首長寶佳公佈2021年中期業績



香港, 2021年9月2日 - (亞太商訊) - 首長寶佳集團有限公司（「首長寶佳」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0103.HK）欣然宣佈截至2021年6月30日止六個月（「回顧期內」）的未經審核綜合中期業績。



回顧期內，集團錄得來自持續經營業務之營業額約港幣1,283,336,000元（2020年：港幣862,997,000元），較去年同期增加約48.7%，主要由於鋼簾線分部的銷售量顯著增加；來自持續經營業務的毛利比去年同期上升48.5%至港幣226,886,000元（2020年：港幣152,758,000元）。集團回顧期內溢利亦上升45.7%至港幣52,256,000元（2020年：港幣35,863,000元）。此外，集團於2021年6月30日之資產淨值報港幣1,719,423,000元，比2020年12月31日報港幣1,645,571,000元上升4.5%，該資產淨值增長主要歸因於2021年上半年的淨溢利。於2021年6月30日的每股資產淨值報港幣0.91元，比2020年12月31日每股報港幣0.87元亦增加港幣0.04元。回顧期內，集團從經營活動也產生正現金流入並維持穩健財務狀況。



首長寶佳董事長兼董事總經理蘇凡荣先生表示﹕「2021年上半年，隨著國內疫情大致受控，各行各業逐步回復正常發展。於2021年第二季度，國內生產總值較去年同期增長7.9%，整體實現平穩發展。此外，交通運輸等行業也總體呈現恢復增長的趨勢，市場對輪胎的需求持續旺盛，帶動鋼簾線銷售量顯著增加，集團回顧期內業績因而得到改善。」



鋼簾線分部於回顧期內銷售105,947噸鋼簾線，較去年同期上升27.0%（2020年：83,405噸）。在切割鋼絲產品銷售方面，憑藉集團對開拓新客戶的不懈努力，加上光伏、藍寶石和磁性材料市場有所好轉，銷售量大幅上升76.2%至252噸（2020年：143噸）。集團其他鋼絲的銷售量亦錄得3.4%升幅至4,560噸（2020年：4,410噸）。



目前，集團位於浙江省和山東省的兩大生產基地每年共生產超過20萬噸鋼簾線。為應對國內外輪胎需求增加，帶動鋼簾線需求爆發之市場變化，集團進一步完善廠房建設以提升生產能力。2019年起，集團開展滕州廠房擴展計劃，投資建設新的黃絲設施，目標增加額外10萬噸鋼簾線生產能力，目前建設進度理想。集團亦將朝著發展為一個擁有年產量30萬噸級以上精品鋼簾線製造企業的目標邁進。



蘇先生總結道﹕「展望2021年下半年，儘管新變種病毒威脅及中美的關係仍未明朗，憑藉集團多年來在鋼簾線行業的探索和經驗，我們有信心能抓緊國內『十四五』規劃帶來的機遇，整裝待發迎接國內子午線輪胎鋼簾線之市場持續增加的需求，同時持續對其他業務進行專門的探索，務求創造更多協同效應，多管齊下提升核心競爭力，從而為我們的股東和投資者實現更高回報。」



首長寶佳集團有限公司

集團主要從事製造子午線輪胎用鋼簾線、切割鋼絲及膠管鋼絲，於浙江省和山東省設有兩大生產基地，目前每年生產合共超過20萬噸鋼簾線。集團多年來堅持提供優質產品，其產品供應全球超過20個國家，深獲國際輪胎製造商的認可。集團於1992年4月於香港聯合交易所上市，其主要股東實力雄厚，包括世界五百強企業首鋼集團有限公司（北京國有資產監督管理委員會直接監督之國有企業）與其主要受控法團，Bekaert集團及李嘉誠基金會有限公司。透過持續提供優質鋼簾線及鋼絲產品及優化產品組合，集團致力成為中國鋼簾線行業的三大獨立生產商之一。



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