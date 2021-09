中基長壽科學與Vivo Miracle訂立銷售代理合約

香港, 2021年9月10日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司(「中基長壽科學」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767.HK)宣佈,旗下之全資附屬公司浤烽發展有限公司(「浤烽」)與Vivo Miracle Biotechnology Limited(「Vivo Miracle」)訂立銷售代理合約,授權Vivo Miracle作為集團長壽科學相關產品及服務的新加坡代理商及銷售商,合約初步為期三年。



Vivo Miracle為香港註冊成立的先進生物科技公司,主要從事先進醫療檢測、技術應用、生物製品及健康營養補充劑的咨詢及銷售服務。Vivo Miracle的重點市場位於為新加坡及亞洲地區,其於新加坡合作的醫療機構逾十間,為客戶提供高端先進的醫療服務。



根據銷售協議,集團授權Vivo Miracle代理及銷售其長壽生物製品及長壽科學服務,包括ZJ1 VC緩釋片、NMN系列產品、體檢專案、世界生命科學健康會會籍銷售服務。Vivo Miracle的新加坡地區獨家代理權為期一年,其之代理銷售業績首年須達到2千萬港元;而在簽約之日起三年內,Vivo Miracle的業績達標,代理資格自動延長三年。集團日後亦會優先考慮授權Vivo Miracle擔任其新推出之產品及服務的代理商。



中基長壽科學董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「我們很高興Vivo Miracle成為我們旗下產品及服務之新加坡代理商及銷售商。憑藉Vivo Miracle在新加坡醫療保健領域的網絡以及其多年的銷售服務經驗,集團產品及服務可望覆蓋至新加坡及更多地方,讓我們乘風啟航進軍大中華地區。是次合作亦有助進一步完善集團在全球長壽科學領域的佈局,提升我們在行業的領先地位,長遠可望為集團帶來穩定持續的收入。」



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司(0767.HK)主要從事長壽科學、借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢,以及物業投資業務。集團是世界領先的長壽科學生態系統平台,致力於人類健康長壽事業。通過五大分部營運,長壽科學研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技術平台、CAR-T技術平台、MSC技術平台、長壽生物製品技術平台等進行研發;長壽醫學檢測分部提供人體健康數據和長壽狀況評估;長壽生物製品分部包括NMN、VC緩釋片等長壽生物製品的生產及銷售;長壽管理分部提供人體健康長壽的科學解決方案;會員分部提供世界長壽科學健康會的建設營運和長壽雲建設營運。



有關更多資料,請瀏覽: https://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity/





