Wednesday, 15 September 2021, 08:42 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅與華潤資本成為策略夥伴 大力推動香港傳統產業升級轉型

促進科技、資本及産業於大灣區全力發展

香港, 2021年9月15日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」）(股票編號653.HK）欣然宣佈，其附屬公司卓悅科技發展有限公司（「Bonjour Technology」）與華潤資本管理有限公司的附屬公司China Resources Capital Investment Management Limited （「China Resources Capital」）於今天簽署合作框架協議，成為策略夥伴。

卓悅控股有限公司主席陳健文先生(右)與華潤資本管理有限公司總經理秦鋒先生(左)簽訂合作框架協議。

卓悅控股有限公司（右一至右五）與China Resources Capital Investment Management Limited團隊（左一至左七）共同見證簽署儀式。

根據框架協議，Bonjour Technology及China Resources Capital一致同意推動協議雙方全面合作，實現資源分享和優勢互補，包括共同發起合作項目，作為China Resources Capital與卓悅集團在産業創新、科技發展方面的合作基石；打通協議雙方的創新中心及創業孵化器業務，貫通大灣區資源引流嫁接，實現產業、項目、技術、產品的引流落地。



框架協議旨在大力推動香港傳統產業升級轉型、科技成果轉化、粵港澳大灣區創新創業、產業基金等方面的雙方全面合作，同時反映協議雙方共識把握好政策紅利、開展業務優化、強化協同機制以能在中港兩地產業創新和科技創新、重塑香港業務方面為協議雙方帶來重大機遇。



卓悅控股有限公司主席陳健文先生表示：「我們很高興與華潤資本建立緊密的合作關係，並代表Bonjour Technology與China Resources Capital簽署合作框架協議，爲雙方合作多贏、共謀發展拉開了一個嶄新的序幕。華潤資本和卓悅集團一直立足香港、背靠內地、面向世界。我們雙方客戶遍及中國、東盟、歐美等國家及地區，客戶需求日益增加，相信透過我們的專業知識、資源網絡和一站式優質服務，能滿足客戶全方位需求，同時推動業務拓展。相信框架協議進一步促進本公司的持續創新，提高盈利能力，為股東帶來更可觀的回報。換道領跑目標可期，彎道超車勢不可擋！」



華潤資本管理有限公司總經理秦鋒先生表示：「今天十分高興Bonjour Technology與China Resources Capital攜手，在科技創新、産業現代化、數字建設、綠色可持續角度演繹新發展格局，促進「一帶一路」和「大灣區建設」重要的起點。粵港澳大灣區既是華潤資本的根據地，同時也是卓悅集團的發源地，又是中國未來的增長極，在國家發展大局和雙方未來發展中都至關重要。通過成立潤維創坊，結合卓悅集團「科技＋消費」戰略，整合境內外資本和産業的需求，積極培養中港兩地中小企和科創企業，助力香港創新，提供更多機會給社會各階層。」



有關China Resources Capital

China Resources Capital是華潤資本管理有限公司旗下全資子公司。華潤資本管理有限公司是一間在中華人民共和國香港特別行政區註冊成立並持續經營的公司，是華潤集團旗下綜合基金管理平台，目前管理全球併購、能源、大健康、節能環保、科技創新等二十餘隻基金。



有關Bonjour Technology

Bonjour Technology以產業數字化創新平台為支撐，形成大數據整合、產業創新孵化服務、科技投資等主要業務，為香港科技孵化提供各類創新資源聚集的平台支撐，助力科技成果產業化，實現香港產業走出去之戰略方針。



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」 的全新概念，自2020年開始積極推動「科技+消費」，領航5G數字化新經濟，從傳統美妝產業零售商升級為全球化電子商務企業，致力為消費者提供國際化產品和專業服務，並為香港中小企商戶提供最優質的電子商務服務。



卓悅現於香港及澳門共設有17間線下零售店，並致力推動零售業態創新，開創「科技＋消費」模式。卓悅香港貓（「 HKMALL 」）香港購物平台觸達34個國家，共銷售往44個中國內地及海外渠道平台，包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅現時自設KOL直播間，培育200名銷售人員直播銷售，現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。



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