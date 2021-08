創夢天地公佈 2021年中期業績

Tuesday, 31 August 2021, 15:36 HKT/SGT Share:

打造「線上、線下24小時娛樂生活圈」

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 創夢天地科技控股有限公司(「創夢天地」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1119.HK)欣然宣佈截至2021年6月30日止六個月(「期內」)的未經審核綜合中期業績。



期內,由於集團逐步終止不再符合集團遊戲業務戰略的產品,收入相應減少約14.1%至人民幣1,367.1百萬元;另外,集團為增強遊戲開發能力以及致力於提升及完善用戶服務管理,並加大對於線下娛樂業務的研發投入力度,期內研發開支較去年同期增加45.4%。集團錄得淨虧損約人民幣68.0百萬元(2020上半年:淨利潤約人民幣147.9百萬元),經調整淨利潤為人民幣14.0百萬元(2020年上半年:人民幣215.4百萬元)。董事會建議不派發2021年中期股息。



創夢天地科技控股有限公司主席及執行董事陳湘宇先生表示:「我們始終牢記使命和初心,通過科技和創意為用戶帶來快樂,致力於打造『線上、線下24小時娛樂生活圈』。經過多年的經營,集團圍繞核心能力優勢,透過遊戲、SaaS、『一起玩』線下娛樂三大核心業務相互配合,構建大平均月活躍用戶(MAU)、長生命週期用戶生態,在優質內容和用戶之間形成立體、多維度的反複,多頻次、長時間的互動模式;擺脫單一休閒品類MAU低估值的局面,我們有信心集團的MAU價值會高速上升,為股東創造可持續價值。」



三軌並行打造「線上、線下24小時娛樂生活圈」



遊戲及信息服務業務繼續是集團的主要收入來源,佔整體收益96.9%。期內,集團繼續進行遊戲業務板塊的結構調整和優化,聚焦於自主研發和運營消除類及競技類遊戲,並尋找合適引入國內的海外中重度精品遊戲。創夢天地發行並代理的《夢幻花園》和《夢幻家園》系列消除類遊戲,2021年同比均保持逆勢上升;首款自研的二代消除類遊戲《女巫日記》已於今年4月將海外發行代理權授予騰訊,預計將於2022年全球上線;自研競技類手遊《小動物之星》亦於今年5月正式上線,上線三個月新增用戶高達350萬,收獲玩家良好口碑;自研的ARPG遊戲《榮耀全明星》於今年4月正式於Android版本上線後月流水呈現不斷爬升狀態,其iOS版本也已於今年8月27日正式上線;集團首款自研的RTS遊戲《全球行動》在年內開始進行全國聯賽,已成功於武漢、西安及上海舉辦三場賽事,獲得玩家較好反響,成功提升産品熱度及玩家活躍度,持續匯聚玩家流量,並創造了各種產品話題、視頻、創意等內容,為遊戲帶來多種收益。惟期內由於集團逐步終止不符合其遊戲戰略的產品,遊戲及信息服務業務收益下降15.5%至人民幣1,324.6百萬元。集團持續地積極響應國家和政策號召,建立和維護安全的未成年人網絡遊戲環境,不斷加強未成年人保護舉措,期內源自未成年人的收入佔集團遊戲收入的比例為0.18%。



SaaS及其他相關服務方面,創夢天地憑藉沉澱多年的中台技術支持能力以及持續的投入,分部收益同比增加36.4%至人民幣30.7百萬元,佔整體收益2.2%。集團於今年5月與華為雲達成了戰略合作關係,共同攜手深度服務垂直類客戶。期內,集團廣告SaaS業務在遊戲和電商領域已擁有近600家客戶,付費客戶比例超過50%。產品經過百萬級數據考驗,總成交額(GTV)三個月增長七倍,呈指數級增長。



「一起玩」線下娛樂業務方面,集團於今年3月取得QQfamily IP授權;至此,「一起玩」擁有「騰訊視頻好時光」和「QQfamily」兩個主題品牌。今年5月,集團在廣州和深圳開設五家直營店,並於7月在深圳歡樂海岸開設全國首家QQfamily旗艦店。截至8月30日,集團已新增開設至10家「一起玩」直營店,其中包括九家騰訊視頻好時光和一家QQfamily旗艦店。憑藉著滿足市場剛需的商業模式、優質的內容和IP,以及客戶資源的加持,「一起玩」業務已形成明顯的品牌溢價能力,成為了商場急需的帶動客流循環和停留時間增長的最新泛娛樂消費業態,同時為集團帶來了租金議價能力和資源獲取優勢,進一步提高單店的財務表現。分部收益同比飆升413.0%至約人民幣11.8百萬元。



積極部署 迎接行業高速增長



展望未來,創夢天地已基於核心戰略儲備了三款自研遊戲產品。當中《國風合成》和《團子合成》(暫定名)兩款消除類遊戲將在年內啓動測試。同時集團聯合發行的消除類遊戲《夢幻餐廳》預計將於今年四季度上線。此外,集團聯合研發的競技類遊戲《永恒輪回》已進入國內版號審批程序,預計將於2022年上線。集團於今年8月30日與騰訊正式簽訂《獨家代理協議》,授權騰訊在中國大陸地區發行集團的自研FPS遊戲《卡拉比丘》的手遊及端遊版本;同時創夢天地與騰訊聯合運營的MMORPG《黑色沙漠》(手遊)將擇期正式全國上線。



針對SaaS領域,集團將投入更多資源拓展客戶群體和用戶數量;並且持續深挖用戶需求,以長期用戶運營為終極目標。



受疫情的影響,集團將調整2021年「一起玩」線下店開設目標為新增至20家直營店,將著重在廣深及周邊地區開拓新店,並且已經籌備全國性擴張計劃。集團將持續進行潮玩IP的拓展,依託自身和股東的IP資源,切入潮玩的產業中上游,爭取儘快打通潮玩生產鏈路的閉環。



陳湘宇先生表示:「展望未來,我們銳意繼續推進三大核心業務的高速發展,多管齊下提升核心競爭力,務求把握行業高速增長的蓬勃機遇,為投資者及股東締造長遠而穩定的回報。」



關於創夢天地科技控股有限公司

創夢天地主要從事網絡及手機遊戲研發和運營、提供信息服務、開拓SaaS及其他相關服務以及線下娛樂業務。創夢天地於2018年在香港聯交所主板掛牌上市,並爲摩根士丹利資本國際(MSCI)中國全股票小型股指數成份股。作爲中國領先的數字娛樂平台,創夢天地通過科技和創意爲用戶帶來快樂,打造「線上、線下24小時娛樂生活圈」。其發行的《地鐵跑酷》、《神廟逃亡2》、《夢幻花園》、《夢幻家園》等全球精品遊戲深受玩家歡迎,而自研遊戲《全球行動》、《小動物之星》等亦大受好評。現時平均月活躍用戶達到138百萬,月付費用戶平均收入人民幣33.4元。



如欲查詢更多資料,請瀏覽創夢天地科技控股有限公司網站:https://www.idreamsky.com/







