Monday, 6 September 2021, 08:39 HKT/SGT Share: 海通恒信上半年規模營收雙增長 科技賦能助力質效齊升

香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 中國境內首家上市的券商背景融資租賃公司——海通恒信（1905.HK）於8月26日發佈中期業績，公司規模及營收雙雙實現增長。作為海通證券唯一的租賃平臺和重要的戰略板塊，海通恒信已形成了獨具券商特色的資源與資產協調配置、規模與收益均衡增長的發展優勢。



2021年上半年，海通恒信審時度勢，把握機遇，適應形勢，一方面切實回歸租賃本源、深入服務實體經濟；另一方面則及時調整投放策略，佈局金融科技，實現了公司高質量、可持續發展。



多舉共施提升規模效益 優化佈局實現有質增長



2021年上半年，中國經濟持續穩定恢復，呈現穩中向好態勢。同時，隨著各地方融資租賃行業監管規定的發佈及具體監管措施的落地，行業也迎來了新的發展階段。



海通恒信充分結合市場方向，把握行業監管的趨勢，於上半年成立了先進製造事業部、金融科技部、資產交易及結構化融資部，整合組建小微子公司，不但保證了集團穩健、合規展業，而且進一步豐富業務模式、擴充產品條線，實現了規模與收入穩定增長，資產質量總體穩定。



截至2021年6月30日，海通恒信資產總額達到人民幣1,109.00億元，較去年年末增長2.6%；權益總額達到人民幣167.09億元，較去年年末增長5.4%。



收益層面，海通恒信上半年實現收入總額人民幣40.50億元，實現期間溢利人民幣6.85億元，同比增長10.3%，生息資產平均收益率為6.90%，加權平均淨資產回報率為8.64%。



在實現規模穩健增長，收益率穩步提升的同時，海通恒信調整策略，優化佈局，夯實資產質量。上半年，面對信息技術、先進製造、節能環保等新興行業，海通恒信重點支持項目導入；對於基礎設施、工程建設等抗風險能力較強行業，海通恒信則保持了強有力的支持力度。



截至報告期末，海通恒信不良資產率為1.08%，不良資產撥備覆蓋率為273.35%。整體而言，海通恒信不良資產率處於安全可控水平，擁有較強的風險抵禦能力，資產質量總體保持穩定。



在收穫上半年成績之時，為回饋支持海通恒信的投資者，海通恒信董事會建議派發每10股人民幣0.48元（含稅）的中期現金股息，派息總額約人民幣3.95億元。



響應號召服務實體經濟 有的放矢強化重點行業



海通恒信的業務分佈十分廣泛，覆蓋交通物流、工業、基礎設施、工程建設、醫療等多個行業。秉持服務實體經濟的宗旨，海通恒信持續推進「一體兩翼」、「一大一小」戰略，深耕屬地化細分產業，不斷優化資產投放結構，強化對基礎設施、醫療、工業、工程建設等重點行業的投放。2021年上半年，集團實現業務投放人民幣291.7億元。



在「十四五」規劃、國內大循環等發展戰略推動下，基礎設施投資、消費內需提升、製造業產業升級將為融資租賃行業帶來更多機遇期。海通恒信將進一步挖掘基礎設施、醫療、工業、工程建設等行業的企業融資需求，並積極儲備信息科技、先進製造、新能源汽車、節能環保、高端與普惠醫療健康服務項目，保持公司發展與時代同頻，確保公司收益與質量雙增。



在工業板塊方面，海通恒信堅持服務實體經濟，加大了在先進製造業、小微製造業等工業領域的業務拓展。上半年，公司大力發展IDC數據中心、5G產業鏈、電子信息、高端裝備、新能源汽車產業鏈等新興產業的租賃業務，逐步打造產業生態圈體系，增進資源共享，拓展業務規模，提升競爭優勢。同時，海通恒信還整合組建了小微子公司，繼續大力發展小微企業設備租賃業務，儲備具有核心競爭力的優質小微企業。公司以普惠金融扶持實體經濟發展，助力小微企業健康成長。上半年，工業板塊實現收入10.43億元，整體較上年同期增長4.1%。



在基礎設施方面，海通恒信為從事交通、市政、水務、環保及能源基礎設施建設與運營的企業提提供融資服務。2021年上半年，宏觀經濟持續穩健復蘇，各地重大基礎設施項目逐步恢復運行，公司穩步推進基礎設施板塊的業務發展，充分把握住機遇期。上半年，公司基礎設施行業實現收入人民幣5.38億元，同比大增83.2%。



此外，海通恒信還積極響應國家政策指引，加大對工程建設、醫療行業的投入。報告期內，訂立的融資租賃項目有所增加，集團收入也進一步增長。2021年上半年，海通恒信工程建設行業實現收入人民幣3.98億元，同比增長10.9%；醫療行業實現收入人民幣2.18億元，同比增長24.5%；



技術驅動提升服務質量 深化佈局強化科技賦能



在人工智能、雲計算、大數據、區塊鏈等底層技術驅動之下，融資租賃行業也在積極擁抱金融科技，實現更多場景下的應用。報告期內，海通恒信在金融科技領域持續發力，對內提升運營效率，對外提高服務質量。



上半年，海通恒信積極響應政府號召，運用金融科技手段提升對中小微企業和零售客戶的服務水平，進一步支持優質客戶健康發展。



報告期內，海通恒信正式成立了金融科技部，並繼續加大在系統研發、平臺研發、數據驅動以及智能物聯等方面的投入及建設。借助金融科技手段，集團在業務導入、信用審核、風險評定、合同簽約、資金投放、資產管理等環節不斷提升管理效能和處理效率，降低運營成本，提升專業化水平，有效提高了客戶滿意度及服務質量。



在金融科技領域，海通恒信還將不斷推進建設。集團將不斷擴大金融科技在公司經營各環節的滲透，提升公司信息化水平；推動信息技術系統迭代優化，提升管理效率和經營質效；運用物聯網技術提升對租賃物管理的精細化程度；通過大數據分析促進風險控制的系統輔助決策能力，不斷提高公司經營管理的數字化和智能化水平；以金融科技賦能普惠金融，形成新的業務增長點；推動電子簽約上線和流程系統化，使金融服務更為快捷高效。



短期來看，受制於疫情及複雜的國際形勢，中國融資租賃行業仍面臨一定的挑戰。但從中長期來看，伴隨著中國經濟增長、產業結構升級、新型基礎設施建設發力，傳統租賃市場穩中有進；同時，「十四五」新時期新興行業大力發展，租賃新市場、新領域潛力巨大，租賃行業仍將穩步增長，行業活力將依然旺盛。



下半年，海通恒信將秉持金融服務實體經濟的宗旨，堅持貫徹「一大一小」客戶發展戰略及「一體兩翼」營銷網絡佈局，強化業務佈局，整合與優化資源配置，加強風險防控與資產管理，落實金融科技應用，把握中國經濟發展及政策帶來的新機遇，在滿足客戶需求的同時，推動公司走向專業化、高質量、可持續的發展道路，圓滿實現全年目標。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

