Wednesday, 8 September 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Tanaka Holdings Co., Ltd. 田中貴金屬工業:對美國的醫療儀器風險基金「Ambix Life Science Fund」進行出資 推進對醫療類風險企業的投資,強化在醫療領域內的海外拓展

東京, 2021年9月8日 - (亞太商訊) - 田中控股株式會社旗下從事田中貴金屬集團製造事業的田中貴金屬工業株式會社(總公司:東京都千代田區、執行總裁:田中 浩一朗)宣布,對美國風險投資公司Ambix Venture Management, LLC (“Ambix Ventures”)管理的醫療儀器風險基金「Ambix Life Science Fund I, L.P.」進行了出資。



田中貴金屬工業透過此次的出資,除了日本的國內業務,也進一步加強在海外的業務拓展,並將對安全安心的醫療行業的發展做出貢獻。



出資的背景和目的



田中貴金屬工業針對醫療儀器廠商供應貴金屬零件和材料及參與開發案件,為醫療領域的發展提供協助並帶來貢獻。此外,公司曾對多個醫療儀器風險基金出資,此次為了對醫療行業的發展做出比以往更大的貢獻,決定對以醫療儀器創新中心地之一—矽谷為據點的Ambix Ventures的風險基金出資。田中貴金屬工業希望透過對醫療行業中著名的創業家—Aaron Berez醫學博士,以及Peter N. Townshend先生管理的該基金出資,進一步加強與美國醫療行業的結合,並在醫療領域內有效利用貴金屬零件和材料,為最先進醫療的進步做出貢獻。



Ambix Ventures的Aaron Berez博士對於此次的股權出資發表了以下談話:「隨著COVID-19冠狀病毒大流行的出現,世界發生了巨大的變化。然而,它也讓我們深刻地認識到全球醫療基礎設施及挑戰的重要性。我們Ambix很高興能成為面對這個持續性挑戰的一份子,對我們而言,提升醫療的效能將是我們永遠的使命。歡迎田中貴金屬工業加入我們的團隊。」



目前田中貴金屬工業在醫療領域的舉措



田中貴金屬工業集團是貴金屬專家,擁有用於半導體的bonding wire及燃料電池用觸媒等多項全球市佔率頂級的產品。透過從採購到產品開發、以回收為導向的業務,穩定供應作為貴資源的貴金屬。田中貴金屬工業長期關注在既能充分發揮貴金屬特性,亦能為社會帶來貢獻的醫療領域。公司接受使用膠體金的體外診斷試劑的受託製造,以及對日本國內和海外醫療儀器廠商提供貴金屬零件及材料。



使用白金﹑金及其他貴金屬零件多用於血管內治療如氣囊導管、導絲栓塞線圈及支架等裝置。白金及金等貴金屬除了具生物相容性之外,與其他金屬相比具有比重大,X光穿透性較低的特點。因此,將氣囊導管等醫療儀器插入血管內治療時,能透過識別貴金屬部分確認其在血管內的位置,提供優於其他金屬的優勢。



關於Ambix Life Science Fund和Aaron Berez醫學博士



Ambix Life Science Fund I, L.P. 是美國的風險投資公司Ambix Venture Management, LLC管理的醫療儀器風險基金。自2020年5月開始營運。



Ambix Venture Management的兩位經營者之一的Aaron Berez醫學博士是Alembic LLC的創業者兼CEO,是在腦血管內治療領域具有代表性的連續創業家。他於Chestnut Medical Technologies, Inc.時因曾開發第一個獲得 FDA核准的分流器派普萊栓塞裝置(PED)而聞名。其他曾與他合作的醫療儀器公司包括Cathera、SMaRT Therapeutics, Inc.、Endovasix、C2 Therapeutics、Sapheon等。



Ambix Venture Management的另一位經營者Peter Townshend是一名律師、商業顧問,也是新創企業、天使及風險投資、商業交易及併購方面的權威。自1996年以來,Peter持續為生命科學新創企業提供諮詢服務。他於2017年創立了Townshend Venture Advisors, LLP,此前曾長期擔任矽谷和聖地亞哥的多家科技律師事務所的高級合夥人(最近是 Perkins Coie LLP)。 Peter在職業生涯中曾與多家生命科學公司合作,包括Atrionix(已被嬌生收購)、Apriva Medical(已被ev3收購)、Adeza Biomedical(IPO)、Abunda Nutrition(已被 Evolva收購)、MitraLife(已被ev3收購)、Chestnut Medical(已被ev3收購)、ConforMIS(IPO)、Cathera(已被美敦力收購)、Companion Medical(已被美敦力收購)和現有的風險企業Avails、ThrombX Medical、Alembic,以及包括Palmera在內的所有Alembic的投資組合公司,並擔任Alembic Syndicate對ABK投資的首席投資顧問。 Peter已協助其客戶籌集了超過20億美元的私人及公共融資。



Ambix Life Science Fund I, L.P.概要

基金名稱: Ambix Life Science Fund I, L.P.(德拉瓦州有限合夥企業)

設立時間: 2020年5月

該基金相對較新,以長期既存的醫療器材投資者財團為基礎。該基金以透過投資醫療和健康照護領域之新創公司,促進全球先進醫療保健產業之發展。



新聞稿: https://www.acnnewswire.com/pdf/files/20210908_CT.pdf



田中控股株式會社(統籌田中貴金屬集團之控股公司)



總公司:東京都千代田區丸之内2-7-3 東京大樓22F

代表:執行總裁 田中 浩一朗

創業:1885年

設立:1918 年※

資本額:5億日圓

集團連結員工數:5,193名(2020年度)

集團連結營業額:1兆4,256億1,700萬日圓(2020年度)

主要事業內容:作為田中貴金屬集團中心的持股公司,從事戰略性且效率性的集團營運及集團各企業的經營指導

網址: https://www.tanaka.co.jp

※2010年4月1日起改為「將田中控股株式會社視為控股公司」之體制。



田中貴金屬工業株式會社



總公司:東京都千代田區丸之内2-7-3 東京大樓22F

代表:執行總裁 田中 浩一朗

創業:1885年

設立:1918年

資本額:5億日圓

員工人數:2,453名(2021年3月31日)

營業額:1兆2,510億6,689萬7,000日圓(2020年度)

營業内容:製造、銷售、進口及出口貴金屬 (白金、金、銀及其他)和多各種產業用貴金屬產品

網址: https://tanaka-preciousmetals.com



關於田中貴金屬集團



田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬寶石飾品和資產型的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。此外,為了推動全球化,本集團於2016年將Metalor Technologies International SA納入集團子企業的一員。



今後本集團也將持續以「貴金屬專家」為定位,透過業務發展來為寬裕豐富的生活貢獻一己之力。



田中貴金屬集團核心5家公司如下所示 :

- 田中控股株式會社,純粹控股公司

- 田中貴金屬工業株式會社

- 田中電子工業株式會社

- 日本電鍍工程株式會社

- 田中貴金屬珠寶株式會社



報導相關諮詢處

田中控股株式會社

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-for-media/



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech, Startups

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network