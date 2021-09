Wednesday, 1 September 2021, 15:36 HKT/SGT Share: 五菱汽車(00305.HK)2021年中報:新能源轉型成效顯現,注入成長新動力

香港, 2021年9月1日 - (亞太商訊) - 在今年新能源車一片“漲聲”中,特斯拉和五菱宏光MINI EV這兩大細分市場的頭牌的表現依舊是最為引人注目的,尤其是五菱宏光MINI EV,更是一騎絕塵。

圖一:2018-2021年新能源汽車月度銷量(來源:中國汽車行業協會)

圖二:新能源汽車2021年7月及年度累計銷量排行榜(來源:蓋世汽車)

圖三:2021年初至今中國新能源車分級銷量占比(來源:安信證券研究中心)

據新浪汽車網統計顯示,五菱巨集光MINI EV 7月銷量為3.07萬輛,市占率達11.33%,繼續霸佔新能源車各車型銷量榜寶座,這也是自其2020年7月上市以來,第11個月連續摘得國內新能源汽市銷冠桂冠。



作為宏光MINI EV背後的供應商自然是不乏市場的關注和青睞,其中作為其電驅動橋系統的獨家供應商五菱汽車(00305.HK,以下簡稱“五菱”)便是代表之一。8月31日五菱披露半年報。



財報顯示,今年上半年,公司總收入為71.63億元(人民幣,單位下同),同比增長25.5%;虧損4522.6萬元,同比下降84.6%,大幅收窄。整體而言,隨疫後經濟復蘇,車市回暖,五菱上半年的業績有明顯恢復。



三大業務顯著回暖,新能源戰略轉型成效顯現



作為國內一家深耕汽車零部件行業十多年的老牌車企,五菱汽車主要為客戶提供汽車零部件、汽車動力系統以及包含新能源車在內的商用整車產品。早在四、五年前五菱就已提前佈局新能源車產業戰略,向電動化、輕量化、智慧化方向轉型發展,目前已初露鋒芒。



具體來看,公司在商用整車業務板塊上,提升較快,憑藉早前拿下的全系新能源商用車資質和五十餘個新能源整車公告,根據市場需求,開發差異化產品,鋪設市場管道,提升市場競爭力以擴大產品市占率。目前,公司自主開發的新能源物流車行銷網點累計達100家,覆蓋全國26省、直轄市。公司還與京東達成戰略合作,此舉推動公司整車銷量同比提升17%。今年上半年,公司商用整車合計實現銷量59600輛,營收26.07億元,同比增長11.7%。其中,新能源物流車深受市場歡迎,出現爆發式增長,今年上半年銷量近4100輛,同比增長250%,與2020年全年新能源物流車銷量基本持平。



在零部件業務板塊,公司在產品升級、創新與新能源轉型上不斷加碼,向中高端乘用車配套領域拓展,提高產品核心競爭力。該分部開發並投產的電驅動橋、智慧座艙、車架門板等核心產品,已為上汽通用五菱、長城汽車、江淮汽車等車型產品提供配套,並獲得了客戶的認可。公司在保供主要客戶上汽通用五菱等現有零部件供應的情況下,進一步深化于主要客戶的戰略合作關係。上半年公司實現總收入30.55億元,同比增長41.4%,雖然收入受用於新能源汽車專案產品及技術升級的大量研發支出影響,但仍實現了輕微的經營溢利1242.4萬元,與去年同期虧損1.43億相比,實現扭虧為盈。



在汽車電源系統業務上,公司重新定位發動機業務,發動機及相關部件分部更名為汽車動力系統分部。目前該分部已開發完成適用於電動汽車的電動汽車控制系統產品,用於大批量生產公司新能源電動汽車控制系統產品及有關部件的新生產線已於2020年5月建成。此外,公司積極研究儲備混合動力發動機、純電動汽車用電機等新能源動力技術和產品已見成效,成功承接上汽通用五菱、江淮汽車等多款混動車型,今年4月五菱汽車發佈自主研發的“菱擎”前置後驅混合動力系統,推進產品升級換代,為公司從傳統燃油動力產品向新能源汽車動力產品的轉型夯實基礎。該分部上半年實現營收約14.54億元,較2020年同期增加20.9%,



新能源產業化佈局成型,有望把握提速成長機會



在“雙碳”目標的背景下,今年7月底,中央政治局會議進一步指出,“挖掘國內市場潛力,支持新能源汽車加快發展”,這對新能源車產業提速發展無疑是重大利好。



據中汽協資料,我國新能源汽車滲透率由今年年初的5.4%提升至上半年的9.4%,7月新能源汽車滲透率超14%,滲透率持續提升,我國新能源汽車產業後勁十足。其中,A00級7月批發銷量份額達到純電動汽車的30%,年初至今,A00級車累計銷量達占比36%,分級車型走勢明顯分化。



五菱汽車作為A00級新能源汽車“銷量王者”宏光MINI EV的主要供應商,公司的汽車零部件及動力系統等業務積累了大量開發經驗及品牌知名度。伴隨新能源車產業發展提速,相關汽車零部件及動力系統等產業鏈市場勢必也將迎來高成長的機會,五菱汽車憑藉良好的基礎,以及清晰的新能源轉型戰略,未來有望實現彎道超車。



新能源汽車蔚然成風,細分市場電動商用車也不可小覷。2018年公佈的《國務院關於印發打贏藍天保衛戰三年行動計畫的通知》表示,要加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或者清潔能源汽車,重點區域使用比例達到80%。隨著相關政策的落實,電動商用車賽道上半年創下新高,中汽協資料顯示,2021年1-7月,全國新能源商用車累計銷量為8.1萬輛,同比增長60.9%。其中,新能源物流車佔據新能源商用車市場超80%,已然成為商用車市場的發展趨勢所向。



面對潛力巨大的新能源商用車市場,五菱汽車進行了產業化佈局,儲備新能源換電物流車、無人駕駛車等智慧商用車技術,推出多款物流車新品,深入物流車各細分市場。隨著電動物流車這個藍海市場的持續開拓,五菱汽車有望持續受益。



結語



總體來看,五菱汽車上半年表現強勁,業務佈局亮點紛呈,公司的營收處於穩步增長的階段,錄得總收入71.63億元,較去年同期增長25.5%,虧損大幅收窄,同比下降84.6%。



在“雙碳”背景下,新能源車產業成未來發展的主升浪,今年年初,五菱汽車圍繞新能源業務發展戰略募資5.5億港元,用於推動整車業務發展。五菱汽車本身行業經驗豐富,業務基礎扎實,公司的產業化佈局及未來潛力深受市場認可,於今年五月,五菱汽車入選MSCI指數,公司在國際資本市場的知名度進一步提升,有望吸引更多投資者,為公司新增流動性。







