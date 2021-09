Thursday, 2 September 2021, 09:09 HKT/SGT Share: 多家機構維持「買入」評級 移卡(09923.HK)中期業績受廣泛認可

香港, 2021年9月2日 - (亞太商訊) - 近日,花旗、中泰證券、國泰證券、CLSA、大和資本等多家國內外機構給予移卡「買入」評級,肯定其業務取到的高速增長,並對其科技賦能商業服務發展潛力表示看好。8月26日,香港上市公司移卡(09923.HK)公佈2021年中期業績,業績表現亮眼。



基於對移卡戰略的認可以及對移卡營銷、商戶 SaaS 與到店電商業務的長期看好,國盛證券預計移卡未來三年年營業收入分別為 28/42/70 億元,歸母淨利潤分別為4.76/5.17/10.39 億元,按照 2021 年 8 月 25 日收盤價(27 元),對應 2021至2023 年 PE 39/36/18 倍。



國盛證券認為,移卡受益於收購創信眾、切入線上廣告代理、廣告製作業務等因素,能觸達抖音、頭條、快手等媒體資源,受益於公司聚惠掃掃、約惠圈、富匙「好生意」等產品不斷植入公司現有產品,2021至2023 年公司營銷業務、商戶 SaaS 客戶數與 ARPU 值均能保持高速增長。



中泰證券持有類似觀點,「我們持續看好公司支付及科技賦能業務的長期發展空間,公司各板塊業務的協同性較強,先通過擴大支付服務商戶規模,做大生態圈,再基於商戶的深度運營,積累數據並增強數據分析能力,通過各種增值服務實現流量變現,支撐業務邊界的拓展及業績的持續增長。」



另外,國外研究機構花旗(Citi Research)同樣認為,移卡著重拓展商戶的做法符合2021年下半年的行業大勢,也相信移卡在擁有強大執行力的加持下,繼續提升流量和持續對業務投資將會為公司帶來長期貢獻。



CLSA研報表示,移卡除支付交易總量將持續增長外,科技賦能服務也將保持高速增長。值得一提的是,2020 年下半年,移卡推出了到店電商業務,基於全國商戶資源,結合用戶支付行為分析,為各類型本地商家設計優惠套餐,並在電商平台上架,交易量超過 7100 萬元,收入已超 4495 萬元。基於此,CLSA也在報告中表示,移卡推出到店電商服務,在商家及消費者之間建立更為緊密的聯繫,此項業務也將成為公司新的增長引擎。











