再添佳績！榮獲全國一等獎

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香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 未來設計師”全國高校數位藝術設計大賽（NCDA）由工業和資訊化部人才交流中心主辦，未來設計師雲與NACG數位藝術人才培養工程辦公室承辦，為藝術設計領域的高水準知名賽事，是大學生積極參與、具有廣泛影響力的專業賽事之一，是大學生參與設計創新活動的重要平臺。
第九屆全國高校數字藝術設計大賽全國賽結果出爐，我校藝術設計學院獲得重大比賽突破，學院參賽作品《心若向陽》（數位影像與視頻設計）在全國總決賽中獲得本科組一等獎 。
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