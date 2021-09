Monday, 6 September 2021, 10:28 HKT/SGT Share: 五菱汽車袁智軍:小型新能源汽車將成增長極,深挖五菱技術和商業潛力

香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 2021年9月3日-5日,由中國汽車技術研究中心有限公司、中國汽車工程學會、中國汽車工業協會、中國汽車報社主辦的中國汽車產業發展(泰達)國際論壇(以下簡稱“泰達汽車論壇”)在天津濱海新區召開。工業和資訊化部副部長辛國斌等國內汽車相關的管理部門領導、國內外權威智庫專家、國內外汽車及零部件企業高層和精英、國內外主流汽車媒體等1000余名嘉賓參會。

五菱汽車董事會主席、執行董事袁智軍主題演講現場

泰達汽車論壇是汽車行業的品牌會議,舉辦十七年以來,見證了自主品牌在產品、技術、設計、品質等方面的跨越式發展。作為自主品牌集零部件、動力系統、整車業務為一體的知名車企,五菱汽車(00305.HK)董事會主席、執行董事袁智軍受邀出席,並在9月5日上午做了“小型新能源汽車市場需求與產品策略”的主題演講,分享了小型新能源汽車市場和混合動力技術的發展趨勢,以及二者對國家降低碳排放的重要作用。



袁智軍認為,“雙碳”目標的發佈為我國經濟和社會發展明確了未來方向,新能源車具有令人矚目的動力性,其發展也是確保國家能源安全、實現能源轉型的重要關注點。小型新能源汽車廣泛採用純電或混合動力驅動等技術,隨著技術成熟與成本下降,小型新能源汽車產品力與體驗提升,疊加消費者需求逐步釋放,產品和需求將共同催化小型新能源汽車的高速增長。今年1-8月新能源汽車產銷預計超過170萬輛,同比增長兩倍,市場滲透率超過10%,而小型新能源車型受益於低成本純電或混合驅動路線、適合城市、農村等多元化使用場景,5萬元以下的車型滲透率超過50%。小型新能源汽車順應了節能減排的總體要求,在降低碳排放量方面發揮極大的作用,將在中國新能源汽車市場佔據一席之地。



袁智軍指出,從短期來看,純電動汽車存在整車成本依然偏高,安全可靠性、使用便利性有待進一步提升等需加以解決的問題。在混動車型市場佔有率逐漸提升的大環境下,PHEV技術的應用將迎來發展機遇。今年4月19日,五菱汽車子公司柳州五菱發佈了自主研發的“菱擎”前置後驅混合動力系統。“菱擎”包括高熱效率1.6L四缸阿特金森迴圈發動機,高效發電機與驅動電機、高放電倍率動力電池,以及高度集成化的動力控制系統與電池管理系統,在動力和續航方面都有出彩的表現。此外,“菱擎”具備較高的混動技術集成度,其底盤延展性極高,未來可適配於緊湊級MPV、中型MPV、皮卡等多種車型,以極具性價比的方式解決山區使用者續航和充電問題的同時,還能夠實現油耗降低30%以上的經濟性,是現階段更符合國情的節能汽車動力系統,也將成為五菱汽車拓展汽車動力增量市場的重磅產品。



作為汽車動力的領先者,一直以來,五菱汽車致力於新能源汽車的電動汽車控制系統及相關部件的業務開發及生產,於去年五月建成用於大批量生產此類產品和部件的新生產線。憑藉出色的供應鏈整合能力,五菱汽車成為上汽通用五菱明星車型電驅動橋系統的獨家供應商,助力上汽通用五菱深度聚焦消費者短途使用場景和購車價位需求,打造了時尚、年輕、好玩、人人都買得起的代步車型—五菱宏光mini EV。上市一年來,五菱宏光MINIEV全球累計銷售突破37萬台,連續一年蟬聯中國新能源車型銷冠,極具性價比和高品質的產品口碑都離不開五菱汽車背後的供應鏈支持。



面對汽車行業即將發生的巨大變化,五菱汽車在動力業務方面的定位是面向汽車製造商的動力解決方案提供商,也將精准把握市場脈搏、深刻剖析消費新特徵,不斷推陳出新,並制訂了應對新能源時代的零部件、動力系統、新能源整車差異化競爭策略,繼續深挖五菱汽車技術能力和商業潛力。







話題 Press release summary



部門 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network