匯聚科技有限公司獲大股東增持股權

香港, 2021年9月14日 - (亞太商訊) - 匯聚科技有限公司(「公司」,股份代號:1729,連同其子公司合稱「集團」)欣然宣佈公司非執行董事、董事會主席兼控股股東羅仲煒先生增持本公司股權之最新事宜。



於二零二一年九月十日,羅仲煒先生透過其直接全資實益擁有的利高達電裝有限公司向鄺炳文先生收購Datatech Investment Inc. (一名持有 204,930,000 股匯聚科技股份(「 股份 」)的大股東)之全部已發行股本 , 總現金代價為109,637,550.00港元(「收購事項」)。 緊隨收購事項後,羅仲煒先生佔匯聚科技之權益被視為由1,175,070,000股股份增加至1,380,000,000股股份,相當於今日匯聚科技全部已發行股所佔比例由約63.85%增加至約74.98%。 是次羅仲煒先生對匯聚科技增持股權,體現了其對本公司前景及內在價值之信心以及其對本公司之長期承諾。



同時為了應對全球經濟變化、疫情及潛在貿易戰帶來的影響,本集團一直定期檢討自身的業務及竭力把握任何業務機遇,定期作策略性部署,開拓業務。



於二零二一年八月三十一日,公司之直接全資附屬公司Time Interconnect Investment Limited落實完成收購金山工業貿易有限公司及其附屬公司(「GPIM集團」)。收購為集團提供了一個具吸引力的發展機會,以擴大和分散本集團的業務及投資組合,並增強收入來源與長期發展潛力。考慮到汽車及電動汽車市場前景蓬勃,該收購有助集團涉足新的業務領域。過往數年,中國仍為全球最大汽車市場及汽車生產國。隨著中國政府推出若干側重於技術改進之行業計劃及化石燃料預期將於日後耗盡,中國大型企業已宣佈其研發電動汽車及/或 自動駕駛技術的行動。於二零二零年十月,國務院制定目標,提出至二零二五年,中國新能源 汽車銷量將達新汽車總銷量之20%。在此背景下,管理層注意到,本集團其中一名主要客戶與汽車生產商合作,推出首款以客戶品牌命名的電動汽車車型。集團認為,GPIM集團的汽車配線產品可為本集團製造良機,為該主要客戶提供更擴寬的產品組合,亦可涉足新的業務領域,從而豐富本集團之業務組合,以獨特的客戶群拓寬其收入來源,捕捉蓬勃發展之電動汽車市場帶來之機遇。



集團在二零二零年六月三十日已收購華迅電纜有限公司,透過整合集團與GPIM集團之研發資源,產生協同效應,利用豐富之知識及現有生產設施,為其客戶交付可靠及優質的產品。鑒於智能汽車的自動駕駛技術通常需要可靠及高速的數據傳輸,配合華迅電纜的技術支援,能生產出可符合最高標準及規格之新型智能汽車之產品。此外,GPIM集團生產設施鄰近本集團在惠州的現有生產設施,故此可透過本集團當地之管理層優化GPIM集團管理營運之效率。



公司主席羅仲煒先生表示:「透過一連串的策略性收購及部署,集團業務正不停地增長,我們對匯聚科技的發展前景非常有信心。唯股份交易水平一直低估本公司表現及潛在價值,是次增持集團股份是本人對本公司之長期承諾,我對公司前景及內在價值充滿信心。未來,集團將繼續採取積極主動的措施開拓業務,為股東和投資者帶來更大的回報。我們堅信業績長遠一定反映在股價上。」



有關匯聚科技有限公司

匯聚科技有限公司是一家信譽卓著的定制電線組件供應商,於電線組件行業擁有近30年經驗。集團主要製造及供應種類繁多的銅及光纖電線組件,該等產品乃根據個別客戶的詳細規格及設計而生產。集團產品在各個市場分部,包括5G電訊、數據中心、工業及醫療設備分部,均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。





