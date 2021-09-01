Wednesday, 1 September 2021, 08:30 HKT/SGT Share: [聶Sir]朝聚眼科踏入高增長期 短期回調成低吸良機

香港, 2021年9月1日 - (亞太商訊) - 中國眼科醫療服務市場隨著國內老齡化人口持續上升、個人眼晴健康知識的不斷提高，總體規模亦相應的持續擴大，因此，一直以來都是基金、投資人所重點關注的黃金賽道。但近期整個板塊受大市氣氛影響，表現有所回調。然而，市場資金並沒有減退，反而有不少基金藉此重新配置，在現估值低位中密密吸納行業的龍頭優質股。



在港股這條眼科黃金賽道上，最值得留意的是半新股朝聚眼科(2219)。公司剛於上周公佈了亮麗的半年業績，期內收益達5億元(人民幣，同下)，同比大升56.6%，毛利達到2.27億元，同比大升近70%，毛利率持續擴大至45.5%，同比提高3.5個百分點。公司期內錄得純利7,870萬元，同比大升105%。若扣除非經營性損益如上市開支、股份支付薪開支後，經調整純利達9,861萬元，經調整純利率為19.7%，分別同比大升128.8%及6.2個百分點。



估值便宜 回升動力足

如此亮麗業績，公司股價在業績公佈後不升反跌，一方面受累於市場氣氛轉弱導致錯殺，二是不排除部份基金重新配置資金，對優質眼科龍頭企業低價收集。與港股同業比較，上半年實現盈利1,371萬港元的希瑪眼科(3309)，按其昨天巿值近90億元計，預測市盈率最少達到100倍以上。相反，朝聚眼科的預測市盈率僅為30倍至35倍之間，較前者大幅折讓50%以上。隨著市場理性回歸，朝聚眼科這隻優質標的肯定可以重拾動力，倍升可期。



朝聚眼科是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文報告，於民營眼科醫院中，按2020年的收益總額計，集團在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五。截至6月30日，合共經營17間眼科醫院及23間視光中心，除提供基礎眼科服務外，亦覆蓋消費眼科服務，且相關收益正持續擴大，於上半年達到1.43億元，同比增長86.1%，收入佔比超過53%，首次高於基礎眼科服務。基於消費眼科服務是未來的行業增長動力，朝聚眼科發力於此，值得期待。



巨大藍海在眼前 持續高增長可期

根據國家衛健委以及Frost & Sullivan資料統計顯示，中國眼科醫療服務市場於2020年達到1,467億元，預計在2024年增長至2,231億元，複合年增利率為11.1%。過去多年以來，消費眼科醫療服務市場規模增速明顯較快，2015年至2019年複合增長率達到20.8%，高於基礎眼科醫療服務11.8%的複合增長率。未來，這個趨勢隨著市民可支配收入及眼晴健康意識的提升將有望持續。



目前，朝聚眼科的收益主要來自兩部分：消費眼科服務以及基礎眼科服務，其中消費眼科服務已成為了公司未來發展的重點領域，且與行業中消費眼科醫療服務增長速度更快不謀而合。



消費眼科服務包括屈光矯正、近視防控以及提供視光產品及服務。而這些服務都不屬於醫美範疇，對於市場誤以為相關，實為誤解。再者，像朝聚眼科以眼科醫院為基礎提供消費眼科服務的民營醫療機構，在醫療服務質素上絕非尋常醫美出身的眼科診所可以相比。



另外，國家支援多維度多元化的醫療服務體系，增加各級區域的醫療滲透率，提高為民提供醫療服務的品質，加大優質醫療服務的覆蓋面。



事實上，根據早前的招股書資料披露，於2020年，朝聚眼科的全方位全流程的臨床眼科治療服務令其客戶滿意度高達97.9%，不僅建立了出色的商業口碑和品牌效應，在療效上的保障更使其獲得廣闊的群眾基礎。



此外，值得留意的是，根據《中國衛生健康統計年鑒》，2019年中國眼科急診診療人數約為1.28億人次，其中民營眼科醫院診療人數所佔比例僅為26.2%，可見眼科民營專科醫院佔比有待提高，依然是一片藍海有待挖掘，朝聚眼科身處其中，定能在長遠發展中獲得增長率與利潤率的雙效共振。







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