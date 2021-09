Wednesday, 1 September 2021, 14:40 HKT/SGT Share: 聯想控股(3396.HK)歸母淨利飈6.36倍至46.91億元 資本運作持續落地 基金平台募投管退延續佳績

香港, 2021年9月1日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,2021年上半年,是增長態勢中暗藏不確定性、波動中又存在著許多機會的時期。這半年,全球經濟在波動中延續復甦勢頭,全球製造業PMI均值為56.5%,較2020年下半年上升3.1個百分點,生產端逐漸接近恢復至疫情前水平;全球金融市場流動性整體充裕,市場利率保持低位,促進了全球資本市場不同程度的增長,美股三大指數上漲超過12%,香港恒生指數上漲也超過5%,A股整體上漲,總市值達86.2萬億元(人民幣,下同)。



市場上從來不缺機會,缺少的是敏銳洞察、及時把握以及長期發展的堅持,聯想控股作為中國領先的產業投資運營公司,重點聚焦實體經濟和科技創新領域,報告期內,如CEO李蓬所稱:「聯想控股通過有效的管控和增值服務,鞏固夯實業務運營基本盤,支柱資產穩健發展,競爭優勢得以提升;同時,公司調整業務戰略,抓住中國經濟高質量發展機遇,積極推進科技領域佈局,實現了良好的業績增長,各項業務優化舉措也在穩步推進。此外,公司旗下基金延續出色表現,多家被投企業上市及各項募投管退工作全面有序落實。」上半年,聯想控股收入連續第9個報告期實現增長,同比上升24%至2,285.65億元,歸母淨利創歷史同期最佳,飈升6.36倍至46.91億元。



資本運作助企業快速成長 儲備項目上市進程有序推進

報告期內,公司先進製造與專業服務板塊的東航物流於6月9日登陸上交所,對聯想控股的資產規模、利潤貢獻,以及價值增長帶來不小助益。它是內地首批、民航首家混改試點企業,談及聯想控股在哪些方面為東航物流帶來價值貢獻時,公司表示:「作為第二大股東,我們在機制與理念改革、業務協同以及職能賦能方面均帶來價值提升。」報告期內,東航物流根據市場需求變化,通過增加運力投入、拓展運力合作渠道、推進「港到港」產品體系建設、加大客戶開發力度和改善服務體驗等措施,提升經營表現,業績同比保持增長。

正奇控股的「投貸聯動」模式已推進多年,近年也一直有案例上市不斷引發市場關注,如去年登陸港股的聖湘生物,一時風頭無兩。今年上半年,正奇控股進一步聚焦戰略新興產業及生態鏈,2家被投企業科美診斷和工大高科成功IPO,後者還被稱為國內工業鐵路信號控制與智能調度第一股。受此帶動,正奇控股於報告期內淨利潤大增43%至3.06億元。值得注意的是,正奇表示旗下還有多家投資企業的上市申請已獲受理或準備提交,看來公司未來發展續航力仍較為充足。



除此之外,聯想控股農業與食品板塊內中國最大的水果全產業鏈公司鑫榮懋一直有序推進其上市進程,業績公告還顯示,金融服務板塊的漢口銀行也正在推進IPO準備工作。近年來不難看出,雖然外部環境持續複雜多變,聯想控股戰略投資板塊各被投企業的分拆上市工作始終保持著穩健節奏,前有專注於先進高分子材料及特種精細材料的高新技術企業聯泓新科,在其IPO之後,迎來了公司市值的快速增長;後有剛剛提到的東航物流,以及陸續接力的鑫榮懋、漢口銀行等等。作為產業投資運營公司的聯想控股,其專業的投資能力、產業運營的經驗積累以及長期深耕的耐力可見一斑。



聚焦科創企業積累佈局 三支基金貢獻超20億現金回流

今年國務院《政府工作報告》提出,「堅持創新在我國建設全域中的核心地位,把科技自立自强作為國家發展的戰略支撑。」當前,國際關係和外部環境不確定性加劇,中國構建新發展格局需要推動科技創新,作為高質量發展的動力源。聯想控股及旗下三支基金長期以來在高新技術領域積累投資佈局,如前沿技術、智能製造、生物醫藥、醫療健康、綠色低碳等,既是近幾年是資本市場關注的熱點行業,也符合國家戰略鼓勵產業發展的方向,並迎合了全球降低碳排放的環保潮流。



聯想控股戰略投資對科技領域的佈局非一日之功,打造了許多經典案例。IT板塊的聯想集團作為高科技成果產業化的成功代表,持續通過深化數字化、智能化轉型,更好地為客戶提供創新的產品、解决方案和服務,實現盈利能力的長期可持續增長;從中科院大連化物所的自主知識產權甲醇制烯烴技術出發,聯想控股將聯泓新科打造成細分領域的龍頭並成功登陸資本市場;上半年聯想控股進一步增持芯片設計開發領先企業富瀚微,作為其第一大股東,聯控將充分利用自身的產業資源和相關投資佈局,與團隊更深入合作,推動富瀚微長期發展。



與此同時,報告期內,聯想控股三支基金平台亦延續出色表現,11家被投企業完成上市,另至少11家企業正在推進IPO,募投管退工作全面有序開展,全部或部分退出項目超過60個,為聯想控股貢獻了超過20億的現金回流,歸母淨利潤大升超過8成至25.58億元。



具體來看,投出樂逗游戲、曠世科技face++、開拓藥業等知名企業的天使投資機構聯想之星在2021年上半年繼續投資境內外項目超過20個,在管項目有近50個發生下輪融資,有15個項目實現退出。中國領先的私募股權投資公司君聯資本上半年累計完成20項新項目投資,全部或部分退出項目33個,在管企業有10家在國內外資本市場完成首次公開上市,包括康眾醫療、凱因科技、NexImmune、New Horizon Health等。弘毅投資各業務板塊新投項目及原有項目追加投資均有序推進,有叮咚買菜等企業成功登陸資本市場,項目退出方面也較為活躍。



長期以來,聯想控股及旗下三家基金平台持續關注並投入於高新技術產業,現積累了相當的資產佈局,超過20家所投企業榮登中國工業和信息化部公佈的國家級「專精特新小巨人」名單,其中包括富瀚微、工大高科、國盾量子、聖湘生物、漢朔科技、微納芯、英思特稀磁、惠倫晶體、微導納米、中晟全肽生化、數碼大方、雲迹科技等。誠如聯想控股董事長寧旻所講,「在國家鼓勵的方向上把企業發展好是我們的第一要務,要通過自身的產業積累和獨特的業務模式,持續促進更多中國實體經濟、創業創新的共贏發展,創造更好的經濟效益和社會效益。」







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network