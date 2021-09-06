日本大和證券將津上機床（中國）(1651.HK)母公司之評級上調至「優於大市」



香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 日本大和證券近日發出研究報告，將中國最大的外資數控高精密機床製造商 津上精密機床（中國）有限公司（「津上機床（中國）」，或「公司」，股份代號：1651）母公司之評級上調至「優於大市」，主要是看好津上機床（中國）在中國強大的業務基礎及7月份的訂單高於預期。



於研報內，日本大和證券提到津上機床（中國）在中國安徽省的新工廠於2021年3月投產，使總產能增加逾15%，有助滿足中國不斷增長的需求，使其有能力為客戶按時供應所需產品。公司於中小型自動車床市場上佔有很高的份額（估計60-70%）。憑藉其強大的形象，津上機床（中國）與當地很多供應商建立了密切關係，能確保有所需的零件、物料和勞動力以維持業務活動。目前，行業面對的採購困難並未對公司的生產帶來重大影響。有見7月的訂單高於預期，日本大和證券上調了津上機床（中國）母公司的收入預測， 21 財年的預測收入和營業利潤分別為 1,005 億日元（70.84億港元）和 205 億日元（14.45億港元）; 22 財年為1,070 億日元（75.42 億港元）和218 億日元（15.37 億港元），並認為訂單將保持在高水平。於母公司日本津上2022財年第一季度業績報告中顯示，津上機床（中國）佔母公司約70%的收入。



津上機床（中國）自成立以來，一直致力於現代化「工業母機」機床的研發、生產和銷售。現有產品為精密自動車床、精密刀塔車床、精密加工中心、精密磨床等各類高端精密數控機床。產品廣泛應用在汽車零部件、智慧手機和 5G 通訊設施、自動化、醫療器械和工程機械等行業。公司是津上集團在海外的最大的生產基地，產品除在中國大陸銷售外，還出口日本、南韓、台灣、歐美等市場。



有關津上精密機床（中國）有限公司

集團為中國歷史悠久的外資數控高精密機床製造商，主要從事一系列TSUGAMI品牌數控高精密機床的製造及銷售，於2017年9月25日成功于香港聯合交易所有限公司主機板上市。其數控高精密機床可大致劃分為四大產品類別，即精密車床、精密加工中心、精密磨床及精密滾絲機。集團為其客戶提供按照標準化設計及規格製造的數控高精密機床，亦可提供機床解決方案，並就數控高精密機床作出各種規格及/或訂制。根據弗若斯特沙利文資料，於2017年，集團以收入計在中國數控高精密機床行業位居第三，為中國最大的外資數控高精密機床製造商，在中國精密自動車床市場位居第一，所占市場份額約為49.8%。









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