家國情懷,以及懂得發揮地區效應的企業領袖人才,為國家、為社會、為培育人才作出貢獻。」



中滙集團旗下大灣區商學院校長陳志輝教授表示︰「大灣區商學院將按大灣區發展變化及所需,靈活設定課程。學院希望擔任「超級橋樑」的角色,與大灣區內眾多學術機構及公私營機構結成合作夥伴,提供有關大灣區各方面的資訊和協助,成為協調各界、滙聚人才、集思廣益的平臺,為整個灣區的建設和發展出謀獻策。」



中滙集團旗下院校一直以來堅持高品質、高合規辦學,通過極具差異化的辦學模式和高端的國際化教學嵌入模式,為學生提供高端的教學服務,自辦學以來受到學生及家長的廣泛歡迎及高度認可。不但能夠以較高的分數線輸入優質生源,而且能夠輸送優質的畢業生前往各行業的頭部企業。於境外,中滙集團已於澳大利亞、新加坡佈局,不僅於當地招收國際生,同時亦高效地賦能予中國學校學生,使得其擁有更廣闊的國際視野及扎實的外語能力。隨著大灣區商學院的正式成立,本集團旗下學校的相互協同及互相賦能將得到進一步鞏固和提升,以進一步賦能學生獲得更好的學習體驗,為國家及社會培養所需之高端的國際化應用型人才。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司(「本集團」,股票編號:0382.HK)為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團及教育行業中拓展國際市場的早期先行者,于2019年7月16日在香港主機板上市。截至2021年5月31日止,本集團的在校學生人數超6.2萬人,旗下擁有8間國內外民辦高等教育機構及職業教育機構。分別為位於中國廣東省廣州華商學院(全日制高等本科院校)、廣州華商職業學院(全日制高等專科院校);位於中國四川省的四川城市職業學院(全日制高等專科院校)、四川城市技師學院(全日制技師學院)。以及,位於澳大利亞墨爾本的澳洲國際商學院(職業教育機構)、澳洲中匯學院(全日制高等教育機構);位於新加坡市區的新加坡中匯學院(職業教育機構);位於中國香港的大灣區商學院(職業教育機構)。



關於大灣區商學院

大灣區商學院紮根粵港澳大灣區,旨在提供既優質且實用的商學教育及培訓,建立世界級及國際知名的高等學府。大灣區商學院的使命是培育具國際視野、富創意思維、能掌握科技、精於策略、勇於承擔、心系社會及懂發揮地區效應的領袖和人才。大灣區商學院希望擔任「超級橋樑」的角色,與大灣區內眾多學術機構及公私營機構結成合作夥伴,提供有關大灣區各方面的資訊和協助,冀能成為協調各界、滙聚人才、集思廣益的平臺,為整個灣區的建設和發展出謀獻策。





