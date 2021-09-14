Tuesday, 14 September 2021, 15:02 HKT/SGT Share: 創勝集團今日正式招股 禮來亞洲基金、淡馬錫等明星股東強力加持

香港, 2021年9月14日 - (亞太商訊) - 9月14日，全球領先的臨床階段生物製藥公司創勝集團（6628.HK）正式招股。高盛、中金為聯席保薦人。



研發實力強大管理團隊人才雲集



據悉，創勝集團是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨床階段全球生物製藥公司。



公司的首席執行官錢雪明博士擁有逾25年的商業化抗體發現和開發經驗，曾在美國安進，盛諾基醫藥等知名企業擔任過包括首席科學家、研發總裁在內的多個職位，領導多個項目團隊發現針對自身免疫性疾病及代謝疾病的新型抗體治療藥物。同時，錢博士也為多項抗體專利的主要發明者。此外，公司的核心管理團隊成員平均擁有逾20年的從業經驗及彪炳的往績記錄，且在研究、臨床開發、製造、規劃及融資方面擁有均衡儲備的專業知識。



研發方面，創勝集團在研管線豐富，產品呈現多元化佈局。目前，公司已自主發現及開發九種候選藥物的八種，並擁有該八種候選藥物的全球權利，包括腫瘤、腎病及骨骼疾病開發出創新性且前景廣闊的多元化抗體管線。



產品競爭力十足 有望佔據更多市場份額



作為創勝集團關鍵候選藥物之一，TST001被廣為關注。TST001是一款自主開發的針對胃癌等多種實體瘤的人源化Claudin18.2單抗候選藥物，Claudin 18.2已被證明在多種類型的癌症中表達，包括胃癌、食管癌、胰腺癌及膽管癌。TST001單藥的Ⅱa期臨床試驗的第一例患者已順利完成給藥。TST001單藥治療以及與化藥聯合用藥的初步安全性和有效性表明，它對治療腫瘤表達Claudin18.2的患者具有很大的潛力。根據招股書披露，創勝集團計畫在2022年下半年啟動TST001用於治療胃癌的全球Ⅲ期註冊臨床實驗。



核心產品MSB2311是一款針對高腫瘤突變負荷(TMB-H)等多種實體瘤的人源化PD-L1單克隆抗體（單抗）候選藥物，為首個且唯一一個可再迴圈的PD-L1抗體，可極大延長藥物靶標在腫瘤的停留時間及提高體內腫瘤的殺傷活性。



此外，創勝集團亦有涉足雙抗領域。公司的產品TST005是針對肺癌及HPV陽性腫瘤等實體瘤的候選藥物，也是第二個啟動全球臨床研究的雙功能抗 PD-L1 和 TGF-β trap 融合蛋白。創勝集團還具備在骨骼疾病及腎病治療領域的產品TST002和TST004。TST002是一種針對嚴重骨質疏鬆的人源化硬骨素單抗候選藥物, TST004是一種針對IgA腎病(IgAN)的人源化MASP-2單抗候選藥物。



另外，TST003是一款全球潛在首款靶向由腫瘤相關成纖維細胞或具有間充質表型的腫瘤細胞產生的新型免疫調節蛋白的治療抗體候選藥物；TST006是一種治療多種實體瘤的雙功能Claudin 18.2/PD-L1抗體；TST008具有治療自身免疫性疾病的潛力等功效。



股東陣容星光熠熠 CDMO業務收入、毛利潤高速增長



創勝集團獲得了多家知名投資機構的青睞，首次公開發售前投資者中，包括禮來亞洲基金、淡馬錫、ARCH Venture Partners、中國國有企業結構調整基金、Teng Yue Partners、高瓴資本及紅杉資本中國基金等，可謂星光熠熠。



財務資料方面，招股書顯示，創勝集團近兩年CDMO業務收入和毛利潤實現高速增長。2019年至2020年，總收入分別為4414萬元人民幣及8098萬元人民幣，同比增長83.7%；毛利分別為691.4萬元、1820.2萬元，同比增長163.3%。與不少在港上市或準備上市的其他生物製藥公司相比，創勝集團是為數不多在暫無產品上市銷售的情況下實現營收的企業。



根據灼識諮詢報告，預計全球和中國的腫瘤抗體藥物市場規模於2030年將分別達至1,762億美元及265 億美元，複合年增長率將達到8.7%及17.3%，潛力巨大。這將為面向腫瘤藥市場的創新藥領域提供前所未有的機遇，創勝集團此番上市，有望借助行業高速發展的紅利與資本市場的力量加速成長，未來發展值得期待。





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